Prelom bitcoinu za posledných pár dní zahŕňal vzostup k maximám 48 075 USD, ako bolo vidieť v pondelok v intradenných obchodoch.

Vzostup posunul cenu BTC do kladného územia od začiatku roka, pričom vykazuje väčšie oddelenie od akciového trhu.

Slovami zakladateľa Pomp Investments Anthonyho Pompliana: „Bitcoin tento rok ničí akcie“, aj keď sa „opar“, ktorý zahalil trh na začiatku roka, začína vyjasňovať.

Poznamenáva, že Bitcoin rastie, zatiaľ čo akcie klesajú, pričom bočná akcia ustupuje novým ziskom v BTC, ktoré zanechali akcie v prachu.

„Sledujeme, ako bitcoiny od začiatku roka prekonávajú akciový trh, rovnako ako minulý rok a rovnako ako za posledné desaťročie ,“ povedal podnikateľ.

Pri pohľade na index S&P 500 vidíme jeho medziročný výkon na úrovni -4,61 %. Nasdaq Composite klesol o 9,33 %, zatiaľ čo index Dow Jones Industrial je od začiatku roka -4,45 %. Na druhej strane bitcoin je od začiatku roka takmer o 4 % vyšší, pričom zisky od minima 33 000 USD od YTD sú teraz okolo 44 %.

Pomp tiež poukazuje na index strachu a chamtivosti a hovorí, že za pár dní prešiel značnou zmenou. Je tu veľký tlak na nákupnú stranu, keďže index „chamtivosti“ sa dostal mierne nad 60. V nedeľu bola metrika okolo 49 (neutrálna) a minulý týždeň sa pohybovala okolo 20.

Nárast k maximám 48 000 dolárov dokazuje, že bitcoin zostáva kráľom, aj keď je „krv na uliciach“, dodal Pompliano.

Hovorí, že bitcoin naďalej ukazuje, že je to „najlepšie bezpečné útočisko“.

Pandemic-fueled recession occurred & bitcoin appreciated in price.

QE-fueled inflation occurred & bitcoin appreciated in price.

War-fueled market chaos occurred & bitcoin appreciated in price.

Bitcoin continues to serve as the ultimate safe haven asset.

— Pomp 🌪 (@APompliano) March 28, 2022