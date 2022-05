Yuga Labs, creatorul colecțiilor NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), a anunțat pe Twitter că a rambursat taxele de gaz sau costul tranzacției fiecărei persoane care nu a putut cumpăra teren digital în metaversul Otherside al Yuga Labs din cauza unor probleme tehnice.

Yuga Labs a confirmat acest lucru într-un thread pe tweeter spunând:

„Am rambursat taxele de gaz tuturor care au făcut o tranzacție care a eșuat din cauza condițiilor de rețea cauzate de mintare. Taxele au fost trimise înapoi în portofelele utilizate pentru tranzacția inițială.”

Mintarea tokenului nefungibil Otherdeed (NFT) a adus companiei Yuga Labs 320 de milioane de dolari din vânzări în weekend.

Datele de la Etherscan au arătat că, în total, compania a cheltuit 90,57 ETH (265.000 USD) pentru a rambursa aproape 650 de persoane, cea mai mare rambursare de 2,6 ETH (7.500 USD) fiind destinată unei singure persoane.

Pentru a se asigure că procesul este eficient, compania a accesat un MultiSender, o aplicație dApp care nu are nevoie de un portofel pentru a interacționa sau chiar să confirme contractul înainte de a primi o plată, pentru a distribui fondurile proprietarilor lor respectivi.

În cazul mai multor tranzacții eșuate, aplicația MultiSender a combinat-o cu o singură rambursare.

Your refund for gas fees will show there, issued from https://t.co/ZnYDm173iI . If you had multiple failed transactions, they were combined into one refund.

Vânzarea mult așteptată de terenuri NFT de la Yuga Labs în „Otherside” a zguduit blockchain-ul Ethereum devenind una dintre cele mai mari mintări NFT din istoria lumii NFT-urilor. În plus, a crescut foarte mult taxa de gaz, stabilind niveluri record, unii dintre cumpărători plătind mii de dolari pentru un singur NFT pe care nu l-au primit.

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction.

— Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022