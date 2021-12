Platforma de cercetare cripto Arcane Research spune că în 2022 platformele Layer-1 vor continua să depășească Ethereum, pe baza analizei pieței cripto și a altor evoluții din spațiul cripto în 2021.

În afară de previziunile pentru layer-1 împotriva Ethereum, raportul final din 2021 al companiei a abordat și subiecte ca Bitcoin vs. S&P 500, DeFi, piața NFT-urilor, perspectivele pentru Cardano și XRP, mania memecoins, așa cum a fost evidențiată de „dog coin wars” și derivate.

Într-un raport publicat pe 28 decembrie prin intermediul companiei de analiză și cercetare a datelor blockchain The Weekly Update, Solana, Avalanche, Terra Luna și Fantom sunt toate pregătite pentru câștiguri suplimentare în anul următor, cu tokenii nativi de pe aceste rețele independente compatibile cu smart contracts continuând să aibă performanțe mai bune decât ETH pe piață.

Firma spune că se așteaptă ca Solana și celelalte rețele layer-1 de top să mențină tendința pozitivă în anul următor, cu creșteri ale prețurilor susținute de o utilizare în creștere precum și inflow-uri de capital.

„ Aceste rețele au ecosisteme cu fundamente bune și în creștere rapidă, care impactează pozitiv în mod continuu performanța prețurilor tokenilor nativi ”, a menționat firma în raport.

Aruncând o privire asupra evoluțiilor individuale ale unora dintre platformele de smart contracts care sunt de așteptat să continue să depășească ETH, vedem că Terra Luna (LUNA) a crescut cu 14,823% în 2021, Fantom (FTM) și Solana (SOL), ambele înregistrând o creștere de 100x sau mai mult, de ordinul 13,549% și, respectiv, 10,907%.

În timp ce moneda nativă Ethereum (ETH) a crescut cu 460% în 2021 depășind Bitcoin (BTC) cu 73%, platformele de smart contracts Harmony (ONE) și Avalanche (AVAX) au crescut de 60 de ori pe parcursul anului. Harmony urmează să închidă anul cu câștiguri de peste 6400%, iar Avalanche este în creștere cu peste 3150% .

Bitcoin a crescut cu aproximativ 73% în acest an, în timp ce S&P 500 a crescut, de asemeneacu aproape 28% în aceeași perioadă. Între timp, aurul, în ciuda faptului că este utilizat în mod tradițional ca protecție împotriva inflației, a scăzut cu 7% într-un an, cu narațiuni legate de inflație dominând sentimentul general al pieței.

Arcane Research spune că Bitcoin va învinge în continuare atât S&P 500, cât și aurul, făcând acest lucru anul acesta pentru un al treilea an consecutiv cu o performanță mai bună atât în comparație cu bursele (stock markets) cât și cu asset-ul preferat de bănci.

