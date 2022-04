Po ohlásení prudkých strát na začiatku tohto týždňa sa Ethereum (ETH) odrazilo. Minca preukázala neuveriteľnú odolnosť voči veľkému tlaku trhu. Zdá sa, že ETH je teraz pripravené na veľký bull run, ale ako to dopadne? Tu je to, čo potrebujete vedieť ako prvé:

ETH sa podarilo znovu získať kľúčovú podporu 3 000 $ po tom, čo v posledných dňoch kleslo pod úroveň

Doteraz sa cenová akcia z veľkej časti konsolidovala nad 3 000 USD.

ETH teraz prekonalo svoje 50-dňové SMA a ďalšie zisky budú nasledovať.

Zdroj údajov: Tradingview

Aký je vzostupný potenciál ETH?

Po väčšinu roku 2022 to vyzerá, že rast Etherea bol obmedzený na 4 000 dolárov. Minci sa tento rok nepodarilo prekonať hranicu 4 000 USD a zakaždým, keď sa priblíži, opäť spadne. Nateraz si nemyslíme, že ETH má býčiu dynamiku potrebnú na dosiahnutie 4000 dolárov.

Namiesto toho očakávame, že cenová akcia zostane stabilná na úrovni mierne nad 3 000 USD. Akonáhle sa to stane, ETH sa pravdepodobne dostane nad 3 200 USD a nakoniec minca v nasledujúcich dňoch znovu otestuje svoje 100-dňové SMA okolo 3 600 USD. Ak sa tak stane, mohli by sme vidieť zisky okolo 30 %.

Ale ak býci nie sú schopní udržať podporu 3000 dolárov, táto predpoveď sa stane neplatnou. ETH stále zostáva vysoko volatilné a môžeme vidieť, že stlačí nižšie ako 3000 USD, ak sa súčasné trendy neudržia.

Kedy ETH dosiahne 4000 $?

Ozvena rozhodujúceho vzostupu ETH príde, ak minca prekoná 4000 dolárov. V skutočnosti mnohí investori sledovali túto cenu posledné štyri mesiace.

No, momentálne nie je dosť na to, aby sa dalo naznačiť, že ETH v blízkej dobe vzrastie nad 4000 dolárov. Namiesto toho sa minca bude pravdepodobne pohybovať medzi 2700 a 3600 dolármi. To by sa však mohlo zmeniť, keďže tento rok skončíme 2. štvrťrok. Očakáva sa tiež, že ETH do konca roka 2022 dosiahne 10 000 USD.