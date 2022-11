Sunt fondurile dvs. în siguranță? Platformele de împrumut cripto continuă să scadă

Piesele de domino continuă să cadă, declanșate de această saga FTX.

Marele creditor crypto Genesis Capital a suspendat ieri retragerile din activitatea sa de creditare. Dacă există un lucru pe care investitorii în criptomonede îl știu până acum, acesta este următorul: odată ce a fost luată această decizie fatală de suspendare a retragerilor, s-a terminat.

Aceasta este o afacere importantă. Genesis a avut 2,8 miliarde de dolari de împrumuturi active în trimestrul al treilea din 2022, în timp ce a inițiat 8,4 miliarde de dolari pe parcursul trimestrului. Aceasta este o sumă mare de bani.

În articolul de săptămâna trecută, care analizează ceea ce urmează pentru cripto, am vorbit despre contagiunea inevitabilă.

„Așteptați-vă la o oarecare contagiune care să se răspândească din această situație, deoarece nu știm încă cine a fost expus la cine – dar FTX, ca un jucător atât de mare în industrie, va trage fără îndoială câteva cadavre în jos cu ei„

Ei bine, ca să citez acel cântec molipsitor al lui Drake, „cadavrele (încep) să cadă”. Doar că nu se pune problema dacă, ci mai degrabă de cine.

Genesis a declarat că decizia sa de a suspenda operațiunile de împrumut s-a datorat „cererilor de retragere anormale care au depășit lichiditățile noastre actuale”. Da, pariez.

Ecosistemul este – și va continua să fie – testat până la limită. Să ne uităm în continuare la Gensesis, o figură cheie în spațiul de creditare. Un partener pe care îl au este Gemini, pentru care oferă acest serviciu de randament. Gemini, bursa condusă de gemenii identici favoriți ai tuturor, Tyler și Cameron Winklevoss (mă întreb dacă Cameron este supărat că Tyler este întotdeauna listat primul?), a îngrijorat, prin urmare, oamenii.

La câteva ore după anunțul lui Genesis, Gemini a emis o declarație în care spunea că retragerile din programul lor Earn au fost suspendate. Inevitabil.

„Lucrăm cu echipa Genesis pentru a ajuta clienții să-și răscumpere fondurile din programul Earn cât mai repede posibil. Vom oferi mai multe informații în zilele următoare”, a declarat Gemini.

