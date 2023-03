Teraz je neuveriteľná doba pre investície do kryptomien, pretože mnoho analytikov tvrdí, že medvedí trh je už za nami a že trh s kryptomenami je na ceste k ďalšiemu býčiemu trhu. Napriek tomu môže byť identifikácia najlepších projektov obtiažna, takže môže byť užitočné pozorne sledovať nálady chytrých investorov, aby ste pochopili, kde ležia príležitosti.

Aké sú najlepšie kryptomeny, ktoré investorom ponúkajú najväčšie zisky?

Na potenciálny úspech projektu kryptomeny má vplyv niekoľko faktorov a niet pochýb o tom, že pre dobré vyhliadky je zásadná užitočnosť tokenu a sila komunity.

S ohľadom na to uvádzame niektoré z projektov, ktoré by podľa odborníkov mohli v roku 2023 a v ďalších rokoch zaznamenať pozitívny rast cien:

AltSignals (ASI),

Metacade (MCADE),

Bitcoin (BTC),

Shiba Inu (SHIB),

Chainlink (LINK),

The Graph (GRT),

Ethereum (ETH),

Dogecoin (DOGE),

Binance Coin (BNB),

Uniswap (UNI),

Cardano (ADA),

Basic Attention Token (BAT).

AltSignals — revolúcia v obchodných signáloch

Čo je AltSignals?

Spoločnosť AltSignals berie investičný svet útokom. Projekt je vzácnou príležitosťou, kedy sa dá investovať do presale s mnohými užívateľmi na palube a zavedeným produktom. AltSignals je pravdepodobne najznámejší vďaka svojmu inovatívnemu produktu AltAlgo™, ktorý umožňuje obchodníkom získať náskok pred konkurenciou a už pomohol riadiť 1500 signálov, ktoré AltSignals rozosiela s ohromujúcou 64 % úspešnosťou.

Projekt sa teraz zameriava na ďalšiu fázu vývoja špičkových signálov, a to vytvorením nového produktu ActualizeAI – ďalšieho kroku v inovácii s umelou inteligenciou, ktorý takmer zaručuje neuveriteľnú úspešnosť užívateľov.

Token ASI poskytuje držiteľom nielen exkluzívny prístup k produktu ActualizeAI, čím im zaisťuje neuveriteľnú výhodu oproti konkurencii, ale držitelia sa môžu tiež pripojiť k súkromnému klubu AI Members Club, ktorý im poskytuje prístup k radu širších výhod a možností zárobku.

Aké sú dôvody na investovanie do AltSignals?

AltSignals ponúka investorom neuveriteľný potenciál a komunita 50 000 používateľov je pripravená a čaká. Vzhľadom na to, že sa AltSignals môže pochváliť aj hodnotením 4,9/5 na serveri Trustpilot, je ťažké vidieť nevýhody tejto investície.

S pokračujúcim vývojom produktu by sa držiteľom, ktorí sa doň zapoja včas, mohli ich zisky tiež zvýšiť, a to vďaka zhodnoteniu tokenu a zároveň prístupu k najmodernejším obchodným signálom.

Aké sú riziká investície do AltSignals?

Riziká presale ASI je ťažké vidieť, hoci trh s kryptomenami ako celok zostáva vysoko volatilný, takže by sa mala zvážiť pred akoukoľvek investičnou voľbou.

Metacade — neuveriteľná arkádová herňa

Čo je Metacade?

Metacade je nový inovatívny projekt, ktorý zverejnil ambiciózne plány na vybudovanie najväčšej herne na svete. Ekosystém Metacade umožňuje užívateľom získavať odmeny za hranie a širšie príspevky do ekosystému, čo by mohlo časom zvýšiť rast a udržanie užívateľov.

Mnohí analytici kryptomenového priemyslu sa domnievajú, že umožniť používateľom získavať kryptomenové odmeny je múdre strategické rozhodnutie, a tak niet divu, že vďaka Play2Earn herni je projekt obľúbenou voľbou ako najlepšej kryptomeny, do ktorej je možné investovať.

Projekt tiež ťaží z využitia blockchain Ethereum, ktorý je bezpečný a spoľahlivý.

Prečo by ste si mali kúpiť Metacade?

Projekt sa ukazuje ako jeden z najobľúbenejších kryptomenových presales a cenu MCADE mnohí považujú za obrovskú zľavu v porovnaní s potenciálom projektu. Prví investori by sa mohli dočkať veľkého nákupného tlaku už v tomto roku, najmä ak si atraktivita získavania kryptomenových odmien rýchlo vybuduje veľkú užívateľskú základňu.

Aké sú riziká investície do spoločnosti Metacade?

Metacade ako kryptomenový projekt pôsobí na vysoko volatilnom trhu, a preto by to investori mali rovnako ako u iných kryptomien pred investíciou zvážiť.

Bitcoin — líder trhu

Čo je Bitcoin?

Bitcoin vznikol pred viac ako desiatimi rokmi a vďaka vysokej miere decentralizácie a tomu, že je považovaný za stabilný – aspoň na trhu s kryptomenami – si upevnil pozíciu najobľúbenejšej kryptomeny.

Mnohí sa domnievajú, že Bitcoin má potenciál nahradiť fiat meny, a tento druh reálnej hodnoty by bol potrebný na to, aby sa táto kryptomena stala hnacím motorom vysokého rastu.

Prečo by ste si mali kúpiť Bitcoin?

Aj keď je trhová kapitalizácia Bitcoin v porovnaní s väčšinou projektov a rozhodne aj digitálnych mien veľmi vysoká, pre konzervatívnejších investorov do kryptomien by to stále mohla byť najlepšia kryptomena na nákup. Pokiaľ sa peniaze TradFi začnú presúvať do kryptomien, Bitcoin je pravdepodobným cieľom pre veľkú časť z nich, a tak by BTC mohol v budúcnosti ešte zažiť razantný nárast ceny.

Aj keď Bitcoin úplne nenahradí fiat meny, mohol by v budúcnosti hrať rolu uchovávateľa hodnoty a poistky proti inflácii. Napriek tomu, že token zostáva pre mnohých dlhodobou investíciou, niet pochýb o tom, že technológia blockchain, ktorú Bitcoin odštartoval, tu zostane.

Aké sú riziká investovania do Bitcoin?

Kryptomenová oblasť sa od vydania Bitcoin značne rozvinula. V niektorých ohľadoch sú projekty, ktoré umožňujú funkcie, ako sú inteligentné kontrakty, zvýhodňované, pokiaľ ide o prevratné prípady použitia, ktoré sprístupňujú.

Shiba Inu — silná komunita, ktorá sa obracia k užitočnosti

Čo je Shiba Inu?

Shiba Inu je projekt meme mince, ktorým sa Dogecoin silne inšpiroval, a rovnako ako väčšina meme mincí začal s veľmi malou užitočnosťou. Podarilo sa mu vybudovať veľkú a vášnivú komunitu a dokázal sa pomerne efektívne otáčať na DeFi, čo tokenu SHIB dodalo úroveň užitočnosti, ktorú nie vždy mal.

Prečo by ste si mali kúpiť Shiba Inu?

Nadšenie v komunite SHIB spolu s prístupnosťou značky znamená, že Shiba Inu by mohol dobre fungovať ako projekt, ktorý využíva obmedzené povedomie o investičných príležitostiach v oblasti kryptomien a slúži ako vstupný bod pre tých, ktorí do tohto priestoru vstupujú prvýkrát.

To by mohlo znamenať, že cena SHIB má pred sebou ešte nejakú cestu, za predpokladu, že si udrží svoju dynamiku a bude naďalej priťahovať nových držiteľov k prípadom využitia platformy DeFi, ako je napríklad získavanie odmien za poskytovanie likvidity na Shiba Swap.

Aké sú riziká investície do Shiba Inu?

Trhová kapitalizácia projektu je vysoká, čo nevyhnutne obmedzuje nárasty, na ktoré môže token pôsobiť. Ako bude viac kryptoaktív stavať na presvedčivých prípadoch použitia, mnohí uvidia, že iné tokeny založené na užitočnosti ponúkajú viac hodnoty za investované peniaze.

Chainlink — prenos reálneho sveta on-chain

Čo je Chainlink?

Chainlink poskytuje širokú škálu služieb Web3, ktoré sa zameriavajú na schopnosť ich projektu prinášať off-chain dáta do inteligentných kontraktov. Projekt obsahuje decentralizovanú sieť Oracle (DON), ktorá využíva finančné stimuly na zabezpečenie presnosti dát poskytovaných svojim zákazníkom. Vďaka tomu sa môže pochváliť najväčším počtom partnerstiev zo všetkých kryptografických projektov.

Chainlink má tiež vášnivú komunitu držiteľov, ktorí LINK dlhodobo považujú za najlepšiu kryptomenu na investovanie. Verí, že ďalšie zameranie Chainlink, interoperabilita, by mohlo viesť k prudkému rastu ceny LINK, pokiaľ sa bude používať aj v podnikovej sfére.

Prečo by ste si mali kúpiť Chainlink?

Veľa decentralizovaných aplikácií už využíva služby Chainlink, čo z natívneho tokenu LINK robí obľúbené kryptoaktívum pre investorov do užitočnosti. Token je implementovaný na blockchain Ethereum, ale je reťazovo agnostický, čo rozširuje cieľ jeho prijatia.

Zabezpečenie dát je veľkou požiadavkou mnohých kryptografických projektov, a to najmä v oblastiach, ako sú decentralizované financie. Ako bude pribúdať decentralizovaných aplikácií, mohli by sme sa časom dočkať stále väčšieho počtu inteligentných kontraktov, ktoré budú potrebovať prístup k dátam prostredníctvom Chainlink.

Aké sú riziká investície do Chainlink?

Chainlink je už v kryptografickom priestore veľmi dobre známy, a hoci môže zostať kandidátom na najlepšiu kryptografickú menu na kúpu, môže predstavovať skromnejšie zisky ako tie, ktoré možno nájsť inde.

The Graph — indexovanie údajov blockchain

Čo je The Graph?

The Graph je kryptografický projekt, ktorý používateľom umožňuje pýtať sa na dáta z blockchain, čo umožňuje vytvárať prípady použitia, ktoré tieto dáta vyžadujú bez toho, aby bolo nutné hosťovať drahé uzly pre každý chain.

Projekt využíva natívny token GRT, ktorý podporuje rôzne role v ekosystéme The Graph. Využíva technológiu blockchain, ale zároveň sa môže pochváliť prípadmi použitia, ktoré samy o sebe nemusia byť decentralizovanými aplikáciami v rámci Web3.

Mnohí investori považujú The Graph za kľúčovú súčasť budúcnosti Web3, pretože technológia blockchain pomáha vytvárať nový súbor skúseností naprieč webom.

Prečo by ste si mali kúpiť The Graph?

Aj keď sa GRT počas kryptografickej zimy výrazne prepadol, projekt sa môže pochváliť veľkou užitočnosťou, pretože umožňuje používateľom prístup k mnohým dátam. Prijatie Web3 pomaly, ale iste naberá na rýchlosti a The Graph vyzerá, že má dobrú pozíciu na to, aby si v priebehu roka zaistil veľký kus dátového trhu.

Aké sú riziká investície do The Graph?

Prijímanie technológie blockchain rastie, ale nie závratnou rýchlosťou. Bude pravdepodobne trvať ešte mnoho rokov, kým sa dočkáme veľkého posunu od Web 2.0, takže aj keď je GRT presvedčivý, držitelia, ktorí projektu do hĺbky rozumejú, ho rozhodne považujú za dlhodobú investíciu.

Ethereum — pôvodný protokol 1. vrstvy

Čo je Ethereum?

Ethereum je pravdepodobne najznámejší ako tvorca inteligentných kontraktov a ukázalo sa, že je nesmierne úspešné pri získavaní a udržiavaní obrovskej časti trhu s 1. vrstvou, ktorú vytvoril. Mnohí považujú Ethereum za najlepšiu kryptomenu na kúpu vďaka jej dominantnému postaveniu a vzhľadom na neuveriteľnú prevádzkyschopnosť, ktorý blockchain poskytol, bude ťažké ho prekonať.

Mnoho kryptoaktív je založených na blockchain Ethereum, aby mohli ťažiť z jeho povesti bezpečného a spoľahlivého systému. Hoci Ethereum nie je považované za digitálnu menu v zmysle platieb, kryptomenoví nadšenci chápu, že má obrovský dosah, pokiaľ ide o množstvo odvetví, ktoré by mohlo narušiť.

Prečo by ste si mali kúpiť Ethereum?

Ekosystém Ethereum je pre vývojárov veľmi obľúbený, čo by mohlo v nadchádzajúcich rokoch znamenať vysoký percentuálny rast. Kryptomenová zima nadšenia pre sieť Ethereum príliš neznížila a mohli by sme byť svedkami toho, že trh kryptomien bude dobre reagovať na kroky, ktoré Ethereum podniká po nedávnom prechode na proof-of-stake.

Aké sú riziká investície do Ethereum?

Ethereum mal povesť veľmi vysokých transakčných poplatkov, ktoré sa síce v poslednom roku znížili, ale na to, aby mohol konkurovať Binance Smart Chain, je ešte dlhá cesta.

Dogecoin — prvé meme mince

Čo je Dogecoin?

Dogecoin je projekt, ktorý Billy Markus spustil v roku 2014 ako vtip. Zo všetkých kryptomenových projektov prešiel Dogecoin jednou z najpôsobivejších ciest a vďaka nadšenej komunite sa dostal až takmer na vrchol kryptotrhu.

Hlavným prípadom použitia Dogecoin je alternatívna forma platby, digitálna mena podobná hlavnému prípadu použitia Bitcoin a LTC (často považované za striebro k zlatu Bitcoin).

Prečo by ste si mali kúpiť Dogecoin?

Dogecoin je možná najobľúbenejšia kryptomena, do ktorej investujú nováčikovia, a to mu dáva veľkú výhodu oproti technicky zložitejším a odstrašujúcim projektom. Najlepšie kryptomenové projekty sú tie, ktoré majú najväčšiu užívateľskú základňu, a hoci je Dogecoin meme coin, môže sa pochváliť nízkymi transakčnými poplatkami a je neuveriteľne známy.

Aké sú riziká investície do Dogecoin?

Dogecoin je považovaný za budúcnosť peňazí, ale je nepravdepodobné, či by zvládol obrovské množstvo globálnych transakcií bez nejakého riešenia škálovania. Má tiež veľmi vysokú trhovú kapitalizáciu vzhľadom na relatívne nízku úroveň prijatia projektu pre reálne prípady použitia.

Binance Coin — populárny centralizovaný ekosystém

Čo je Binance Coin?

Binancia je najväčšia špecializovaná kryptomenová burza na svete a jej objem obchodov je niečo, o čom si decentralizovaná kryptomenová burza môže nechať len snívať. Binance výrazne rozšírila svoje pôsobenie aj mimo burzu, vrátane vlastného blockchain – Binance Smart Chain.

Binance poskytuje veľkú podporu projektom, ktoré sa na BSC spúšťajú, a mnoho investorov dáva prednosť kryptoaktívam, ako je Binance Coin, ktoré majú vysoké investície, aj keď im chýba decentralizácia.

Prečo by ste si mali kúpiť Binance Coin?

Binance poskytuje vývojárom prostredie s vysokou priepustnosťou a nízkymi poplatkami a pravdepodobne bude aj naďalej zaznamenávať obrovský rast tejto platformy. Ak by reťazec zachytil jeden alebo dva veľkoobjemové projekty, ktoré sa dostanú do hlavného prúdu, mohli by sme byť svedkami výrazného nárastu ceny natívneho tokenu BNB. BNB je možné tiež stakovať a získavať tak odmeny, čo z neho robí jednu z najlepších kryptomien na nákup.

Aké sú riziká investície do Binance Coin?

Doby, kedy sa dalo BNB zabezpečiť s obrovskou zľavou, sú už za nami a projekt má teraz v porovnaní s mnohými inými veľmi vysokú trhovú kapitalizáciu. Bojuje aj s blockchain Ethereum, a pokiaľ do tohto priestoru v nasledujúcich rokoch vstúpia burzy TradFi, môže byť dominancia Binance spochybnená.

Uniswap – najobľúbenejšia decentralizovaná burza Ethereum

Čo je Uniswap?

Uniswap je decentralizovaná burza, ktorá používateľom umožňuje obchodovať s kryptomenami bez dôvery. Platforma umožňuje obchodovať s obrovským množstvom kryptoaktívnych aktivít a je jedným z najskorších spôsobov, ako získať tokeny pre nové projekty, pretože na obchodovanie využíva inteligentné kontrakty.

Pretože je Uniswap implementovaná pre blockchain Ethereum, ťaží z konsenzu proof-of-stake pre bezpečnosť a tesného spojenia s ETH, ktorý je všeobecne považovaný za jeden z najlepších kryptografických projektov.

Prečo by ste si mali kúpiť Uniswap?

Natívny token UNI sa používa na uľahčenie obchodov. Držitelia UNI sa teda domnievajú, že možnosť získavať odmeny poskytovaním likvidity ho radí medzi najlepšie kryptomeny. Ak uvidíme nárast obchodovania s projektmi s nízkou trhovou kapitalizáciou, mohol by Uniswap v nasledujúcich rokoch ďalej rásť.

Aké sú riziká investície do Uniswap?

S tým, ako sa do kryptomien zapája stále viac tradičných búrz, by sme sa mohli dočkať toho, že mnohé z nich budú využívať inteligentné kontrakty, aby sa pokúsili prevziať časť objemu obchodovania v tejto oblasti. Uniswap je tiež vzatý na milosť a nemilosť podielom Ethereum na trhu a už má trhovú kapitalizáciu.

Cardano — alternatívny domov pre decentralizované aplikácie

Čo je Cardano?

Cardano je ďalší protokol proof-of-stake 1. vrstvy, ktorý vytvoril mnoho projektov postavených na jeho blockchain. Zo všetkých blockchain platforiem sa Cardano môže pochváliť niektorými z najhorlivejších kryptoinvestorov v tejto oblasti, pričom kryptografický priemysel si stále nie je istý, či sa Cardano môže ukázať ako spoľahlivé (a s dostatočne nízkymi poplatkami za plyn), aby sa mohol postaviť sieti Ethereum.

Projekt používa svoju kryptomenu ADA na úhradu poplatkov plynu z transakcií, hoci je jeho súčasná cena na Cardano oveľa nižšia ako na chainoch, ako je Ethereum. Projekt sa tiež dokázal zviditeľniť vďaka svojmu úprimnému zakladateľovi Charlesovi Hoskinsonovi.

Prečo by ste si mali kúpiť Cardano?

Cardano má veľkú vývojársku komunitu, ktorá vytvára projekty podporujúce herné aktíva, odmeny v reálnom svete, virtuálne svety a mnoho ďalšieho. Oddaná komunita znamená, že hybná sila pravdepodobne zostane, čo by časom mohlo znamenať veľké zisky.

Aké sú riziká investície do Cardano?

Je otázne, či iné kryptomeny ponúkajú lepšiu funkčnosť prvej vrstvy, ale Cardano sa stretávalo s vydávaním nových verzií aj počas súčasného medvedieho trhu. Aj keď mnohí považujú ADA za jednu z najlepších kryptomien, ktoré možno teraz kúpiť, pravdepodobne sa nájdu aj iné digitálne aktíva, ktoré by mohli priniesť vyššie odmeny, najmä ak sa investuje do hardvérovej peňaženky na dlhšiu dobu.

Solana — protokol 1. vrstvy s podporou VC

Čo je Solana?

Solana je projekt protokolu 1. vrstvy, ktorý pre svoje poplatky používa kryptografický token SOL, podobne ako iné kryptomeny. Token SOL môže fungovať aj ako token pre správu a Solana nadviazala partnerstvo s mnohými veľkými spoločnosťami.

Solana vytvorila aktívnu vývojársku komunitu s projektmi, ktoré používateľom umožňujú nakupovať virtuálne pozemky, odmeny za mobilné hry a mnoho projektov na obchodovanie s kryptomenami. Napriek niektorým centralizovaným serverom, ktoré sieti dominujú, zostáva projekt medzi blockchain puristami veľmi obľúbený.

Prečo by ste si mali kúpiť Solana?

SOL je kryptografický token, ktorého cena sa mení na základe aktivity v sieti. Vzhľadom na to, že na platforme bolo spustených mnoho presales, mohla by natívna kryptomena SOL chytiť impulz z úspešného projektu spusteného na reťazci.

Kryptomenové trhy sa dajú len ťažko predvídať. Napriek tomu je SOL určite digitálnym aktívom, ktoré by mohlo poskytnúť skutočný úžitok, ak sa na platforme uchytia prípady použitia, ako je tokenizácia. Mnoho ďalších kryptoaktív naprieč kryptomenovým priestorom je postavených na sieti Solana alebo je s ňou integrovaných.

Aké sú riziká investície do Solana?

SOL je populárny minca, a hoci si mnohí myslia, že by mohla mať obrovský potenciál, má oveľa vyššiu trhovú kapitalizáciu ako mnoho iných mincí. Vzhľadom na to, že SOL je na všetkých centralizovaných burzách a v kryptografických portfóliách väčšiny investorov, niektorí by mohli tvrdiť, že už má primeranú trhovú hodnotu. Jeho ocenenie v porovnaní s ranými projektmi ho vylučuje z najväčších ziskov.

Akú kryptomenu je teraz najlepšie kúpiť?

Každý môže vidieť, že v súčasnej dobe existuje mnoho zaujímavých príležitostí pre investorov, ale je ťažké nevidieť AltSignals ako neuveriteľnú investíciu, ktorá sa zdá byť predurčená na veľký úspech.

Ako dlho bude trvať, než sa cena tokenu masívne zvýši, sa ešte len uvidí. Väčšinu investorov by neprekvapilo, keby sa tento rok dočkali neuveriteľných výnosov, až si väčšia časť trhu uvedomí obrovskú príležitosť.

Súvisiace najčastejšie otázky o kryptomenách

Čo sú kryptomeny?

Kryptomena je súbor digitálnych alebo virtuálnych tokenov, ktoré na zabezpečenie využívajú kryptografiu a fungujú nezávisle na akejkoľvek centrálnej autorite. Sú decentralizované, čo znamená, že nie sú kontrolované vládami ani finančnými inštitúciami, a zvyčajne sú založené na peer-to-peer blockchain sieti.

Kryptomeny majú oproti tradičným fiat menám niekoľko výhod, vrátane nižších transakčných poplatkov, rýchlejších prevodov a väčšieho súkromia. Zaisťujú tiež väčšiu finančnú inklúziu a umožňujú ľuďom bez prístupu k tradičným bankovým službám zapojiť sa do globálnej ekonomiky.

Kryptotrh síce zápasí s extrémnou volatilitou a nie je bez rizika, ale potenciál značných výnosov priťahuje investorov a obchodníkov po celom svete. S tým, ako sa kryptomeny vyvíjajú a získavajú na obľube, sú pripravené spôsobiť revolúciu v našom uvažovaní o peniazoch a finančných transakciách.

Čo je presale kryptomeny?

Presale kryptomeny je fundraisingová akcia umožňujúca investorom zakúpiť tokeny alebo mince nového projektu kryptomeny pred jeho oficiálnym spustením. Obvykle sa tak deje za účelom získania prostriedkov na vývoj, marketing a ďalšie výdavky spojené so spustením kryptomeny.

Počas presale sa tokeny alebo mince obvykle predávajú za zvýhodnenú cenu prvým investorom. Zmyslom je motivovať investorov k skorej investícii do projektu s očakávaním, že hodnota tokenov alebo mincí v budúcnosti vzrastie.

Presales kryptomien sú často považované za spôsob, ako sa investori môžu dostať do prvého poschodia potenciálne sľubného projektu, ale môžu byť aj rizikové. Rovnako ako u akejkoľvek inej investície ani tu nie je zaručená návratnosť a investori by si mali pred účasťou v presale riadne preveriť svoje schopnosti.

Ktoré kryptomeny v roku 2023 vyletia nahor?

Mnoho projektov by mohlo v priebehu roka 2023 dosiahnuť dobré výsledky, hoci mnoho analytikov, ktorí majú za úlohu nájsť najlepšie kryptomeny na nákup, sa vracia k AltSignals ako k fantastickej príležitosti k veľkým výnosom.

Ktoré krypto dnes kúpiť pre krátkodobý horizont?

Najlepšie kryptomenu pre krátkodobé zisky je ťažké určiť, ale výber kryptomeny pre investíciu do ziskov v roku 2023 závisí od dynamiky projektu v tomto roku. Spoločnosti AltSignals by sa mohlo dariť v krátkodobom aj dlhodobom horizonte vďaka aktívnej užívateľskej základni a nízka trhová kapitalizácia z nej robí silnú voľbu pre veľké zisky.

Ktoré krypto dnes kúpiť z dlhodobého hľadiska?

Medzi ďalšie projekty, ktoré by sa mohli na trhu kryptomien dobre presadiť, patrí napríklad Metacade, pretože táto herňa Play2Earnje nastavená ako obrovský rastúci trh a mohla by patriť medzi najlepšie kryptomeny k nákupu pre dlhodobé výnosy, pokiaľ sa jej herni P2E podarí vybudovať veľkú užívateľskú základňu.

Ktorá kryptomena má najväčší potenciál?

Keď sa mnoho investorov zamyslí nad kryptomenami, vybaví sa im kryptoaktívum Bitcoin. Ale vďaka inteligentným kontraktom, ako napríklad v ekosystéme Ethereum, ktoré umožňujú decentralizované financovanie, má mnoho projektov veľký potenciál. Projekty postavené na chainoch proof-of-stake sú považované za rozumné investície a pre veľké výnosy je nutná nízka trhová kapitalizácia.

Do akej kryptomeny je najlepšie investovať v roku 2023?

Najlepšia kryptomena na kúpu v roku 2023 bude mať pravdepodobne nízku trhovú kapitalizáciu a všetky najlepšie kryptomenové projekty potrebujú veľkú užitočnosť. Preto je pravdepodobnejšie, že najlepšou kryptomenou na investovanie bude projekt v ranej fáze, ako je AltSignals, než projekt s vysokou trhovou kapitalizáciou, ako je Bitcoin.

Existujú kryptomenové ETF (burzovo-obchodovaných fondov)?

Počet kryptomenových ETF rastie, aj keď v porovnaní s najlepšími kryptomenami, ktoré je možné na trhu kúpiť, budú pravdepodobne ponúkať skromnejšie výnosy. Pre konzervatívnych investorov, ktorým viac vyhovuje digitálne aktívum, ako je Bitcoin, než projekty v oblasti decentralizovaných financií a ďalších prípadov využitia kryptomien, by ETF mohli byť dobrou voľbou.

