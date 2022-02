Prețul actual al Radicle este de 7,29 USD astăzi, cu un volum de tranzacționare în ultimele 24 de ore de 306,5 milioane USD. Radicle a crescut cu 44,50% în ultimele 24 de ore. Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și unde să cumpărați Radicle, acest ghid este pentru dvs.

Deoarece RAD este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra RAD folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra RAD chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm eToro, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv RAD.

Radicle este o rețea descentralizată pentru colaborarea în cod. Misiunea sa declarată este de a dezvolta o infrastructură sigură, rezistentă și suverană pentru comunitățile open-source, care nu este construită pe platforme, ci exclusiv pe protocoale deschise.

Prin protocoalele Radicle, dezvoltatorii pot colabora la cod fără a se baza pe intermediari.

Rețeaua peer-to-peer a Radicle este facilitată de un sistem de contract inteligent ETH opt-in care permite mărcilor globale, organizațiilor descentralizate și protocoalelor să îi ajute pe administratori să-și susțină activitatea open-source.

De la lansarea în versiune beta, ecosistemul a lansat peste 1.000 de proiecte în rețea. Acestea au atras un interes substanțial din partea comunității colective Web3.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care vă afectează finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Potrivit Price Prediction, prețul Radicle va continua să crească. În 2022, va ajunge cel puțin la 7,47 USD. Se pare că este aproape acolo având în vedere prețul actual. Poate crește până la 8,24 USD.

PP estimează că Radicle se va tranzacționa cu cel puțin 11 USD în 2023 și cu cel puțin 15,78 USD în 2024. Poate ajunge până la 18,82 USD în acel an. 1 Radicle va ajunge la cel puțin 22,65 USD în 2025, aproximativ de trei ori prețul actual.

