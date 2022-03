S tisíckami a tisíckami kryptomien, ktoré v súčasnosti existujú, môže byť ľahké stratiť sa v dave. Niekedy však človek vyskočí.

Inauguračný produkt Mysten Labs je jedným z nich. Prvá vec, ktorá ma zaujala, bol tím – start-up založili štyria bývalí Facebook inžinieri.

Univerzita Facebooku

Novi je aplikácia pre digitálnu peňaženku, ktorú Facebook spustil minulý rok. Po vydaní v októbri minulého roka akcie Facebooku vyskočili o 4,2 %. Vízia je ambiciózna – po prvé, očakáva sa, že bude výzvou v sektore remitencií, ale s plánmi na integráciu do Messengera a WhatsAppu, kam to pôjde, si môže ktokoľvek domyslieť.

Avšak kryptoinžinieri sú zábavná partia; nikdy sa neboja plávať proti prúdu. Štyria inžinieri, ktorí spolupracovali v divízii Novi, to dokázali, keď skočili z lode, aby založili svoj vlastný krypto start-up – Mysten Labs.

Vlani v októbri tento start-up získal 36 miliónov dolárov v kole financovania, ktoré viedol Andreessen Horowitz. Jedným zo štyroch zakladateľov bol Evan Cheng, riaditeľ výskumu a vývoja v oddelení finančných produktov Novi.

„Už dlho sme snívali o tom, že spolu niečo urobíme,“ povedal Cheng pre CNBC v minuloročnom rozhovore. „Budujeme infraštruktúru, ktorá na základe nášho predchádzajúceho výskumu prekoná mnohé obmedzenia.“

Sui

Dnes Mysten Labs oznámili svoj inauguračný produkt – projekt vrstvy 1 s názvom Sui, ktorý bude riešiť niektoré z najväčších problémov v kryptomenách.

„Sui je prvá decentralizovaná blockchain platforma pre dynamickú ekonomiku aktív s vysokou priepustnosťou, nízkou latenciou a programovacím modelom orientovaným na aktíva, ktorý poháňa Move,“ uvádza sa v tlačovej správe. „Je to vysoko výkonný, horizontálne škálovateľný blockchain bez teoretických limitov, ktorý využíva extrémne nízke výpočtové zdroje na transakciu. Je navrhnutý od základov tak, aby uľahčil okamžité zúčtovanie, pričom poskytuje vysokú priepustnosť, nízku latenciu a nízke náklady potrebné na napájanie aplikácií pre miliardy používateľov.

Sui nepochybne ide priamo do brucha šelmy. Tvrdenie „žiadne teoretické limity“ je veľmi pozoruhodné vzhľadom na priestor stĺpcov, ktorý v kryptomenách zaberajú výpočtové zdroje a nedostatočná škálovateľnosť. Tieto problémy, ktoré sú zdrojom mnohých najväčších bolestí hlavy v oblasti kryptomien, boli pre vznikajúci priemysel ťažké vyriešiť. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že Sui bude mať „horizontálnu škálovateľnosť na udržanie nízkych poplatkov za plyn a vysokých kapacít spracovania transakcií nad rámec starých platobných koľajníc, ako sú VISA a SWIFT“.

Ethereum

Ethereum má, samozrejme, svoj podiel na problémoch. Vydanie cituje pokles dominancie týkajúcej sa TVL – ktorá, ako môžete vidieť z nižšie uvedeného grafu od Defi Llama, drasticky klesla. Tím Sui ďalej kritizuje problémy Etherea so škálovateľnosťou, vysokými poplatkami za plyn a tiež poklesom trhu NFT. Aby som bol úprimný, s týmito bodmi je ťažké polemizovať, keďže dominancia Etherea rozhodne zakolísala. Keď sa však ETH 2.0 zdanlivo približuje, dúfame, že sa to zlepší. Zatiaľ je však konkurencia zdravá a Sui mieri na trón. Pokles TVL dominancie Etherea podľa Defi Llama

Prípady použitia

Rozsah Sui určite nie je úzky. Vydanie sa týka niekoľkých najväčších oblastí kryptomien ako prípadov použitia.

Implementácia objednávok s nízkou latenciou a centrálnym limitom v reťazci so zníženým sklzom a žiadnou nestálou stratou – prináša obchodníkom optimalizovanú mechaniku

Umožnenie dávkových výsadkov miliónom ľudí v jedinej, nízkonákladovej transakcii

Vývoj bohatších interakcií v hre, vrátane výroby vybavenia, vyrovnávania postavy a záznamov z bojov uložených v reťazci

Decentralizované sociálne mediálne siete vo vlastníctve tvorcu, vytvorené na mieru, aby poskytovali súkromie, vlastníctvo a interoperabilitu

Schopnosť bezproblémovo doručovať obsah cez decentralizované siete

Decentralizované úložisko a orakuly na reťazci

„Len sme načrtli povrch toho, čo je možné vo Webe 3.0,“ pokračoval Cheng. „Chýbajúca infraštruktúra brzdila rozvoj v celom priestore – od DeFi po hry a NFT. So Sui umožníme staviteľom a zberateľom odomknúť svet, ktorý predtým nebol prístupný.“

Myšlienky

Bude to fascinujúci projekt, ktorý bude nasledovať. Tím má úplnú pravdu, pokiaľ ide o problémy Etherea, a existuje príležitosť, aby projekt spôsobil hluk – to nie je na diskusiu. Ale ako už bolo spomenuté vyššie, to, čo oddeľuje Sui od davu, je tím, ktorý za tým stojí.

Masívna investícia do Mysten Labs je lákavá, zatiaľ čo pracovné skúsenosti získané na Novi sú nepochybne cenné – byť v zákulisí, keď sa Facebook čoraz viac mení na spoločnosť zameranú na metaverze, nepochybne poskytuje jedinečný pohľad.

Tlačová správa obsahuje aj skvelé recenzie od tvorcov Pranzerdogs, herného projektu Solana NFT, ako aj SoWork, tvorcov Workplace Metaverse.

Okrem povrchného čítania je v tejto chvíli ťažké špekulovať ďalej o Sui, najmä vzhľadom na nestály charakter tohto odvetvia. Je však zriedkavé, že kryptomena v tejto fáze svojho života spustí toľko intríg ako Sui. Som nadšený, že môžem sledovať ich cestu.