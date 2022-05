Token futbalového klubu Santos získal za posledných 24 hodín 8%, čo bolo vo všeobecnosti šetrné k žetónom fanúšikov.

Tento sprievodca obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť, keď ste fanúšikom Santos FC, vrátane či a kde všetko kúpiť, ak sa pre neho rozhodnete.

Najlepšie miesta na nákupe fanúšikov FC Santos

Keďže SANTOS je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť SANTOS pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť SANTOS práve teraz, postupujte takto: 1. Kúpte BNB na regulovanej burze alebo u brokera, ako je Binance › Odporúčame Binance, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba. 2. Odošlite svoj BNB do kompatibilnej peňaženky, ako je Trust Wallet alebo MetaMask Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince. 3. Pripojte svoju peňaženku k Pancakeswap DEX Choďte na Pancakeswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku. 4. Teraz môžete vymeniť svoj BNB za SANTOS Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane SANTOS.

Čo je to fanúšik Santos FC?

Santos FC Fan Token (SANTOS) bol vytvorený partnerstvom medzi Binance launchpool a futbalovým klubom. Santos FC je brazílsky športový klub so sídlom v štáte São Paulo.

Vďaka tomuto partnerstvu získala Binance štatút sponzora a držiteľa licencie s právom spravovať a kontrolovať produkty NFT.

Účelom dohody bolo prehĺbiť vzťahy s fanúšikmi, zvýšiť zapojenie fanúšikov a pritiahnuť pozornosť používateľov, ktorí by mohli investovať.

Držitelia SANTOS-u majú tieto výhody: právo hlasovať v anketách a zúčastňovať sa aktivít klubu a súvisiacich podujatiach.

Majitelia tokenu SANTOS majú tiež prístup k špeciálnym privilégiám, exkluzívnym odmenám a obmedzeným zberateľským NFT.

Mal by som si dnes kúpiť Santos FC Fan Token?

Do SANTOS sa rozhodne oplatí investovať, ak je správne načasovanie. To sa, žiaľ, často vopred nedá vedieť. Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy vašu toleranciu voči riziku. Neberte žiadne cenové predpovede za nominálnu hodnotu.

Predikcia ceny tokenov fanúšikov Santos FC

Výhľady finančných analytikov sú pochmúrne. Trading Beasts predpovedajú pokles na 4,23 USD do konca tohto roka. Predpoveď ceny je ešte medvedia v tomto období predpovedá pokles na 2,37 USD.

V decembri 2023 Price Prediction predpovedá, že cena sa mierne zvýši na 3,54 USD. Wallet Investor nie je príliš optimistický a predpovedá, že cena tokenu fanúšikov Santos FC sa v tom čase bude obchodovať len za 2,8 USD.

Trading Beasts predpovedajú býčie zápasy pre Santos FC Fan Token. V roku 2023 dosiahnete 7 miliónov.

Token fanúšikov Santos FC na sociálnych sieťach