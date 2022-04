ApeCoin je v trende a dnes je o viac ako 32 % vyššie: tu je dôvod, prečo sa zvyšuje?

Cena coinu ApeCoin (APE) dnes vzrástla o 34,03 % a v čase písania tohto článku sa obchodoval okolo 16,50 USD.

V tomto článku sa zameriame na to, čo spôsobuje prudký nárast ceny ApeCoinu.

Predtým, než sa pozrieme na aktuálny nárast, vysvetlíme si najskôr, čo je ApeCoin.

ApeCoin je nástroj a token riadenia ERC-20, ktorý sa používa v ekosystéme APE inšpirovanom projektom Yuga Labs Bored Ape Yacht Club (BAYC) na stimuláciu a posilnenie decentralizovanej komunity. APE je jeho natívny token.

Poďme sa teraz ponoriť do faktorov, ktoré spôsobujú býčí trend.

Jedným z hlavných dôvodov, ktoré spôsobili raketový rast mince, sú špekulácie týkajúce sa oznámenia jej zakladateľa, Yuga Labs, o nadchádzajúcom metaverse.

19. marca Yuga Labs spustilo upútavku s názvom Otherside k jej pripravovanému metaverzu. Yuga však neprezradila všetky podrobnosti o projekte, ale existovala stopa, že pôjde o metaverz, ktorý bude integrovať niekoľko NFT a ApeCoin. Okrem toho Yuga povedal, že ďalšie podrobnosti budú odhalené v apríli.

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS

Okrem toho bude mať Bored Ape Yacht Club 23. apríla prvé výročie od svojho spustenia.

Ďalším dôvodom na zvýšenie ceny je po tom, čo @renegademasterr, vlastník Bored Ape, povedal, že Yuga plánuje čoskoro spustiť predaj pozemkov pre svoj projekt, ktorý bude ocenený v APE.

Was just sent some huge alpha re @yugalabs land drop. The sale will be a Dutch auction of some sort starting at 600 $APE.

BAYC / MAYC (Airdrop)

Punks, Meebits, Cool Cats, Nounz, WoW, Toadz (Auto WL)

Get your $APE ready. Looks like we’re gonna need it. #BAYC #OTHERSIDE

— renegademaster / guccibayc.eth (@renegademasterr) April 20, 2022