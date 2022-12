Cena bitcoinov (BTC) klesá, keď inflácia stúpa – tu je dôvod, prečo by nové kryptoprojekty ako Metacade (MCADE) mohli narásť

Ekonomická výkonnosť v reálnom svete nepopierateľne ovplyvňuje globálne trhy s kryptomenami, pričom Bitcoin (BTC), najväčšie kryptoaktívum podľa trhovej kapitalizácie, je vynikajúcim sprievodcom pre zdravie kryptopriemyslu. Nedávne nárasty inflácie na celom svete, ale najmä v USA, zaznamenali pokles hodnoty bitcoinu v druhej polovici roku 2022, keď zavládla globálna hospodárska kríza.

Aj keď to nie je skvelá správa pre existujúcich investorov do popredných svetových kryptomien, ako je BTC, zostávajú vynikajúce investičné príležitosti do vzrušujúcich nových kryptoprojektov. Jedným z najlákavejších nových kryptoprojektov je Metacade , ktorý zaznamenal nadšený záujem počas fázy beta presale a vyzbieral takmer 1 milión dolárov len za tri týždne.

Čo je Metacade?

Metacade je prvá virtuálna herná arkáda na svete, ktorá využíva technológiu Web3 a blockchain na revolúciu v odvetví metaverse GameFi. Platforma bude hostiť najširšiu škálu hier typu play-to-earn (zarábanie hraním) v metaverse a hráčom ponúkne rovnakú úroveň zábavy a sociálnej interakcie, akú by získali pri návšteve skutočnej video arkády z pohodlia svojej hernej stoličky alebo pohovky.

P2E prvok komunity je jedným z niekoľkých spôsobov, ako používatelia komunity profitujú z platformy. Ďalšie iniciatívy toku príjmov sú:

Compete2Earn – zarábanie vkladaním tokenov a získavaním turnajových odmien,

Create2Earn – zarábanie interakciou s komunitou a jej členmi,

Work2Earn – zarábanie prostredníctvom nájdenia novej Web3 role na nástenke pracovných miest, ktorá sa spustí v 1. štvrťroku 2024.

Okrem príležitostí zarábať je Metacade platformou, ktorá umožňuje začínajúcim vývojárom zarábať si svoje ocenenia tým, že ich podporuje pri vývoji hier a má v pláne stať sa do 4. štvrťroka 2024 sebestačným a plnohodnotným DAO.

Ako Metacade funguje

Na rozdiel od mnohých platforiem GameFi má Metacade rozmanitú ponuku, ktorá presahuje prvok P2E. Natívny token pre platformu je minca MCADE a existuje niekoľko spôsobov, ako Metacade generuje príjmy.

Funkcie Metacade, ktoré generujú príjmy, zahŕňajú celý rad platených arkádových hier. Presne také, aké by hráči očakávali vo video arkádach v reálnom svete. K dispozícii je tiež reklama na platforme, vstupné poplatky za žrebovanie cien a súťaženie v turnajoch, či iniciatíva launchpad, ktorá umožňuje externým spoločnostiam vydávať hry v Metacade za určitú cenu. Tieto toky príjmov poskytujú prostriedky, ktoré plynú do peňaženiek hráčov, ktorí získavajú odmeny.

Počet titulov dostupných na Metacade bude naďalej rásť. Tomuto rastu bude od 3. štvrťroka 2023 pomáhať zavedenie iniciatívy Metagrants. Metagranty sú zdrojom financovania pre vývojárov na vytváranie hier na platforme. Vývojári predkladajú návrhy hier, o ktorých budú hlasovať držitelia tokenov MCADE, ktorí určujú obľúbené nápady komunity. Víťazní vývojári získajú finančné prostriedky, ktoré im pomôžu premeniť ich návrhy na skutočnosť. Prvé hry podporované Metagrantom sa dostali do knižnice Metacade v Q1 2024.

Medzi ďalšie pripravované funkcie patrí zavedenie pracovnej inzercie v Q1 2024 na podporu iniciatívy Work2Earn. Inzercia bude obsahovať celý rad príležitostí od stáží, krátkodobých prác a úloh na plný úväzok v rámci odvetvia GameFi s partnermi schválenými Metacade, čo poskytne každému, kto má skutočný záujem o prácu vo vývoji Web3, pomocnú ruku, aby mohol začať v tomto priemysle.

Medzitým sa prechod Metacade na DAO začína v 2. štvrťroku 2023, pričom sa odhaduje, že tento proces bude trvať 18 mesiacov, kým členovia komunity prevezmú všetky dôležité úlohy. Táto autonómia je jedným z popredných svetiel Metacade; odovzdáva kontrolu budúceho smerovania platformy najdôležitejším členom komunity.

Prečo by mohlo dôjsť k nárastu MCADE?

Široké spektrum plánov Metacade, ktoré je podrobnejšie uvedené v ich whitepaper , z nej robí vzrušujúcu perspektívu pre investorov, ktorí hľadajú nové kryptoprojekty. S mnohými ďalšími vývojmi GameFi, ktoré sa zameriavajú na minimálnu škálu možností, je pre nich ľahké stať sa len módnou záležitosťou.

Ponuka Metacade však nepadne do tejto pasce. Rozsah ponúkaných hier sa bude naďalej zväčšovať a poskytovať ďalšie príležitosti na zarábanie, či už prostredníctvom súťaží, hrania alebo vytvárania sociálneho obsahu na zapojenie sa do komunity. Okrem toho, neustále pridávanie nových hier znamená, že nehrozí, že by sa platforma stala nudnou alebo zastaranou, pretože sa bude neustále objavovať s pravidelným vydávaním nových a vzrušujúcich titulov. Výsledkom je, že Metacade má solídnu životnosť projektu.

Okrem toho. bude mať komunita v konečnom dôsledku úplnú autonómiu nad tým, ako sa Metacade vyvíja. Záujmy hráčov budú navždy stredobodom vývoja platformy, na rozdiel od tradičnejšieho hrania, kde to vývojári musia vyvážiť a poskytnúť akcionárom návratnosť.

Tieto plány stavajú Metacade do popredia revolúcie blockchain hier.

Ako kúpiť tokeny MCADE

Beta presale Metacade sa vypredal za menej ako štyri týždne, čo z neho robí jeden z najatraktívnejších nových kryptoprojektov, ktoré sú momentálne vo fáze presale. Po ukončení deviateho a posledného kola presale sa cena zvýši o viac ako dvojnásobok, čím sa celková trhová hodnota zvýši na 28 miliónov dolárov.

Dostať sa na palubu Metacade nemôže byť jednoduchšie. Tokeny si môže na webovej stránke Metacade zakúpiť ktokoľvek s kryptopeňaženkou podporovanou Wallet Connect.

MCADE si môžete zakúpiť s ETH (Ethereum) alebo USDT (Tether). Najprv pripojte svoju peňaženku k webovej stránke Metacade, aby ste získali prístup k DEX, a potom prijmite možnosť nákupu MCADE s ETH alebo USDT.

