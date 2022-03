Bitcoin a depășit nivelurile cheie de rezistență atingând maxime care au fost observate ultima dată în februarie, creșterea fiind susținută de diverși factori macro.

Bitcoin a câștigat 10% săptămâna trecută, urcând la cel mai înalt nivel al prețurilor din 24 februarie, când s-a tranzacționat pentru scurt timp peste 45.000 USD.

Vineri, perechea Bitcoin (BTC-USD) a crescut cu peste 4% în câștiguri pe parcursul zilei pentru a atinge maxime chiar peste punctul de preț de 45.000 USD. Perechea s-a retras de atunci, dar rămâne bine licitată peste 44.700 USD în momentul scrierii acestui articol.

Creșterea principalei criptomonede vine după săptămâni de tranzacționare în interval, cu ușoară creștere în ultima lună, temperată de accentuarea aversiunii față de risc declanșată de războiului Rusia-Ucraina și de impactul creșterii inflației asupra acțiunilor.

Însă, potrivit analistului GlobalBlock, Marcus Sotiriou, atitudinea pozitivă din această săptămână se bazează pe hype-ul în jurul acumulării proaspete de către fondatorul și CEO-ul Terra Labs, Do Kwon.

Kwon, care a plasat recent două pariuri în valoare de 11 milioane de dolari pe prețul Terra (LUNA) fiind mai mare de 90 de dolari până în martie anul viitor, a dezvăluit un „plan de acumulare Bitcoin de 3 miliarde de dolari”.

do kwon: announces plans to acquire $3 billion dollars worth of #bitcoin in the immediate term

bitcoin magazine: 🦗🦗🦗

— udiverse🔺 (@udiWertheimer) March 19, 2022