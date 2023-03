12 najlepších dlhodobých investícií do kryptomien, ktoré môžu v nasledujúcich rokoch priniesť masívne zisky

Kryptomeny sú najvýnosnejšou triedou aktív v histórii, a preto sa toľko investorov neustále snaží odhaliť najlepšie možnosti dlhodobých ziskov. Napriek tomu, že s investovaním do Web3 sú spojené určité riziká, existuje nespočet skvelých možností, pretože niektoré z najlepších kryptomien, do ktorých je možné dlhodobo investovať, sú vysoko prevratné technológie.

S ohľadom na vyššie uvedené vám tu prinášame 12 najlepších kryptomien pre dlhodobé investície v roku 2023:

AltSignals (ASI),

Metacade (MCADE),

Polkadot (DOT),

Decentraland (MANA),

Binance Coin (BNB),

ChainLink (CHAIN),

UniSwap (UNI),

Ethereum (ETH),

Solana (SOL),

Shiba Inu (SHIB),

ApeCoin (APE),

Cardano (ADA).

1. AltSignals (ASI)

Čo je ASI?

AltSignals je veľmi úspešná online obchodná komunita, ktorá od roku 2017 zdieľa ziskové obchodné stratégie. Platforma vydala AltAlgo™ , čo je algoritmický obchodný protokol, ktorý pomohol denným obchodníkom 10-krát zvýšiť ich portfólio v 19 z 32 zaznamenaných mesiacov.

AltSignals teraz spúšťa nový a vylepšený obchodný stack s názvom ActualizeAI a nový token ASI je navrhnutý tak, aby tento vývoj podporil. ActualizeAI kombinuje strojové učenie so spracovaním prirodzeného jazyka (NLP) a analyzuje obrovské množstvo cenových ukazovateľov naraz. Pretože je riadený umelou inteligenciou, neustále sa učí a zlepšuje, čo mu pomáha poskytovať obchodné signály so zvyšujúcou sa úrovňou presnosti v priebehu času.

Token ASI je možné použiť na získanie prístupu do ActualizeAI a aj do klubu ActualizeAI Club. ActualizeAI Club poskytne komunite AltSignals ešte viac výhod, vrátane prístupu k verejným a súkromným predajom tokenov pre nové kryptomeny, prístupu k obchodným turnajom, kde môžu účastníci získavať kryptomenové odmeny, a mnoho ďalšieho.

AltSignals pomáha každému minimalizovať krivku učenia pri obchodovaní na kryptotrhu. Vzhľadom na to, že kryptomeny sú vysoko volatilnou triedou aktív, môže to investorom pomôcť ušetriť čas aj peniaze. Ziskové obchodné nástroje, ktoré platforma uvoľnila, môžu tiež pomôcť odborným obchodníkom maximalizovať ich potenciál výnosov, pretože stack ActualizeAI poskytne sekundárny názor vďaka analýze väčšieho množstva dát, než je schopný akýkoľvek jednotlivec.

Prečo kúpiť ASI?

Platforma AltSignals stojí na čele vývoja umelej inteligencie založenej na blockchain. Obchodné nástroje, ktoré platforma v minulosti vydala, mali veľmi presnú úspešnosť a teraz sa zdá, že sa bude ďalej rozvíjať.

Presale tokenu ASI by mohol byť ideálnou príležitosťou, ako sa zapojiť do nového sľubného tokenu, kým je ešte v plienkach. Tieto príležitosti často prinášajú investorom obrovské výnosy.

ASI sa spúšťa za tak málo ako 0,012 $ za token, ale na zapojenie je iba obmedzený čas. Pre každého, kto hľadá, ktorú kryptomenu dnes kúpiť na dlhšiu dobu, sa AltSignals rozhodne javí ako skvelá voľba.

>>> Presale AltSignals sa môžete zúčastniť tu <<<

2. Metacade (MCADE)

Čo je MCADE?

Metacade sa stane najväčšou herňou založenou na blockchain, ktorá bude ponúkať široký výber rôznych herných titulov na jednom mieste. Je všeobecne považovaný za jednu z najzaujímavejších noviniek GameFi vo Web3, pretože Metacade prináša komplexný herný zážitok a mnoho príležitostí na získanie odmien v kryptomenách.

Okrem toho si Metacade kladie za cieľ stať sa ústredným centrom pre komunitu Web3. Tvorcovia obsahu môžu získavať tokeny MCADE prispievaním do platformy, ktorá bude zobrazovať všetky najnovšie informácie z oblasti blockchain hier. Užívatelia môžu zverejňovať recenzie hier, zdieľať alfaverzie a mnoho ďalšieho, pričom za odmenu získajú tokeny.

Metacade bude tiež financovať ďalšiu vlnu herných titulov prostredníctvom programu Metagrants. Komunita môže hlasovaním rozhodnúť, ktoré investičné návrhy sú najlepšie, a až potom sú vývojárom poskytnuté Metagrants, aby mohli novú hru uviesť do herne metaverse. Metacade podporuje ako jednotlivých užívateľov blockchain, tak priamo vývojárov hier, čo by mu mohlo pomôcť stať sa časom jedným z najhodnotnejších GameFi projektov na Web3.

Medzi ďalšie výhody zapojenia do ekosystému Metacade patrí možnosť beta testovania, kedy si hráči môžu zahrať najnovšie arkádové hry ešte pred ich oficiálnym vydaním. Výmenou za hranie týchto titulov a poskytovanie spätnej väzby vývojovému tímu môžu hráči získať odmeny v podobe tokenov MCADE.

Metacade tiež uvoľňuje funkciu Work2Earn (zarábanie hraním), ktorá prepojí užívateľov blockchain s platenými pracovnými príležitosťami v niektorých z najhorúcejších startupov Web3. K dispozícii budú pozície od práce na plný úväzok až po prácu na čiastočný úväzok, čo dáva každému možnosť naštartovať svoju kariéru v blockchain.

Prečo kúpiť MCADE?

MCADE bol nedávno spustený počas presale akcie, ktorá v krátkom čase vyniesla $13,2m. To odráža obrovský budúci potenciál tokenu, pretože je podporený rozsiahlou užitočnosťou v rámci ekosystému Metacade.

Cena MCADE je v súčasnej dobe $0,02 po tom, čo bola pôvodne spustená za smiešnych $0.008 za token. Presale bude cenu MCADE priebežne zvyšovať, čo znamená, že investori majú obmedzený čas na jeho nákup za najlepšiu možnú cenu. Metacade sa bezpochyby javí ako jedna z najlepších kryptomien na dlhodobý nákup.

>>> Presale Metacade sa môžete zúčastniť tu <<<

3. Polkadot (DOT)

Čo je to DOT?

Polkadot, často označovaný skratkou DOT, je kryptomena a sieťový protokol blockchain, ktorý má členom uľahčiť posielanie a prijímanie tokenov naprieč rôznymi reťazcami 1. vrstvy. Ako multireťazcový protokol 0. vrstvy by Polkadot mohol vďaka svojmu inovatívnemu technologickému riešeniu pomôcť nastoliť skutočný Web3.

Polkadot je verejná sieť s otvoreným zdrojovým kódom vyvinutá nadáciou Web3 Foundation. Umožňuje interoperabilitu medzi rôznymi decentralizovanými sieťami a vývojárom umožňuje vytvárať jedinečné aplikácie s rôznorodými funkciami. Tieto decentralizované aplikácie môžu existovať na viacerých blockchain naraz, čo pomáha zlepšiť užívateľský komfort všetkých reťazcov, ktoré sú kompatibilné s Ethereum Virtual Machine (EVM) .

Polkadot je efektívna blockchain platforma, ktorej cieľom je odstrániť prekážky škálovateľnosti, vrátane interoperability. Umožňuje vysoký počet transakcií za sekundu a jej pôsobivá všestrannosť umožňuje v prípade potreby vytvárať vlastné parachainy, takže každý môže nasadiť vlastné blockchain šité na mieru svojim potrebám.

Prečo si kúpiť DOT?

DOT je vďaka svojej vysoko užitočnej službe kryptomenou z prvej dvadsiatky podľa trhovej kapitalizácie. Tento blockchain podporuje nasadenie decentralizovaných aplikácií (dApps) vo viacerých reťazcoch EVM naraz, čo viedlo k nárastu počtu vývojárov a užívateľov tejto platformy.

DOT je v súčasnej dobe ocenený na 6,30 $, čo je pokles z jeho predchádzajúceho historického maxima na úrovni 53 $. Projekt je všeobecne považovaný za jedno z najlepších blockchain riešení pre interoperabilitu, takže investori si môžu byť istí, že sa počas priaznivejších trhových podmienok vráti na svoje predchádzajúce maximá. Sieť Polkadot by mohla pomôcť blockchain osloviť používateľov v globálnom meradle, čo z neho robí skvelú investíciu pre dlhodobý rast.

4. Decentraland (MANA)

Čo je MANA?

Decentraland je decentralizovaná platforma pre virtuálnu realitu poháňaná blockchain Ethereum. Digitálna mena Decentraland, MANA, slúži ako vstup do platformy Decentraland a prostriedok smeny v jej rámci. Užívatelia môžu v rámci trhoviska Decentraland nakupovať a predávať rad NFT, vrátane avatarov, oblečenia a mnohých ďalších prispôsobiteľných predmetov na použitie v metaverse.

Decentraland taktiež umožňuje používateľom nakupovať pozemky. Každý si môže kúpiť virtuálny pozemok v metaverse a vybudovať na ňom jedinečné 3D scény plné obsahu, ako je hudba, umenie, hry alebo čokoľvek iné, čo si jeho fantázia vymyslí. Možnosť vytvárať osobný obsah v metaverse Decentraland viedla k tomu, že sa jeho používatelia môžu venovať širokej škále rôznych aktivít.

Okrem toho, Decentraland umožňuje používateľom zarábať na svojich výtvoroch peniaze prostredníctvom účasti na rôznych akciách, alebo jednoduchým predajom svojich herných umeleckých diel či virtuálnych pozemkov. Udalosti môžu zahŕňať umelecké prehliadky NFT, kryptokasína, hry typu Play2Earn (zarábanie hraním) a mnoho ďalšieho.

Prečo si kúpiť MANA?

Decentraland je ďalším príkladom toho, ako technológia blockchain revolučne mení spôsob, akým sa ľudia zapájajú do interaktívnych mediálnych platforiem a aké s nimi majú skúsenosti. Vďaka tomu, že Decentraland poskytuje svojim užívateľom viac právomocí, sa z neho stal rozľahlý svet virtuálnej reality, ktorý je plný pracovných aj voľnočasových príležitostí.

MANA dosiahol svoje historické maximum počas býčieho trhu v roku 2021, kedy sa vyšplhal na takmer 5 $ za token. Hoci nedávna price action bola pre MANA nepriaznivá, zostáva jednou z najlepších kryptomien pre dlhodobé investície a zo súčasnej ceny 0,60 $ by mohol výrazne stúpnuť.

5. Binance Coin (BNB)

Čo je BNB?

Binance Coin (BNB) je natívny token pre ekosystém Binance. Jeho hlavnou funkciou je umožniť transakcie naprieč reťazcom Binance Chain, decentralizovanou burzou Binance (DEX) a centralizovanou burzou Binance (CEX). Okrem toho môžu používatelia pomocou BNB optimalizovať svoje obchodné poplatky a používa sa aj na platenie poplatkov za transakcie na Binance Chain.

Využiteľnosť BNB v rámci ekosystému Binance je obrovská. Ako jeden z najvýznamnejších hráčov na Web3 má tento token obrovský potenciál rastu. Binance Chain podporuje rýchlo rastúci počet transakcií a nových projektov, a to vďaka veľkosti užívateľskej základne CEX z hľadiska počtu užívateľov aj denného objemu obchodov.

Binance Chain bol pôvodne vytvorený ako fork Ethereum, čo znamená, že je kompatibilný s EVM. Vývojári môžu v sieti spúšťať vlastné dApps pomocou programovacieho jazyka Solidity, čo by časom mohlo viesť k ešte väčšiemu rozšíreniu tohto ekosystému.

Prečo si kúpiť BNB?

BNB zaznamenal dramatický nárast hodnoty vďaka úspechu burzy Binance, ktorá je teraz najväčšou CEX vo Web3. Binance ponúka rýchly, bezpečný a nákladovo efektívny ekosystém, ktorý má s rozvojom blockchain technológie pojať stále väčší počet užívateľov.

V súčasnej dobe sa BNB obchoduje za 300 $, ale mnohí očakávajú, že počas nadchádzajúcich býčích trhov s kryptomenami prekročí 1000 $. To z neho robí jednu z najlepších kryptomien pre dlhodobé investície; skutočne pre každého, kto hľadá, akú kryptomenu dnes kúpiť s ohľadom na dlhodobé výnosy, by mohol byť Binance Coin ideálnou voľbou.

6. ChainLink (LINK)

Čo je LINK?

ChainLink, čiže LINK, je decentralizovaná oracle sieť navrhnutá špeciálne na preklenutie medzery medzi externými zdrojmi dát (tzv. „oracles “) a blockchain. Inovatívna technológia ChainLink oddeľuje oracles od inteligentných kontraktov, čo vývojárom umožňuje ľahko vytvárať nové vlastné integrácie bez toho, aby museli priamo komunikovať s inteligentnými kontraktmi.

ChainLink bol oficiálne predstavený v roku 2017, čím sa stal jedným z prvých vytvorených blockchain služieb, a odvtedy sa stal neoddeliteľnou súčasťou blockchain ekosystému. Riešenia ChainLink poskytujú bezpečný a spoľahlivý zdroj off-chain dát pre inteligentné kontrakty, ktoré je možné využiť pre množstvo aplikácií, vrátane sledovania dodávateľského reťazca, arbitrážnych služieb, finančných nástrojov, platobných systémov a ďalších.

Technológia ChainLink spôsobila revolúciu v interakcii vývojárov a podnikov s blockchain sieťami vo všetkých odvetviach. Rozšíril počet prípadov použitia blockchain vďaka svojej schopnosti zaznamenávať off-chain dáta on-chain, čo poskytuje ešte viac funkcií inteligentných kontraktov.

Prečo si kúpiť LINK?

LINK zaznamenal v nasledujúcich rokoch rýchly úspech a stal sa vedúcim blockchain projektom podľa trhovej kapitalizácie. Vďaka svojmu jedinečnému a inovatívnemu blockchain riešeniu sa očakáva, že v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch bude ďalej rásť.

V súčasnej dobe má token hodnotu 7,40 $ po tom, čo klesol zo svojho predchádzajúceho historického maxima nad hranicou 50 $. To by mohla byť skvelá vstupná úroveň pre každého, kto hľadá, ktorú kryptomenu kúpiť na dlhšiu dobu, pretože LINK by mohol v blízkej budúcnosti rásť a dosiahnuť nové maximá.

7. UniSwap (UNI)

Čo je UNI?

UniSwap je decentralizovaná kryptomenová burza postavená na platforme Ethereum, ktorá sa môže pochváliť automatizovaným obchodným systémom, ktorý používateľom umožňuje efektívnu výmenu a obchodovanie s tokenmi. UniSwap prelomil pravidlá, keď bol v roku 2018 spustený, a poskytol rýchly a ľahký prístup do sveta kryptomien bez nutnosti registrácie účtov alebo poskytovania osobných údajov.

Natívny token UniSwap UNI poskytuje používateľom rôzne výhody a odmeny, ako sú znížené poplatky za obchody a tiež hlasovacie práva. UniSwap sa počas posledných niekoľkých rokov rýchlo rozrástol na jednu z najobľúbenejších a najspoľahlivejších búrz v oblasti decentralizovaných financií a privádza do sveta blockchain technológie čoraz viac ľudí.

DEX sa namiesto knihy objednávok spolieha na pooly likvidity, do ktorých môže ktokoľvek pridávať a odoberať prostriedky výmenou za poplatok. UniSwap taktiež umožňuje užívateľom žať výnosy z poolov likvidity UniSwap prostredníctvom služby UniLend, ktorá poskytuje výnosové hospodárstvo s efektívnym riadením rizík, čo užívateľom umožňuje jednoduchý spôsob, ako získať stabilný výnos zo svojich kryptoaktívnych aktivít.

Prečo si kúpiť UNI?

UniSwap je dôležitou službou v ekosystéme Ethereum, ktoré je druhou najväčšou kryptomenou a najväčšou sieťou aplikácií na Web3. DEX podporuje predné blockchain 2. vrstvy vrátane Arbitrum, Optimism a Polygon a zdá sa, že v nadchádzajúcich rokoch bude hrať dôležitú úlohu pre všetkých užívateľov blockchain.

Token UNI dosiahol na svojom vrchole hodnotu 42 $ a teraz sa nachádza na cene výrazne nižšej. To z neho robí jednu z najlepších dlhodobých kryptomien, pretože rieši jedinečný problém v rámci Web3 a v súčasnej dobe je na atraktívnej cenovej úrovni.

8. Ethereum (ETH)

Čo je to ETH?

Ethereum je verejný blockchain s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý môže podporovať vývoj decentralizovaných aplikácií (dApps). Ethereum nie je len kryptomena, ale je možné si ho predstaviť ako virtuálne výpočtové prostredie, v ktorom môžu používatelia vykonávať rôzne decentralizované operácie v globálnom meradle.

Ethereum bol prvý blockchain, ktorý vývojárom umožnil vytvárať vlastné tokeny, ktoré sa odvtedy stali pomerne populárnymi v celej kryptografickej sfére. Tento proces sa opiera o spustiteľný kód bežiaci na Ethereum Virtual Machine, ktorý sa tiež používa na vytváranie inteligentných kontraktov, dApps, DAO a väčšiny služieb, ktoré možno nájsť v ekosystéme Web3.

EVM podporujú siete Avalanche, Polkadot, Polygon, Optimism, Arbitrum, Binance Smart Chain, Shiba Inu, Dogechain a mnoho ďalších nezávislých blockchain sietí. Využíva programovací jazyk Solidity a ponúka širokú škálu užitočných nástrojov, ktoré vývojárom pomáhajú vytvárať aplikácie na blockchain.

Ekosystém Ethereum je teraz domovom takmer 2000 nezávislých blockchain projektov, ktoré vydali plne funkčné aplikácie. Tieto aplikácie fungujú rovnako ako tradičné webové aplikácie, len využívajú decentralizované technológie, aby sa vyhli mnohým nevýhodám spojeným s centralizovanými webovými službami, vrátane sledovania, zásahov do súkromia a skrytých poplatkov.

Prečo si kúpiť ETH?

Ethereum je druhou najväčšou kryptomenou podľa trhovej kapitalizácie z veľkej časti preto, že jeho ekosystém podporuje tisíce nezávislých blockchain spoločností. Možno ju tiež použiť ako prostriedok smeny, uchovávateľa hodnoty, investíciu do budúcnosti decentralizovaných služieb a na úhradu transakčných nákladov pri interakcii s rôznymi blockchain.

V roku 2021 dosiahol ETH na svojom vrchole takmer 5000 $. V súčasnej dobe spočíva na kľúčových úrovniach podpory a počas krachu trhu v roku 2022 si udržal väčšiu časť svojej hodnoty. Teraz je sieť Ethereum vďaka The Merge rýchlejšia a úspornejšia než kedykoľvek predtým, a v dôsledku toho sa javí ako jedna z najlepších kryptomien pre dlhodobé investície.

9. Solana (SOL)

Čo je SOL?

Solana je verejný blockchain, ktorého cieľom je zlepšiť problémy so škálovateľnosťou, ktorým čelia staršie blockchain. Pôvodne bol uvádzaný na trh ako „zabijak Ethereum“ vďaka svojej schopnosti spracovávať až 50 000 transakcií za sekundu (TPS) v kombinácii s funkciami inteligentných kontraktov. Inteligentné kontrakty na Solana sú programované pomocou jazyka Rust namiesto jazyka Solidity, čo sieti pomáha podporovať zložitejšie aplikácie.

Solana ponúka dôveryhodnosť, bezpečnosť a globálne pokrytie a je tiež rýchlejší ako mnoho porovnateľných protokolov. Jeho inovatívny konsenzuálny protokol zaručuje časy tvorby blokov v milisekundách, pretože využíva efektívny framework na sharding dát. Konsenzuálny protokol k tomu kombinuje proof-of-stake a proof-of-history.

Poslaním Solana je predstaviť vývojárom operačný systém, ktorý môže škálovať s dopytom a ponúkať vysokú úroveň priepustnosti, aby podporil rýchlo rastúcu úroveň dopytu po blockchain službách. Jeho jedinečná kombinácia rýchlosti a škálovateľnosti z neho robí výkonnú platformu pre moderné dApps.

Prečo si kúpiť SOL?

Solana podporuje adopciu užívateľov tým, že vydáva mobilný telefón, ktorý sa dokonale hodí na používanie blockchain. Väčšina mobilných operačných systémov sa spolieha na centralizované siete, čo sťažuje voľné transakcie na blockchain kvôli integrovaným daniam, ktoré môžu pri mikrotransakciách v aplikáciách predstavovať až 30 %. Solana môže pomôcť tento problém vyriešiť vydaním alternatívy kompatibilnej s blockchain.

Cena SOL dosiahla v roku 2021 viac ako 200 $, ale počas roku 2022 stratila značnú časť svojej hodnoty — čiastočne kvôli kolapsu FTX, pretože FTX aj Alameda Research boli hlavnými podporovateľmi ekosystému Solana. Súčasná cena Solana je všeobecne považovaná za zlý odraz jeho vrodenej hodnoty, čo z neho robí jednu z najlepších kryptomien, do ktorých je možné v roku 2023 dlhodobo investovať.

10. Shiba Inu (SHIB)

Čo je SHIB?

SHIB, blockchain forknutý z Ethereum, sa stal v kryptosfére populárny vďaka svojim jedinečným schopnostiam meme mince. Shiba Inu podporuje mnoho užitočných služieb DeFi, vrátane protokolov likvidity, ako je ShibaSwap, kde môžu používatelia využívať výnosové farmárčenie, aby dosiahli konzistentný výnos z digitálnych aktív.

Sieť je navyše kompatibilná s Ethereum Virtual Machine (EVM), čo vývojárom umožňuje vytvárať na sieti inteligentné kontrakty a vlastné dApps. Platforma má stále viac využití, vrátane Shibaverse – metaverse, kde sa držitelia Shiba Inu môžu pripojiť online.

V porovnaní s ostatnými meme coinmi vyniká SHIB svojou kompatibilitou s EVM. Tým sa líši od Dogecoin a väčšiny ostatných meme coinov, ktoré postrádajú užitočnosť a svoju hodnotu získavajú predovšetkým ako zábavný spôsob transakcií na blockchain, alebo ako prostriedok hazardných hier, čo by sa nemalo podceňovať.

SHIB však môže v nasledujúcich rokoch podporovať stále väčší počet aplikácií, pretože je sám o sebe blockchain 1. vrstvy. Používa pôvodný protokol proof-of-work Ethereum, vďaka ktorému je vysoko bezpečný, a je to extrémne likvidná sieť, ktorá umožňuje rýchlejšie a lacnejšie transakcie.

Prečo si kúpiť SHIB?

Shiba Inu spúšťa Shibarium , riešenie pre škálovanie na 2. vrstve, ktoré pomôže blockchain podporovať viac užívateľov. To môže pomôcť sieti naďalej ponúkať používateľom svoje služby, pretože rozširuje počet aplikácií dostupných v sieti bez toho, aby to bolo na úkor výkonu.

Aktuálna cena SHIB je 0,0000124 $. Medzi súčasnou cenou SHIB a jej historickým maximom sa nachádzajú významné úrovne odporu, ale investori môžu stále dosiahnuť značný zisk, pretože Shiba Inu zostáva jednou z najlepších kryptomien pre dlhodobé investície.

11. ApeCoin (APE)

Čo je APE?

ApeCoin je decentralizovaná autonómna organizácia (DAO), ktorá podporuje budúcnosť decentralizovaných komunít. APE, jeho natívny token, funguje ako riadiaci token pre DAO a pre nadáciu ApeCoin Foundation, ktorá je DAO poverená okrem iného poskytovaním finančnej podpory metaverse projektom.

Projekt bol inšpirovaný zbierkou NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) spoločnosti Yuga Labs, ktorá vytvorila úzky kolektív milovníkov digitálneho umenia, ktorí sú stále aktívni na sociálnych sieťach. BAYC sa stala jednou z najcennejších zbierok NFT vďaka vzácnosti vlastníctva, čo je podobná hnacia sila, ktorá zaisťuje vrodenú hodnotu značkového oblečenia, športových automobilov a ďalších luxusných predmetov.

Ekosystém ApeCoin je navrhnutý tak, aby podporoval rozširovanie decentralizovaných komunít, ktoré sa združujú okolo spoločného cieľa. Kľúčovým projektom je Otherside – kolosálna herná platforma metaverse s otvoreným svetom. Očakáva sa, že metaverse sa v nasledujúcich rokoch stane centrom spoločenských aktivít, pretože sa v ňom budú môcť stretávať podobne zmýšľajúci jedinci bez ohľadu na ich geografickú polohu.

Prečo kúpiť APE?

APE je hodnotný token, pretože predstavuje dôležité hnutie, ktoré je hnacou silou pokroku pre vysoko prevratný vývoj, ktorý by mohol navždy zmeniť online prostredie. Po svojom spustení v roku 2022 si APE rýchlo získal trakciu a stal sa kryptomenou v prvej päťdesiatke podľa trhovej kapitalizácie.

Súčasná cena APE je 5 $, čo je menej ako jeho historické maximum 23 $. APE zatiaľ nezažil býčie trh s kryptomenami, čo mu dáva obrovský potenciál pre budúce výnosy. V dôsledku toho je APE bezpochyby jednou z najlepších dlhodobých kryptoinvestícií v roku 2023.

12. Cardano (ADA)

Čo je ADA?

Cardano (ADA) je decentralizovaný verejný blockchain, ktorý poskytuje bezpečné, nezmeniteľné transakcie a univerzálne, nesúkromné inteligentné kontrakty. ADA, jeho natívny token, je možné použiť na okamžité a bezpečné posielanie hodnoty po celom svete s nižšími nákladmi ako tradičné metódy.

Blockchain využíva konsenzuálny algoritmus proof-of-stake, ktorý odmeňuje užívateľov, ktorí stavia tokeny ADA za účelom potvrdenia transakcií. Ide o jeden z prvých príkladov využitia konsenzuálneho mechanizmu proof-of-stake, vďaka ktorému sa Cardano stal jedným z najvýkonnejších blockchain pri svojom spustení.

Celkovo Cardano poskytuje dostupnú a pokročilú technológiu distribuovanej účtovnej knihy (DLT), ktorá podporuje vývoj vlastných aplikácií. Ekosystém je domovom protokolov DeFi, ktoré umožňujú komukoľvek využívať širokú škálu finančných služieb, ktoré majú nulové byrokratické prekážky, a tiež hier a digitálnych umeleckých diel založených na blockchain.

Prečo si kúpiť ADA?

Cardano sa chystá spustiť Hydru, unikátne riešenie škálovateľnosti, ktoré by mohlo zvýšiť priepustnosť transakcií až na 1 milión transakcií za sekundu. Tým by sa Cardano stal jedným z najrýchlejších blockchain kompatibilných s EVM na Web3, čo by mohlo časom viesť k výraznému zvýšeniu hodnoty.

Pri súčasnej cene 0,35 $ sa ADA javí ako jeden z najlepších kryptografických tokenov, do ktorých je možné investovať. Podľa trhovej kapitalizácie zostáva v prvej desiatke kryptomien a zdá sa, že v nadchádzajúcom desaťročí bude pokračovať v raste.

Ako si vybrať najlepšiu dlhodobú kryptomenu do svojho portfólia

Riadenie rizík je kľúčové pri investovaní do akejkoľvek triedy aktív, ale vo svete kryptomien to platí obzvlášť. Existuje mnoho tisíc tokenov a rozdiely medzi nimi sú často nejasné.

Napríklad, pri voľbe investície do Bitcoin alebo Ethereum by mal investor vedieť, že sa extrémne líšia v tom, čo chcú dosiahnuť. To isté platí aj pre väčšinu tokenov na Web3.

Je dôležité, aby si investori pri rozhodovaní, do ktorej kryptomeny dlhodobo investovať, urobili vlastný prieskum. Medzi kľúčové faktory, ktoré treba zvážiť, patrí užitočnosť a tokenomická štruktúra, pretože potenciál budúcich výnosov je pre tieto vplyvy do značnej miery druhotný.

Akú kryptomenu je teraz najvýhodnejšie kúpiť?

Jednou z najzaujímavejších noviniek v oblasti Web3 je teraz AltSignals . Presale token $ASI je napäto očakávanou udalosťou, ktorá projektu pomôže revolučne zmeniť spôsob, akým ľudia obchodujú na kryptografických trhoch.

AltSignals kombinuje nástroje umelej inteligencie s radom cenových indikátorov a poskytuje tak vysoko presné obchodné signály. To mu dáva vysoko atraktívnu úžitkovú hodnotu a jeho deflačná tokenomika znamená, že token ASI má veľký potenciál budúcich výnosov.

Súvisiace najčastejšie otázky o kryptomenách

Musia sa z kryptomien platiť dane?

Daňové predpisy závisia od krajiny, v ktorej investor žije. V niektorých krajinách sú dane z kapitálových výnosov nižšie ako v iných, v niektorých je dokonca sadzba dane zo všetkých kryptopríjmov 0 %. Väčšina krajín však vyžaduje, aby investori priznali svoje výnosy predtým, než je časť z nich vybraná ako daň.

Ako sa obchodovanie s kryptomenami líši od obchodovania s akciami?

Kryptomeny sú obvykle volatilnejšie ako akcie, avšak v tom, čo spôsobuje pohyb trhu, je len málo rozdielov. Kryptomeny sú všeobecne považované za špekulatívnejšie verzie tradičných technologických akcií, a preto investície do tejto triedy aktív obsahuje väčšie riziko.

Existujú kryptomenové burzovo-obchodované fondy?

Áno, existuje mnoho ETF založených na kryptomenách. Môžu poskytovať stabilný dlhodobý výnos, pretože profesionálni investori priebežne zaisťujú, obchodujú a rebalansujú spravované portfólio.

Sú kryptomeny stále dobrou dlhodobou investíciou?

Kryptomeny stále získavajú na popularite a len nedávno prenikli do povedomia verejnosti. Transakcie na blockchain umožňujú okamžité cezhraničné platby s nižšími nákladmi v porovnaní s tradičnými metódami a počet prípadov využitia technológie distribuovanej účtovnej knihy rastie. Mnoho hlavných faktorov ukazuje na pokračujúci rast kryptomien v nadchádzajúcich rokoch.

Akú hodnotu budú mať kryptomeny za 5 rokov?

Očakáva sa, že celková trhová kapitalizácia všetkých kryptomien do 5 rokov prekročí hranicu 10 biliónov $.

Ktoré kryptomeny zažijú v roku 2023 boom?

V roku 2023 by mohla vzrásť hodnota mnohých kryptomien; kľúčovými oblasťami rozvoja sú však umelá inteligencia, hry a NFT. Investori, ktorí hľadajú veľké zisky, by sa mali zamerať na najrýchlejšie rastúce odvetvie Web3, pretože mnoho projektov v rámci týchto vertikál často prináša veľké zisky.

Presale AltSignals sa môžete zúčastniť tu .