GMT Token a adăugat recent o nouă modalitate de a ajuta entuziaștii cripto să cumpere activul nativ. Pe lângă metoda cripto-la-cripto, GMT cooperează acum cu Advcash pentru a ușura procesul de cumpărare.

Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și unde să cumpărați Token GMT, acest ghid este pentru dvs.

Deoarece GMT este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra GMT folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra GMT chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm eToro, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv GMT.

GMT Token este taxat ca un token susținut de active reale care aduce venituri zilnice în BTC proprietarului său. Fiecare GMT este susținut de putere de calcul reală (TH/s) prin protocolul SHA-256. Protocolul rulează pe Ethereum.

Emisiunea inițială a fost de 100.000.000 de jetoane pe platforma blockchain Ethereum, care sunt susținute de 100.000 TH/s, deci 1 GMT = 0.001 TH/s.

Echipa GMT introduce în mod constant capacități suplimentare și desfășoară emisiuni suplimentare ale tokenului GMT. Scopul lor principal este să aducă numărul de jetoane în circulație până la 10 miliarde GMT.

În urma fiecărei emisiuni suplimentare, echipa activează mecanismul de burning a 20-100% din noile jetoane, ceea ce duce la o creștere a profitabilității GMT.

Puterea de calcul eliberată este redistribuită între toate GMT-urile aflate în circulație, crescând puterea de calcul care furnizează jetoane, precum și veniturile din minerit.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care vă afectează finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Digital Coin Price prevăd o creștere a prețului pe termen lung. Moneda se tranzacționa la 0,24 USD în momentul scrierii. Ei prevăd că se va tranzacționa pentru o medie de 0,31 USD în acest an, până la un maxim de 0,33 USD. În 2023, va valora cel puțin 0,31 USD. Poate ajunge până la 0,40 USD.

În 2024, prețul minim este de 0,29 USD, iar cel maxim estimat este de 0,41 USD. În 2025, prețul său va varia între 0,41 USD și 0,51 USD.

GMT supply capacity

In the picture above, you can see how our token capacity has increased over the past three months.#gmt #gomining #token #burning #bitcoin pic.twitter.com/tl0CC3PCfK

— GMT Token (@GMT_Token) September 16, 2021