NEAR, tokenul nativ al Near Protocol, a crescut astăzi după ce blockchain-ul Near Protocol a lansat unul dintre cele mai așteptate stablecoin-uri, USN.

La momentul redactării acestui articol, tokenul NEAR a revenit la 14,96 USD, în creștere cu 8,38% în ultimele 24 de ore. Tokenul este totuși în scădere cu aproximativ 12% în ultima săptămână, după o scădere mai amplă a pieței criptomonedelor în ultima săptămână.

Stablecoin-ul USN de la Near Protocol

Stablecoin-ul USN recent lansat este un stablecoin algoritmic. Utilizează o combinație de tokenomics pentru a menține un raport de 1:1 față de dolarul american. A fost lansat de organizația descentralizată bazată pe protocolul NEAR numită Decentral Bank.

Oamenii pot arde tokenuri NEAR pentru a minta stablecoin-urile USN și pot arde, de asemenea, stablecoin-ul USN pentru a obține tokenuri NEAR.

Decentral a spus că primii creditorii ar primi un randament de până la 20%,ceea ce rivalizează cu cel al popularului stablecoin UST de la Terra.

Rezervele stablecoin-ului USN vor fi păstrate de către Banca Decentrală DAO, iar DAO va organiza voturi lunare pentru a distribui recompense în valoare de 10 milioane USD pentru tranzacționarea cu USN.

Piața de stablecoin-uri aglomerată

USN se va confrunta cu o concurență dură în sectorul stablecoin-urilor, stablecoin-ul UST al Terra fiind principalul său competitor. UST Terra este susținut de 2,5 miliarde de dolari americani care sunt deja în rezerve.

Mai este un stablecoin așteptat, USDD din blockchain-ul Tron, care promite un APY de 30%.

Majoritatea investitorilor par să folosească o abordare de așteptare cu privire la stablecoin-ul USN cu speranța că vor exista mai multe opțiuni DeFi în Near Protocol care să ofere monedei stabile USN mai multă utilitate.