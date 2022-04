ZRX, simbolul 0x, a câștigat 46% după ce a anunțat că a intrat într-un parteneriat cu importanta bursă de criptomonede Coinbase pentru a alimenta noua piață socială NFT a acesteia din urmă.

Dacă doriți să știți ce este ZRX, dacă vă poate oferi profituri bune și cele mai bune locuri pentru a cumpăra ZRX, ați ajuns în locul potrivit.

Deoarece ZRX este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra ZRX folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra ZRX chiar acum, urmați acești pași:

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv ZRX.

0x este un protocol de infrastructură care permite utilizatorilor să tranzacționeze cu ușurință tokenuri ERC20 și alte active pe blockchain-ul Ethereum, fără a se baza pe intermediari centralizați, cum ar fi bursele tradiționale de criptomonede.

0x realizează această funcționalitate de schimb descentralizat folosind o colecție de contracte inteligente cu sursă deschisă, auditabile public, care lucrează împreună pentru a produce un protocol de tranzacționare flexibil, cu fricțiune redusă, pe care dezvoltatorii îl pot integra cu ușurință în produsele lor.

0x acceptă atât tokenuri fungibile (ERC20) cât și nonfungibile (ERC-723). Poate fi folosit pentru tranzacționarea fără permisiuni a unei game largi de active, oferind deținătorilor o modalitate de a cumpăra, vinde și schimba active Ethereum prin mai mult de o duzină de aplicații diferite.

ZRX poate fi o investiție profitabilă, dar faceți-vă timp pentru a citi cel puțin câteva predicții de preț de la analiștii de top și pentru a vă documenta pe piață înainte de a vă angaja. Fiți reținuți în ceea ce privește orice sfaturi de investiții.

Wallet Investor consideră că această monedă este o investiție destul de bună. În aprilie 2027, ei prevăd că se va tranzacționa la 2,27 USD. O investiție pe 5 ani ar genera venituri de aproximativ +110%. O investiție de 100 USD poate ajunge până la 210 USD în această perioadă de timp.

