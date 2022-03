Prețul în timp real al RAIN, tokenul Rainmaker Games, era de 0,29 USD la momentul scrierii acestui articol. Noua criptomonedă a generat un volum de tranzacționare pe 24 de ore de 765.000 USD.

Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și de unde să cumpărați RAIN, acest ghid este pentru dvs.

Deoarece RAIN este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra RAIN folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra RAIN chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm eToro, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv RAIN.

Acesta este tokenul nativ al Rainmaker Games, o platformă globală gratuită pentru a juca sute de jocuri P2E. Ei se autoproclamă ca un portal către lumea P2E, oferind tuturor șansa de a juca, de a câștiga, de a învăța și de a se conecta ca niciodată.

Jucătorii de toate nivelurile vor putea să comute fără probleme între jocuri, să se antreneze, să învețe, să gestioneze veniturile, să converseze și să fie verificați de breaslă, totul într-o singură platformă bazată pe date.

Rainmaker construiește cea mai mare platformă globală de jucători și, la rândul său, cea mai mare putere de date P2E. Își propune să devină un hub central și o platformă de lansare pentru jocuri, plus o sursă de date neprețuită pentru bresle pentru a construi echipe mai bune susținute de date.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care vă afectează finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Price Prediction estimează că prețul Rainmaker Games va ajunge la cel puțin 0,36 USD în acest an. Maximul la care poate ajunge este de 0,43 USD.

Prețul Rainmaker Games va ajunge la cel puțin 0,55 USD anul viitor. Poate ajunge până la maxim 0,62 USD cu prețul mediu de 0,57 USD pe tot parcursul anului.

În 2024, prețul RAIN va fi de cel puțin 0,79 USD. Prețul maxim RAIN este proiectat la 0,95 USD. Tokenul va sparge 1 USD în 2025, ajungând la un minim de 1,14 USD.

Hey Rainmakers, Smart Chain staking is finally here!

ㅤhttps://t.co/FSEiOZ7j7G

ㅤ

Now you can enjoy significantly lower gas fees on single-sided $RAIN as well as RAIN-CAKE LP. Look at these absolutely juicy starting APYs 💧

ㅤ

☔️ $RAIN – 35,153%

🍰 RAIN-CAKE LP – 689,762% pic.twitter.com/thbOlxgxM2

— Rainmaker Games (@RainmakerGaming) February 23, 2022