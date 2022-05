Paul Tudor Jones v utorok pre CNBC povedal, že kryptomeny dnes priťahujú tie najlepšie talenty na svete.

To zahŕňa „najmúdrejšie a najbystrejšie mysle“ čerstvo po vysokej škole, ktoré prichádzajú do Web3.

Investor miliardár hovoril aj o tom, prečo centrálne banky a vlády nie sú „veľkými fanúšikmi“ kryptomien.

Paul Tudor Jones, miliardársky manažér hedžových fondov a zakladateľ Tudor Investment Corp., zopakoval svoj býčí pohľad na kryptomeny, pričom poukázal na obrovské množstvo intelektuálneho kapitálu, ktorý prúdi do tohto odvetvia.

Investor sa domnieva, že sektor krypto a Web3 v súčasnosti priťahuje väčšinu mladých inteligentných a „najbystrejších myslí “, čo je scenár, ktorý sťažuje „nebyť dlho“ pri kryptomenách.

Jones sa k tomu vyjadril v utorok počas rozhovoru pre CNBC’s Squawk Box.

Crypto a Web3 získavajú najväčší talent

Podľa Paula Tudora Jonesa vyzerá budúcnosť kryptomien jasne a stačí sa pozrieť na počet intelektuálov, ktorí sa pohybujú do vesmíru. Konkrétne sa domnieva, že je to jasné, keďže väčšina z týchto bystrých myslí sú práve tie, ktoré skončili vysokú školu.

„Ak sa pozriete na tie najmúdrejšie a najbystrejšie mysle, ktoré dnes vychádzajú z vysokých škôl, tak veľa z nich ide do kryptomien. Toľko z nich ide do internetu 3.0 ,“ poznamenal.

O tom, čo to znamená z hľadiska budúceho výhľadu vývoja vo vesmíre, sa vyjadril:

„ Je ťažké nechcieť byť dlho kryptomenami kvôli intelektuálnemu kapitálu, len veľkému množstvu intelektuálneho kapitálu idúceho do vesmíru .“

Centrálne banky „nie sú veľkými fanúšikmi“ kryptomien

Jonesove komentáre obsahovali aj názory na blockchain a na to, ako podporuje prostredie, ktoré ponúka prístup k bezhraničnému prenosu hodnôt. Blockchain podľa neho otvoril obrovské možnosti, vrátane využitia kryptomeny ako výmenného prostriedku.

„ Je jasné, že centrálne banky a vlády toho nebudú veľkými fanúšikmi ,“ povedal.

Podľa neho používanie kryptomien znamená, že centrálne banky a vlády stratia kontrolu nad tvorbou a ponukou peňazí. Negatívny výhľad týchto subjektov je v súčasnosti hlavným kameňom úrazu masovej adopcie kryptomien, povedal.

Napriek vplyvu centrálnych bánk a vlád Jones verí, že technológia blockchain a kryptomeny majú svetlú budúcnosť.

Svetlá budúcnosť pre kryptomeny, aj keď prichádzajú vyššie sadzby

Jones, ktorý prvýkrát odhalil, že držal Bitcoin v roku 2020, povedal Joeovi Kernenovi z CNBC, že jeho investície zahŕňajú „skromnú alokáciu“ do kryptomien.

Okrem toho má obchodnú pozíciu. Podelil sa aj o svoje názory na budúcnosť kryptomien vo všeobecnosti, pričom zaznamenal býčiu perspektívu, aj keď trhy smerujú k vyšším úrokovým sadzbám v rámci prísnejšej menovej politiky americkej centrálnej banky.

Podľa jeho názoru by sa trh mohol do septembra ľahko pozerať na 2,5% sadzby, výsledkom čoho by bol skok v nákladoch na vlastníctvo inflačných hedžov, ako sú kryptomeny a zlato.

„ Bude zaujímavé sledovať, či to stačí na potlačenie inflácie. Ak nie, dostanú ďalšiu časť vyššie, alebo ak Fed zaostane, budeme mať ďalšiu časť inflácie,“ dodal.

Fed v marci zvýšil úrokové sadzby o 25 bázických bodov a plánuje ich zvýšiť o ďalších 50 bázických bodov. Kryptomeny sa po väčšinu roku 2022 obchodovali nižšie spolu s akciami uprostred nervozity z vyšších sadzieb, inflácie a geopolitických otrasov.