Unul dintre cele mai importante lucruri pe care oamenii le menționează pe subiectul criptomonede este efectul nociv pentru mediu. Acest scenariu este răspândit pe canalele media și vom menționa câteva exemple în acest articol.

În timp ce în urmă cu cinci ani, cel mai comun argument anti-cripto era faptul că este doar o rețea mascată, anonimă, folosită de infractori pe dark web, astăzi cea mai mare critică este, fără îndoială, aspectul anti-mediu.

Deci, este adevărat? Oare criptomonedele ne fierb de fapt oceanele? Să aflăm.

Algoritmi de consens

Mai întâi am analizat datele atașate de la Crypto Wisser , care clasifică primele 100 de cripto-uri în funcție de consumul de energie. Așadar, o poziție înaltă mai jos indică un consum mare de energie, în timp ce una inferioară înseamnă un consum de energie relativ mic (adică, la poziția 100 se află criptomoneda cu cel mai mare consum de energie din top 100, la poziția 1 se află cea mai puțin consumatoare de energie).

Am filtrat datele prin algoritm de consens, pentru a vedea ce tip de mecanism consumă cea mai mare energie și am creat graficul de mai jos. Rezultatele sunt evidente: mecanismele Proof-of-Work sunt în mod clar cele mai consumatoare de energie, în timp ce blockchain-urile Proof-of-Stake consumă cel mai puțin.

Reprezentând grafic datele furnizate de Crypto Wisser, vedem că mecanismele Proof-of-Work consumă cea mai multă energie

Bitcoin și Ethereum

Poate că ați auzit de cele mai mari două criptomonede Proof-of-Work: Bitcoin și Ethereum. Totuși, Ethereum va face tranziția la un blockchain Proof-of-Stake în curând (ei bine, spunem noi în curând. Fuziunea a fost amânată în mod repetat, dar consensul este că se va întâmpla în sfârșit anul acesta). Speranța este că Ethereum, care trece la Proof-of-Stake, își va reduce energia produsă cu 99% și, prin urmare, va coborî câteva poziții în graficul nostru de mai sus.

Cu această mișcare planificată de Ethereum, alături de reducerea anticipată a consumului de energie, ne vom concentra atenția asupra Bitcoin. Să încercăm să răspundem poate la cea mai frecventă întrebare în cripto: cât de nociv este Bitcoin pentru planetă?

Statistici provocative

În septembrie 2021, New York Times scria că „Procesul de creare a Bitcoin pentru a cheltui sau a tranzacționa consumă în jur de 91 terawatt-oră de electricitate anual, mai mult decât folosește Finlanda, o națiune cu aproximativ 5,5 milioane de locuitori”.

Această informație a fost precedată cu patru luni mai devreme de un articol Forbes din 21 mai, care nota că „Bitcoin consumă anual mai multă energie electrică decât cei 124 TWh ai Norvegiei și de peste două ori mai mult decât nivelul celor 70 TWh din Bangladesh”.

BBC publicase propria interpretare cu alte trei luni mai devreme, când a anunțat faptul șocant că „Bitcoin folosește anual mai multă energie electrică decât toată Argentina”.

Cu siguranță titlurile sunt captivante, iar informațiile interesante devin o retorică des repetată, cel puțin din experiența noastră. Dar analizând mai profund, am observat că toate aceste rapoarte care compară consumul uriaș de energie electrică al Bitcoin au o sursă comună: Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index .

Indicele Cambridge privind consumul de energie electrică al Bitcoin

Am observat repede că pe pagina Cambridge se află o secțiune abil intitulată „ comparații ”. Acolo se află citatul de mai jos:

„Cu toate acestea, așa cum se arată în graficul de mai jos, comparațiile între țări fără context suplimentar oferă doar o perspectivă limitată, având în vedere disparitățile uriașe dintre națiuni. Dimensiunea unei țări, atât în termeni geografici, cât și în termeni de populație, nu se corelează întotdeauna cu consumul de energie.

În schimb, profilul energetic al fiecărei țări este un produs unic al unor factori precum cererea de energie a industriilor interne și a locuitorilor, nivelul de dezvoltare economică și socială, stocul de surse de energie disponibile, cheltuielile economice și modelele de producție, acțiuni de politică strategică pentru a atrage sau externaliza industriile mari consumatoare de energie și multe altele.

Drept urmare, nu ar trebui să fie surprinzător faptul că amprenta energetică a unui singur oraș mare dintr-o țară dezvoltată poate fi egală cu nivelul total al unei economii emergente”.

Prin urmare, statisticile care compară consumul de energie pot fi înșelătoare. Un punct important și care are sens dacă ne gândești bine. Cu toate acestea, niciunul dintre articolele de mai sus nu a făcut eforturi pentru a contextualiza statisticile raportate.

În plus – și mai important – ce rost are de fapt să compari Bitcoin cu o țară, în orice caz? Nu ar trebui să comparăm cu alte clase de active sau mărfuri? Nu ar fi asta mai relevant?

Alte bunuri

De departe, cel mai menționat activ în raport cu Bitcoin este aurul. Entuziaștii speră că într-o zi, Bitcoin va putea înhăța titlul de mijloc de tezaurizare de la metalul prețios. Protejând deținătorii împotriva inflației în timp ce evită controlul monetar guvernamental, dacă Bitcoin își poate reduce volatilitatea, poate deveni cel mai bun mijloc de tezaurizare, sau, cel puțin, așa se spune.

Rămânând cu aceiași cercetători din motive de coerență, Cambridge notează consumul de energie electrică al Bitcoin la 137 TWh pe an. Și câtă energie consumă mineritul de aur? Aproape exact la fel, la 131 TWh. Privind industria aurului în ansamblu (nu doar minerit), consumul de energie este și mai mare, de 241 TWh, conform acestui raport Galaxy Digital – aproape dublu față de ceea ce consumă Bitcoin. Bănuiesc că „Bitcoinul consumă aproximativ aceeași cantitate de energie ca extragerea aurului” sau ceva similar nu atrage totuși atât de multe clicuri.

În timp ce datele Cambridge folosesc indicatori puternici, merită menționat că alte surse sunt și mai agresive în cuantificarea abisului față de aur. Conform Consiliului pentru minerit Bitcoin consumul de energie al exploatării aurului este mai mult decât dublu față de cel al exploatării bitcoin (cu consumul de energie al exploatării bitcoin echivalent cu luminile aprinse pe perioada sărbătorilor!). Cu toate acestea, majoritatea studiilor arată că producția este mai mică, cum ar fi acest articol nasdaq, care calculează producția extragerii de aur la 265 TWh pentru 2020.

Cu toate acestea, GMC prezintă o comparație bună cu alte sectoare. Am menționat că energia pe care o consumă Bitcoin din minerit este similară cu cea consumată pentru luminile de sărbători, dar datele de mai jos arată, de asemenea, că Bitcoin este eclipsat de aviație, transport maritim și electrocasnicele din SUA, printre altele.

Același articol Nasdaq notează că producția totală a industriei bancare s-a ridicat la 700 TWh pentru 2020, deși credem că aceasta este o adevărată comparație între mere și portocale și ar trebui considerată cu reținere. Pur și simplu nu putem compara Bitcoin cu întreaga clasă bancară în acest moment cu gradul de încredere necesar, ca să nu mai vorbim de dificultățile în cuantificarea efectivă a consumului de energie al serviciilor bancare – ce anume este inclus și în ce măsură poate fi extrem de subiectiv cu un sector atât de mare.

Numărul finit de Bitcoins este limitat la 21 de milioane

Până acum, este posibil să se considere că nemulțumirile noastre sunt de fapt o căutare a nodului în papură. Poate. Haideți atunci să aprofundăm puțin. Pentru că am constatat că lipsește un lucru din toate articolele de mai sus, precum și din altele asemănătoare din mass-media oficială. Și este unul cu o importanță vitală în ecuație – este vorba despre aprovizionarea Bitcoin și programul de minerit aferent.

Satoshi Nakamoto a conceput criptomoneda astfel încât să fie exploatate doar 21 de milioane. Programul de aprovizionare urmează un traseu prestabilit, cu aproape 19 milioane deja exploatate, ceea ce corespunde cu 90% din aprovizionarea totală. Aceasta înseamnă că, la prețul actual de circa 45.000 USD, fiecare bitcoin a fost minat la un preț mult mai mic decât se tranzacționează în prezent. Dacă activul continuă să se aprecieze, aceasta înseamnă că societatea a primit, în esență, o reducere la minerit.

Odată ce toți bitcoinii sunt extrași (în anul 2140), minerii se vor baza doar pe veniturile din comisioane pentru a se întreține. Prin urmare, veniturile din taxe vor crește pentru a explica veniturile miniere mai mici în viitor. Dar acest venit din minerit este deja în scădere, deoarece Bitcoin este programat pentru „înjumătățire” la fiecare patru ani (cea mai recentă a fost în 2020, următoarea fiind programată pentru începutul lui 2024).

Și acest punct de înjumătățire este punctul vital care nu poate fi trecut cu vederea atunci când se evaluează consumul de energie al Bitcoin. Aceasta pentru că prin aceasta se înțelege că, exceptând cazul în care prețul Bitcoin se dublează la fiecare patru ani, consumul de energie al minerilor (adică cheltuielile lor) va scădea, deoarece veniturile lor se reduc la jumătate la fiecare patru ani.

Este o economie simplă, dar în rapoartele care extrapolează Bitcoin în viitor, afirmațiile precum „dacă Bitcoin continuă în acest ritm, ar fi nevoie de de X ori limita de consum a lumii pentru a înlocui VISA” sau ceva de genul ăsta, nu țin cont de acest punct – îl omit complet (fie că este intenționat, fie din ignoranță). Este pur și simplu fals.

Recompense pentru mineri de la înființarea Bitcoin: înjumătățirile sunt ușor de văzut, venind în ianuarie-09, noiembrie-12, iulie-16 și mai-20, date prin IntoTheBlock

Taxe

Legat de această scădere a recompenselor din minerit, este ceea ce se întâmplă pe măsură ce mineritul se diminuează și minerii sunt forțați să se bazeze pe taxele de tranzacție. Nic Carter discută un punct cheie în acest sens în articolul său excelent care evaluează consumul de energie al Bitcoin. El afirmă că „taxele au un plafon natural pentru ele, întrucât cei care efectuează tranzacții trebuie să le plătească în mod activ pe bază de tranzacție. Dacă devin prea oneroase, utilizatorii vor căuta în altă parte sau vor economisi din taxe cu alte straturi care se stabilesc periodic în lanțul de bază”.

După ce explică acest lucru, el continuă „așadar, este puțin probabil ca cheltuielile de securitate să aibă ca rezultat cercul vicios care înghite lumea, așa cum a fost postulat în presa populară. Pe termen lung, consumul de energie al Bitcoin este o funcție liniară a cheltuielilor sale de securitate. Ca orice altă utilitate, disponibilitatea publicului de a plăti pentru bloc-spațiu va determina resursele care sunt alocate pentru furnizarea serviciului în cauză”.

Este un alt punct major care pur și simplu nu este menționat în multe dintre articolele la care se face referire mai sus despre consumul de energie oneros al Bitcoin.

Energie verde și schimbări în minerit

Celălalt aspect flagrant al acestor titluri care tinde să fie omis este mișcarea Bitcoin către energia verde și îmbunătățirea continuă.

În mai 2021, a fost înființat Consiliul pentru Minerit Bitcoin pentru a promova, încuraja și raporta utilizarea durabilă a energiei de către minerii Bitcoin. Raportul său din trimestrul al doilea de anul trecut, de exemplu, a evidențiat porțiunea din energia globală din minerit Bitcoin consumată, care este durabilă, la 58%, mai mare decât cea a UE cu 43%, așa cum se arată în graficul de mai jos (de altfel, UE a respins săptămâna trecută un proiect de lege care propune interzicerea mineritului Proof-of-Work).

Porțiune de energie durabilă din minerit Bitcoin vs țări, date ale Consiliului pentru Minerit Bitcoin

Altundeva, mișcarea importantă făcută de El Salvador în direcția adoptării Bitcoin ca mijloc legal de plată a avut un accent puternic pe energia regenerabilă. Indiferent de ceea ce se crede despre consecințele economice ale adoptării monedei emergente ca mijloc legal, țara din America Centrală continuă cu planuri de a valorifica energia geotermală de la vulcani pentru a alimenta mineritul Bitcoin – o mișcare care va ajuta, de asemenea, la curățarea amprentei de carbon a Bitcoin.

Inițiative durabile

Există numeroase organizații și companii care se străduiesc să își reducă amprenta asupra mediului, multe chiar și-au propus să o elimine complet. Printre acestea, există o mulțime în industria cripto care au astfel de obiective. Unul dintre astfel de exemple este compania minieră de criptomonede numită Stronghold Digital Mining, care se pare că transformă deșeurile de la vechile centrale electrice în energie pentru sute de platforme miniere Bitcoin.

În efortul de a realiza această idee, compania cripto colectează deșeuri de cărbune, un material rămas din procesul de extracție a cărbunelui. Compania susține că incinerează acest material într-un mediu cu emisii controlate în propriile sale instalații de generare a energiei.

Utilizarea deșeurilor de cărbune poate cauza diverse probleme de mediu. Câteva exemple în acest sens sunt poluarea apei și a aerului. Cu toate acestea, colectarea acestor deșeuri și eliminarea lor în siguranță, generând totodată energie pentru mineritul criptomonedelor, pare a fi în prezent un mod productiv de a aborda problemele.

Statul american Pennsylvania, unde își are sediul Stronghold Digital Mining, este al treilea cel mai mare producător de cărbune din Statele Unite. Conform estimărilor acestora, cantitatea de deșeuri de cărbune este de aproximativ 400 de kilograme la 1000 de kilograme exploatate. Potrivit Stronghold, numai în Pennsylvania sunt peste 220 de milioane de tone de deșeuri periculoase.

Mecanismul de consens Proof-of-Work a atras atenția din diferite puncte de vedere în ultimele luni în ceea ce privește procesele sale consumatoare de energie pentru minarea și validarea rețelei. Deși utilizarea deșeurilor de cărbune nu afectează acest proces consumator de energie, este o modalitate de a obține o energie mai curată pe termen scurt.

În plus, sunt analizate și alte modalități de a face construcțiile miniere ecologice. În Texas, de exemplu, unde Argo Blockchain are o instalație minieră semnificativă, sunt în curs de desfășurare planuri pentru a funcționa exclusiv cu energie regenerabilă. În alt stat, la începutul acestei luni, compania de foraj petrolier ConocoPhillips a început un program în Dakota de Nord prin care urmează să vândă minerilor Bitcoin produsul derivat al extracției de gaze naturale rezultat din operațiunile sale în loc să-l ardă.

Chiar în această dimineață, am primit alte dovezi ale capacității Bitcoin de a deveni „verde”. Bloomberg informează că Exxon Mobile, cel mai mare producător de petrol din SUA, are în plan să implementeze un proiect pilot „gaz pentru bitcoin” în patru țări. Raportul descrie modul în care proiectul, care a fost lansat în ianuarie 2021, tot în Dakota de Nord, consumă deja până la 18 milioane de metri cubi de gaz pe lună pe care Exxon nu le-ar putea altfel monetiza.

În esență, le permite producătorilor de petrol să vândă gazul pe care îl descoperă întâmplător în timp ce forează după petrol. Având în vedere lipsa infrastructurii în apropiere, cum ar fi conductele, această energie ar fi altfel irosită.

Exxon ia în considerare acum extinderea proiectului în Alaska, Nigeria (Qua Iboe Terminal), Germania, Guyana și Argentina (câmpul de șist Vaca Muerta), evidențiind rațiunea economică a acestor inițiative – profiturile Exxon cresc, în timp ce deșeurile sunt reduse. Asta este ceea ce numesc ei câștig de ambele părți.

Risipă de energie

Dezbătând în continuare acest aspect, rolul mai larg al Bitcoin în consumul de energie care altfel ar fi irosită este esențial. Minerii sunt liberi să se amplaseze oriunde și, prin urmare, se află într-o poziție unică prin care pot exploata activele energetice de la distanță, alimentându-și operațiunile din energie irosită altfel. Diagrama de mai jos, din același raport BMC ca mai sus, arată cât de multă energie este risipită.

Aici cripto poate face bine. Guvernele ar trebui să împingă minerii către energia regenerabilă cât mai mult posibil (luând exemplul El Salvador) – minerii vor gravita în mod natural către sursele regenerabile dacă costurile sunt reduse, oferind astfel o casă dornică pentru proiectele din surse regenerabile cu aprovizionare în exces – în esență, omoară două păsări dintr-o singură lovitură.

Acest raport al Academiei Horizon analizează acest lucru: „În general, exploatarea criptomonedelor este o modalitate prin care producătorii de energie regenerabilă pot utiliza temporar energia pe care rețeaua nu o poate transporta în locații unde este necesară. Minând cu excesul lor de energie, ei pot reduce riscul financiar al înființării unui parc eolian, baraj hidro sau parc solar. Prin urmare, PoW ar putea reprezenta un punct net pozitiv pentru amprenta energetică globală”.

În mod similar, este o modalitate foarte bună de a exporta energie electrică ieftină. Având în vedere vechea problemă a costurilor ridicate pentru transportul electricității pe distanțe lungi (precum și faptul că generează numeroase deșeuri), industriile independente de locație care consumă cantități mari de energie pot umple acest gol.

Raportul Academiei Horizon face referire la cazul interesant al Islandei, care a folosit în mod tradițional aluminiul pentru a-și consuma energia regenerabilă care există din abundență. „Ne aflăm în mijlocul Oceanului Atlantic de Nord. Nu suntem conectați la rețeaua Europei continentale”, a spus Bjarni Mar Gylfason, economist șef al Federației Industriilor Islandeze. „Deci exportăm energie sub formă de aluminiu.”

Ei bine, de ce să nu minezi Bitcoin pentru asta?

Concluzie: Pe ce se concentrează cu adevărat dezbaterea

Așadar, după ce am punctat unele rețineri cu privire la criticile de mediu aduse Bitcoin, haideți să trecem mai departe și să punem punct la această discuție. Am comparat mai devreme consumul de energie al Bitcoin față de aur. Cambridge, în studiile lor, au comparat, de asemenea, consumul de energie pentru mai multe industrii, ceea ce poate fi văzut în diagrama de mai jos.

Consumul de energie al diferitelor industrii, conform Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index

Deci, s-ar putea scrie și titlul „Climatizarea la nivel global consumă de 16 ori mai multă energie decât Bitcoin”.

Reacția la acest titlu ar putea fi că este absolut ridicol să comparăm aceste două lucruri, dar acesta este punctul nostru de vedere. Nu este mai ridicol decât a compara consumul de energie al Bitcoin cu o țară fără context.

Și asta ne aduce la concluzia noastră și la ce credem că se reduce cu adevărat această dezbatere. Merită Bitcoin? Pare a fi adevărat că majoritatea celor care deplâng consumul oneros de energie al criptomonedelor nu cred în Bitcoin. Ei cred că fiecare watt de electricitate consumat de cripto este o risipă. Și, pentru a fi corecți, dacă Bitcoin nu are valoare, atunci probabil că au dreptate – este risipă de energie.

Dar faptul că Bitcoin nu are valoare este un mare dacă și, în cazul în care nu era deja evident, este o afirmație pe care o dezaprobăm din toată inima. Dar, uniformizându-ne astfel opinia, nu am rezumat oare miezul problemei? Sunt cei care cred că Bitcoin este cel mai important activ de la inventarea internetului; că existența unei monede descentralizate, necontrolate de guvern, va duce la o economie financiară mai democratică, mai echitabilă și mai transparentă și, în general, la o astfel de societate. Sunt alții care cred că nu are sens și este pur și simplu o schemă speculativă, de îmbogățire rapidă.

Pur și simplu nu avem suficient spațiu dedicat rubricii noastre pentru a deschide acea cutie a Pandorei, dar credem că la asta se reduce în mod inerent această dezbatere despre consumul de energie al Bitcoin.

Aerul condiționat este în general acceptat ca fiind necesar, motiv pentru care nu vedem titluri precum „climatizarea consumă mai multă energie decât Japonia, Brazilia și Canada laolaltă” (apropo, este adevărat). Dacă toți oamenii ar crede că Bitcoin este necesar, aceste titluri pur și simplu nu ar fi aici.

Dar cum se spune, tot nu înseamnă că logica folosită în unele argumente de mediu anti-Bitcoin, sau titlurile senzaționale scrise, sunt toate corecte din punct de vedere al faptelor.

Deci nu, Bitcoin de fapt nu fierbe oceanele.