Ethereum Classic (ETC) za posledný mesiac celkom pôsobivo vzrástlo. Minci sa podarilo zdvihnúť zo svojich ročných minim a dosiahnuť úplne nové maximum za rok. V jednom momente testovalo 60 dolárov, čo bolo obrovské množstvo. Zdá sa však, že ETC odvtedy klesá. Tu sú niektoré kľúčové zmeny:

Po vrchole okolo 54 USD v posledných týždňoch stratila minca približne 20 % svojej hodnoty.

ETC sa tiež snažilo nájsť vzostupnú dynamiku a naďalej obchoduje bokom.

Minca čelí reálnemu riziku zvrátenia trendu, ktoré by mohol stlačiť ceny ešte viac nadol.

Zdroj údajov: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – prichádza zvrat trendu?

Nedávny vzostupný trend v ETC bol do značnej miery poháňaný baníkmi Etherea, ktorí kupujú mince v očakávaní Etherea 2.0. V skutočnosti pri sledovaní pokroku medzi ETH a ETC je jasné, že dopyt vo veľkej miere uprednostňuje Ethereum Classic.

Napríklad ETH má od polovice marca masívny býčí trend a získalo približne 30 %. Za rovnaké obdobie ETC získala takmer 80 %. V podstate ETC prekonalo ETH dvojnásobne. Tento vzostupný trend sa však obracia a robí tak rýchlo.

Napríklad ETC napriek svojej rally nedokázalo prekročiť 200-dňový SMA. Tiež vzdialenosť medzi 50-dňovým SMA (ktorý ETC je teraz vyššie) a 200-dňovým SMA je veľmi vysoká. To zvyčajne naznačuje spomalenú býčiu dynamiku. Očakávame, že ETC prudko ustúpi a akonáhle prelomí support 38 USD, pád bude oveľa väčší.

Oplatí sa ETC kupovať?

Zatiaľ sa zdá, že minca stratila svoj vzostupný potenciál. Nechcete si kúpiť aktívum, ktoré čelí zvráteniu trendu.

Dobrým pravidlom by bolo dať tomu týždeň alebo tak. Ak dôjde k prekročeniu 38 USD, príde obdobie predaja, po ktorom sa cena skonsoliduje. To by bol najlepší čas na nákup.