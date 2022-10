Polygon este a unsprezecea cea mai mare criptomonedă din lume – chiar nu are nevoie de nicio prezentare. Considerată de mulți ca fiind nava amiral Layer 2, ajută la rezolvarea unei probleme destul de mari – faptul că Ethereum este o criptomonedă greu de folosit.

Chiar și Vitalik a spus că viitorul este o economie de tip „roll-up”, cu Ethereum ca Strat 1, cu proiecte precum Polygon chiar acolo, astfel încât oamenii obișnuiți să poată, știți, să o folosească cu adevărat – fără a lua o ipotecă pentru a plăti taxele de benzină.

L-am găzduit pe Hamzah Khan, Head of Defi and Labs la Polygon, pentru a discuta despre toate lucrurile legate de DeFi și Polygon. Am și deviat destul de mult de la discuție, dar am abordat subiecte importante.

Am început cu partea tehnică, pentru toți cei interesați de asta. Hamzah vorbește despre zkEVM, sau tehnologia zero-knowledge roll-up, despre care Polygon a anunțat săptămâna trecută că a intrat în funcțiune sub formă de testnet, entuziasmând multe persoane din industrie.

De asemenea, a fost greu de evitat nebunia Reddit Polygon, care a început încă din weekend, colecția masivă NFT urcând în sus pentru a ajunge la peste trei milioane de utilizatori pe site-ul de socializare. Hamzah vorbește despre discuția din spatele scenei cu Reddit, în timp ce compania a lansat NFT-urile pe Polygon, bineînțeles.

Am atins tot ce ține de DeFi, într-adevăr. Am discutat despre modul în care TVL a scăzut atât de mult, despre cum Hamzah se referă la TVL ca la o „valoare temporară blocată”, având în vedere caracterul său tranzitoriu, și despre cum reputația industriei a fost afectată anul trecut, când CeFi a dat faliment – în ciuda faptului că DeFi a mers atât de bine.

Am primit replica mea preferată acolo, ca întotdeauna – că Ethereum este „un blockchain al elitelor” – întrebându-l pe Hamzah ce părere are despre taxele de gaz și dacă acest lucru va fi vreodată rezolvat. Și dacă da, cum arată un viitor pentru Polygon?

De asemenea, i-am pus întrebarea lui Hamzah despre centralizarea DeFi. Având în vedere că atât de mult spațiu rulează pe stablecoins centralizate (chiar Vitalik a spus recent că Tether, Circle și alți furnizori ar putea influența direcția viitoarelor bifurcații Ethereum), este unul dintre pilonii DeFi compromis? Și, mai interesant, trebuie să fie, sau există o alternativă?

Dansăm în jurul acestor subiecte și a multor alte subiecte, dar aceasta este, în esență, o discuție de 30 de minute despre DeFi și Polygon, și despre rolul pe care Polygon l-ar putea juca în viitor.

Ca întotdeauna, sunt deschis la comentarii fie aici, fie pe Twitter – iar linkurile pentru a asculta sunt mai jos.