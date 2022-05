DeFi otrasy po kolapse Terra, keď sa DAI vracia späť na výslnie

Teraz, keď sa prach usadil z veľkolepého kolapsu Terra, myslel som si, že by bolo zaujímavé ponoriť sa do priestoru DeFi a zistiť, ako otrasy ovplyvnili ďalšie protokoly. DeFi sa presadila v roku 2020, alebo ak sa chcete zbaviť žargónu, počas obdobia známeho ako „DeFi Summer“.

Odvtedy sa trochu ochladilo – výnosy v celom priestore klesli, keď sa trh stal o niečo efektívnejším, čo dáva zmysel. No, na protokole Anchor bol stále k dispozícii celkom šťavnatý výťažok, v skutočnosti – slintajúcich 20% – ale na vínnej réve som počul, že to neskončilo tak dobre.

Ako ukazuje vyššie uvedený graf z DefiLllama, celková uzamknutá hodnota Anchor (TVL) klesla z 18 miliárd USD na zaokrúhlenú nulu. Ak stlačíte „Časovú os prehrávania“ v ľavom hornom rohu, nižšie uvedeného grafu, uvidíte TVL pre celý blockchain Terra, ktorý ešte pred pár týždňami pohodlne držal na druhom mieste, hneď po Ethereu. Ako mocní padli.

Hádajte, kto je zase späť?

Ako sa teda zatriasol rebríček? Aby som odpovedal na Eminemovu otázku, je to zrazu dosť samoľúbo vyzerajúci stablecoin DAI, ktorý je späť, späť a zase späť. MakerDAO je opäť King of the Hill, pričom 9,5 miliardy dolárov v TVL ho umiestnilo ako protokol číslo 1, po kurióznom prípade zmiznutia 18 miliárd dolárov spoločnosti Anchor.

Je to samozrejme krutý, ale logický zvrat irónie, keďže MakerDAO spustil prvý decentralizovaný stablecoin na dosiahnutie skutočného popredia – DAI. Aj keď môj redaktor Joe KB minulý týždeň v našom nedávno spustenom podcaste CoinJournal naznačil, že Američania nie sú ironickí, som si istý, že to nikomu neušlo.

Pre nezasvätených DAI zdieľa túto zvodnú kvalitu decentralizácie so súčasným TerraUSD. Zástancovia DAI budú kričať tak hlasno, ako len môžu, no je tu aj jeden veľmi dôležitý rozdiel – DAI je kolateralizovaný.

Aby sme poskytli rýchle vysvetlenie, DAI sa vytvára, keď si používatelia požičiavajú za uzamknutý kolaterál. Naopak, pri splatení úveru sa zničí, keď používateľ súčasne získa prístup k zablokovanému kolaterálu. Je to zaujímavé, aký zmysel to dáva v porovnaní s TerraUSD, no napriek tomu to stratilo významný podiel na trhu so všetkým, čo sa týka Terra, pričom zakladateľ Do Kwon vo svojej vojne proti tomuto logickému stablecoinu neutŕžil žiadne údery.

By my hand $DAI will die. — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) March 23, 2022

Curve a Aave sú dva protokoly za MakerDAO v tejto trojke v novom vzhľade. Podobne sa tiež prezentujú ako starodávne, možno „menej sexy“ protokoly, ako bol nepochybne oslnivý, aj keď vo svojej podstate chybný protokol Anchor. TVL na oboch je podobná na 8,9 miliardy USD a 8,5 miliardy USD. Myslel som si, že generálny riaditeľ a zakladateľ Yield App, Tim Frost, mal zaujímavé myšlienky, keď povedal nižšie:

„Je potešujúce vidieť, že Maker DAO, pôvodný decentralizovaný stablecoinový projekt, sa tento týždeň vracia na prvé miesto z hľadiska celkovej uzamknutej hodnoty (TVL). Podľa údajov od Defi Llama, Maker DAO – domov stabilných Coinov DAI v amerických dolároch – od stredy vykazuje TVL takmer 10 miliárd USD. Aj keď o 30% menej ako minulý mesiac, ide o veľký úspech pre jeden z najstarších projektov DeFi a povzbudivý signál pre celé odvetvie.

Pokračoval, že „tieto tri najlepšie DeFi, ktoré prežili (MakerDAO, Curve a Aave), skutočne predstavujú smotánku, poskytujúc prehľad vývoja odvetvia od jeho prvých dní v roku 2014 až po dnešok. Ukazuje tiež, aký dôležitý je v tomto odvetví solídny rozvoj, doterajšie výsledky a reputácia. Tieto projekty boli vyvinuté počas medvedích trhov v roku 2018.

Záverečné myšlienky

Frost má so svojimi komentármi pravdu. A hoci celkovo DeFi TVL klesol v súlade s nedávnym poklesom trhu, vždy to tak bolo. Zostáva vysoko experimentálnou oblasťou na trhu, ktorý je zrazu agresívne riskantný. Ale títo traja veľkí psi, ak môžem použiť tento vedecký jazyk, sa môžu pochváliť tým, čo je najbližšie k renomovaným záznamom, ktoré možno nájsť v odvetví DeFi, ktoré existuje len od roku 2018.

Je tu podobenstvo, naozaj, a je vidieť znova a znova naprieč všetkými triedami aktív a trhmi. Prešli sme obdobím opojnej expanzie, kedy si každý aj so svojou babičkou zarobil. Som si celkom istý, že opica mojej starej mamy dokonca 3Xd svoje krypto portfólio počas býka.

Ale so spomaľovaním tlačiarne peňazí, zvyšovaním sadzieb a zoznamom ďalších býčích faktorov, na ktorých písanie teraz jednoducho nemám energiu, bol dopyt z ekonomiky vysatý. Prirodzené spláchnutie všetkej peny bolo veľmi potrebné a my sme treskli uprostred korekcie cez priestor.

Flash v panviciach ako Anchor sa stal najnovším príbehom o hystérii bublín, ktorá sa pokazila. Ak ide o prasknutie bubliny dot-com, zavedené mená ako MakerDAO, Curve a Aave majú najlepšiu pozíciu na to, aby boli Amazonkami a povstali z popola, kedykoľvek sa vrátime na správnu cestu. Niekedy je menej sexy dobrá vec. Aspoň to, čo hovorím svojmu zrkadlu ráno po neskorej noci strávenej pozeraním na červené sviečky na obrazovke počítača.