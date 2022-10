Sunt minerii Bitcoin pe cale să capituleze?

Un lucru care este întotdeauna interesant este evaluarea activității miniere pe Bitcoin, în special în legătură cu ceea ce se întâmplă cu prețul și cu piața în general.

La urma urmei, minerii sunt grupul care primește acei bitcoini proaspăt bătuți pe măsură ce blockchain-ul continuă să crească. Primirea acestor venituri în moneda nativă a rețelei înseamnă că acțiunile lor pot fi orientative.

Cu toate acestea, se întâmplă ceva notabil în acest moment. Rata de hash, care înseamnă cantitatea de putere de calcul cheltuită de rețeaua Bitcoin – adică numărul de mineri – este în creștere. Și crește foarte mult.

Dar, în același timp, prețul este în scădere.

Imprimăm maxim istoric după maxim istoric în ceea ce privește rata de hash. Cu toate acestea, prețul s-a prăbușit, înainte de a se tranzacționa lateral în ultimele câteva luni în jurul acestui nivel de 20.000 de dolari.

Acest lucru este neobișnuit. După cum arată graficul de mai sus, ultima dată când am avut o prăbușire violentă – mai 2021 – rata de hash a scăzut și ea. Acest lucru este firesc – din nou, veniturile acestor mineri sunt Bitcoin, așa că de ce nu ar trebui ca activitatea minieră să scadă ca răspuns la o scădere mare a prețului?

În schimb, rata hash – și dificultatea rețelei – rămâne ridicată. Majoritatea oamenilor spun că acesta este un lucru bun. Și au dreptate – cu cât rata de hash este mai mare, cu atât rețeaua este mai sigură. Și cu cât rețeaua este mai sigură, cu atât Bitcoin este mai sănătos.

Dar are sens acest lucru? Să privim dintr-o perspectivă economică. Minerii nu vând atât de mult pe cât ar trebui? Se pare că, în timp ce ne târâm lateral în urma acestei prăbușiri, minerii nu se lasă. Ați putea indica trecerea Ethereum-ului la proof-of-stake în septembrie ca atrăgând mai mulți mineri către Bitcoin, dar datele nu se potrivesc cu adevărat.

Haideți să verificăm dacă minerii vând (grafic prin intermediul cercetării arcane).

După capitularea din vară, aceștia nu prea au mai vândut. Dar s-ar putea schimba acest lucru în curând?

Am scris recent despre cum cred că am putea fi la un eveniment distanță de un fitil roșu urât pentru Bitcoin. Privind datele miniere de bază, devin tot mai nervos. Din nou, acest lucru este departe de a fi sigur – și mai mult o bănuială – dar haideți să verificăm ultima dată când am avut o rată hash în creștere cu un preț în scădere.

La jumătatea anului 2018 s-a întâmplat acest lucru… și nu a fost bine.

Haideți să mărim puțin această perioadă de timp – graficul de mai sus este puțin agitat. Privind cu atenție în fereastra 2018, vedem exact cum a avut loc aceeași rată de hash a prețului de pompare, în ciuda scăderii prețului. Și apoi uitați-vă ce s-a întâmplat cu prețul la sfârșitul anului 2018.

Deci, acest lucru este îngrijorător. Și există oameni care indică acest lucru ca fiind un indicator bearish. Dar, după cum știe oricine îmi urmărește analiza, nu sunt tocmai confortabil cu extrapolarea ciclurilor Bitcoin din trecut la ziua de azi.

Da, acest lucru s-a întâmplat în 2018. Dar uitați-vă la Bitcoin atunci. Auziseți măcar de el? Pentru că mulți nu auziseră – era încă un activ de nișă, care nu făcea încă zgomot în lumea trad-fi. Ca să nu mai vorbim de faptul că climatul macro este complet diferit astăzi, cu noi direct într-o nouă paradigmă a ratei dobânzii. Un aspect care nu trebuie uitat niciodată atunci când analizăm ciclurile anterioare: niciunul dintre aceste cicluri nu s-a întâmplat în timp ce ne aflam în mijlocul unei piețe bear mai ample a economiei.

Dar, în același timp, nu este vorba doar de faptul că acest lucru s-a mai întâmplat înainte. În ceea ce mă privește, sunt doar puțin nedumerit de faptul că vânzarea de către mineri nu este puțin mai mare aici, sau de ce rata de hash se mișcă atât de agresiv.

Deci, în concluzie, acest indicator nu mă face să alerg după butonul SELL. Dar îmi place să folosesc datele miniere împreună cu analiza mea mai amplă, iar aceasta este o întâmplare curioasă. Și, așa cum am scris săptămâna trecută, mă tem că această mișcare de crab în jurul valorii de 20.000 de dolari s-ar putea încheia cu un fitil roșu. Este un nivel important din punct de vedere psihologic și, odată ce ne rupem puternic sub el, nu mai există prea multă rezistență.

Există prea multe variabile pe piața mai largă care ar putea merge cu ușurință spre sud, iar Bitcoin nu a cedat prea mult de la valul de contagiune din vară – acțiunile au fost de fapt mai rău. Această activitate minieră de bază nu stinge aceste îngrijorări, chiar dacă nu le accentuează.