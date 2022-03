Zdá sa, že Alchemy Pay (ACH) vstúpila do dôležitej fázy konsolidácie. Po tom, čo sa v posledných dvoch týždňoch dostala pod tlak, sa minca posunula do značnej miery nabok. Ale napriek tomu ACH stále zostáva v medvedom trende a bude to vyžadovať niečo špeciálne, aby sa to zlomilo. Tu je niekoľko faktov:

ACH sa odráža od veľmi širokého rozpätia, čo naznačuje divokú volatilitu.

Minca je o viac ako 77 % nižšie ako bolo jej historické maximá v roku 2021

Zostáva pod kľúčovým 25-dňovým SMA, čo naznačuje väčšiu slabosť.

Zdroj údajov: Tradingview

Alchemy Pay (ACH) – kedy sa zlomí klesajúci trend?

Je veľmi ťažké teraz povedať, kedy alebo ako ACH zlomí tento klesajúci trend. Rizikových faktorov je predsa len priveľa. Hrozba inflácie, globálny ekonomický prepad v dôsledku rastúcich cien energií a vojna v Európe sú niektoré z faktorov, ktoré oslabujú sentiment.

Očakávame, že minca bude naďalej klesať, kým nedosiahne dno na úrovni podpory 0,032 USD. Potom sa býci môžu pokúsiť nájsť akýkoľvek dopyt. V čase písania tohto článku sa ACH predával za 0,039 USD. Pred dosiahnutím dna nás teda čaká ešte dlhá cesta.

Neočakávame, že by ACH v dohľadnej dobe získala späť svoje historické maximá. Minca zostane volatilná a mohla by byť ideálna na krátkodobé hry. Odteraz má ACH trhovú kapitalizáciu okolo 160 miliónov USD a objem obchodu zostáva veľmi nízky.

Je Alchemy Pay (ACH) udržateľná?

Platby založené na kryptomenách sa v blízkej budúcnosti stanú obrovskými. Existuje veľa spoločností, ktoré do týchto projektov masívne investujú, a preto Alchemy Pay (ACH) bude mať veľkú konkurenciu.

To by však nemalo znepokojovať žiadneho investora. ACH sa už etabloval v rámci centralizovaného aj decentralizovaného platobného ekosystému. Určite má veľký potenciál do budúcnosti.