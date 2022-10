Vor deveni The Sandbox și Metacade liderii pieței metavers?

La scurt timp după ce Facebook și-a anunțat incursiunea în metavers și și-a schimbat numele în Meta în octombrie 2021, token-urile metaversului au explodat. Un astfel de token a fost The Sandbox, care de atunci a fost împins în lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, există o mulțime de noi proiecte interesante care intră în industrie, iar unul dintre cele mai discutate recent pe rețelele de socializare este Metacade.

Astăzi, vom analiza factorii care ar putea face ca The Sandbox și Metacade să devină token-uri metavers lider de piață și, potențial, următoarea cea mai bună investiție.

Ce este Sandbox?

The Sandbox este o lume virtuală 3D descentralizată, care funcționează pe blockchain-ul Ethereum. Utilizatorii achiziționează parcele de teren cu token-ul nefungibil LAND pentru a construi experiențe pe care le pot împărtăși și monetiza, folosind token-ul SAND. Acest lucru a dus la dezvoltarea unor jocuri independente cu drepturi depline în cadrul metaversului The Sandbox, cu care jucătorii interacționează cu ajutorul unor avatare personalizabile, echipate cu obiecte purtabile rare.

Designul său de construcție bazat pe blocuri seamănă foarte mult cu Minecraft, însă, dacă se adaugă și proprietatea digitală, posibilitățile se multiplică de zece ori.

Ce face din The Sandbox un lider de piață?

Economia bazată pe proprietar

În mod tradițional, jocurile care pun accentul pe conținutul generat de utilizatori, cum ar fi Roblox iau o mare parte din recompensele pe care jucătorii le obțin pentru munca lor. Jocul Sandbox a fost lansat cu viziunea de a întrerupe acest model și, în schimb, a permite utilizatorilor să dețină cu adevărat obiectele și experiențele lor. ASSET NFT sunt obiecte precum vehicule, animale și structuri care pot fi cumpărate și vândute pe piața The Sandbox. Chiar și jocurile întregi sunt nefungibile, reprezentate de token-uri GAME.

Creație bazată pe pixeli

Jocul The Sandbox are un creator de obiecte nativ numit VoxEdit . Fiecare bloc/pixel este cunoscut sub numele de voxel, iar acești voxel-i se potrivesc laolaltă pentru a crea personaje, clădiri, animale și practic orice alt obiect pe care vă puteți gândi să-l construiți. Acest lucru le oferă jucătorilor libertatea completă de a construi orice doresc și de a-și converti creațiile în ASSET NFT, care pot fi apoi folosite în experiențe.

Creatorul de jocuri

Una dintre cele mai bune părți ale The Sandbox este Game Maker , care le permite utilizatorilor să construiască pe terenuri pe care le dețin, folosind ASSET-uri pe care le-au construit sau le-au cumpărat de pe piață. Acesta permite oricui să își transforme ideile în realitate fără să știe o linie de cod, totul gratuit.

Ce este Metacade?

Metacade este o sală de jocuri virtuală în care utilizatorii descoperă noi jocuri bazate pe blockchain, se întâlnesc cu alți entuziaști Play2Earn și au un cuvânt de spus în dezvoltarea viitoare a jocurilor metavers. La fel ca și The Sandbox, Metacade vrea să elimine studiourile de jocuri finanțate cu capital de risc care lasă comunitatea pe plan secundar în favoarea profitului. În schimb, echipa din spatele Metacade vrea să readucă valoarea în mâinile jucătorilor.

Ei se concentrează pe trei aspecte: Play2Earn, Create2Earn și Work2Earn, ceea ce va revoluționa probabil peisajul GameFi așa cum îl cunoaștem astăzi. Haideți să explorăm.

Ce va propulsa Metacade la statutul de lider de piață?

Câștigi un avantaj în Play2Earn

Pe măsură ce Play2Earn crește în popularitate, numărul jucătorilor și al jocurilor de pe piață va crește, de asemenea, masiv, ceea ce îngreunează găsirea a) celor mai bune jocuri și b) a jocurilor care oferă cele mai multe recompense. Cu Metacade, poți citi (și poți fi plătit pentru a scrie) recenzii, poți vedea clasamente și poți da sfaturi în timp real pentru a profita la maximum de experiența Play2Earn.

Finanțare bazată pe comunitate

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale Metacade este lansarea Metagrant-urilor, prin care utilizatorii votează pentru a finanța proiectele lor favorite în devenire. Câștigătorul nu numai că primește sprijin financiar pentru a-și dezvolta proiectul, dar comunitatea Metacade poate interacționa direct cu dezvoltatorii, poate testa și poate oferi feedback pentru a contribui la modelarea succesului jocului. Lansarea acestor jocuri prin intermediul arcadei Metacade servește la consolidarea platformei în ansamblu, pe măsură ce alte proiecte bazate pe comunitate vor alimenta sistemul.

Economia gig („economie la cerere”) pentru GameFi

O parte a viziunii Metacade pentru viitor este crearea unei platforme unde utilizatorii se pot conecta, pot discuta cu entuziaști care gândesc la fel ca ei, pot juca unele dintre jocurile lor preferate și pot găsi oportunități de plată pentru a face ceea ce le place. Ai putea găsi orice, de la un job de testare a unui joc pentru câteva ore, până la un stagiu de practică la o companie de top în domeniul dezvoltării blockchain.

Câștigă mai mult din jocurile tale preferate cu ajutorul turneelor

Cu ajutorul token-ului Metacade, MCADE, jucătorii pot participa la turnee pentru a câștiga premii mari din jocurile pe care le iubesc deja. Joacă în echipă cu prietenii tăi sau participă singur la competiții epice pentru a-ți arăta abilitățile și pentru a câștiga și mai mult din jocurile tale preferate Play2Earn.

Ar trebui să cumpăr Metacade sau The Sandbox?

Dacă The Sandbox este jocul pe care jucătorii îl joacă, atunci Metacade este locul unde se găsesc aceste jocuri. Metacade se bazează pe creșterea industriei jocurilor blockchain pentru succesul său, în timp ce The Sandbox se bazează exclusiv pe creșterea bazei sale de utilizatori; se poate spune că Metacade este cel mai puțin riscant.

Ambele proiecte ar putea constitui achiziții excelente pentru viitorul metaversului. Dar, cu o rată de creștere proiectată de 10 ori mai mare în jocurile blockchain în următorii trei ani , nu ar fi surprinzător dacă Metacade ar ieși pe primul loc.

