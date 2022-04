Telegram introduce plățile cripto cu tokenul nativ Toncoin al Fundației TON

Telegram a adăugat o nouă caracteristică cripto care le permite utilizatorilor săi să își trimită Toncoin (tokenul nativ al Fundației TON) unul altuia. Caracteristica este comparabilă cu caracteristica de plată Bitcoin a Twitter, care a fost introdusă în septembrie 2021 prin funcția Tip Jar a Twitter. Singura diferență este că Twitter a ales să folosească Stripe Lightning Network pentru plăți cripto.

Pentru a utiliza noua caracteristică cripto, utilizatorii Telegram trebuie mai întâi să descarce și să instaleze botul oficial al portofelului Telegram, care le permite să achiziționeze criptomonede folosind cărți de credit, să tranzacționeze sau chiar să le trimită către alte portofeluri cripto.

După instalarea botului de portofel, utilizatorii pot continua să își trimită Bitcoin (BTC) sau Toncoin unul altuia făcând clic pe butonul „Portofel” din mesajele directe din aplicația de mesagerie Telegram.

Toncoin este criptomoneda nativă a Fundației TON, care este un blockchain descentralizat de nivel 1 dezvoltat de Telegram. Pe scurt, Fundația TON este proiectul blockchain al Telegram.

După lansarea funcției de plăți cripto Toncoin pe Telegram, Fundația TON a declarat printr-un tweet că oamenii nu vor mai fi nevoiți să introducă adrese lungi de portofel cripto atunci când trimit și primesc criptomonede și apoi să aștepte confirmări.

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats!

It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations.

Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6

— TON (@ton_blockchain) April 26, 2022