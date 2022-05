Po nešťastí TerraUSD (UST) stablecoinov Terra po tom, čo sa odpojil od amerického dolára, cena LUNA, čo je natívny token Terra, spadla z vyše 80 USD na približne 0,023 USD. Fiasko okolo UST poslalo šokové vlny na celý krypto trh a konkrétne na algoritmické stablecoiny.

Po de-peggingu UST spoluzakladateľ Terraform Labs, Do Kwon, oznámil „plán obnovy“ v sérii tweetov, v ktorých uviedol, že spoločnosť bude hľadať dodatočné externé financovanie a „prebuduje“ TerraUSD tak, aby bol zaistený.

Dnes večer bol blockchain Terra oficiálne zastavený vo výške bloku 7603700, aby sa predišlo útokom na správu po silnej inflácii tokenov LUNA a výrazne znížených nákladoch na útok.

S cieľom pomôcť investorom a obchodníkom, ktorí chcú využiť súčasný pokles Terra (LUNA) kúpou za súčasnú nízku cenu.

LUNA je natívna kryptomena blockchainu Terra.

Blockchain Terra využíva stabilné coiny viazané na fiat na napájanie stabilného globálneho platobného systému. Stručne povedané, Terra využíva stabilitu mien Fiat a decentralizovanú povahu bitcoínov (BTC), aby ponúkala rýchle a cenovo dostupné vyrovnania pomocou stablecoinov.

Okrem nedávno vydaného natívneho stablecoinu TerraUSD (UST) bolo pomocou Terra vyvinutých a nasadených množstvo ďalších stablecoinov viazaných na americký dolár, juhokórejský won, mongolský tugrik a kôš špeciálnych práv čerpania Medzinárodného menového fondu. blockchain

Okrem toho, že sa LUNA používa ako stabilizátor rôznych stablecoinov vyvinutých prostredníctvom Terra, držitelia LUNA môžu tiež hlasovať o návrhoch správy Terra.

Ak hľadáte kryptomenu, ktorá za posledných pár dní zaznamenala obrovský skok, potom LUNA môže byť dobrou voľbou.

Napriek tomu, že minca ponúka skvelú príležitosť, ak sa zotaví, stále nie je jasné, ako ďaleko sa cena LUNA dostane. Minca za posledné štyri dni klesala, každý deň takmer o 100%.

Existujú obavy, že cena LUNA by mohla klesnúť pod 0,01 dolára pred pokusom o návrat, čo by si vyžadovalo veľa práce od tímu stojaceho za projektom pri realizácii navrhovaného „plánu obnovy.“

