LunaFi odhaľuje stávkový protokol s decentralizovanými domácimi fondmi

LunaFi posunula technológiu blockchainu na inú úroveň po spustení stávkového protokolu s decentralizovanými domácimi fondmi. Ktokoľvek môže poskytnúť bankám likviditu a „stať sa domovom“, aby získal podiel na zisku generovanom stávkovými aktivitami podľa protokolu.

Stávkovanie bolo atraktívnou frontou pre vývojárov kryptomien, pričom väčšina z nich chcela ponúkať riešenia nespočetných problémov pri vkladaní a vyberaní fiat peňazí zo stávkových platforiem a tiež nedostatočnej transparentnosti fungovania platformy.

LunaFi najprv rieši problém transparentnosti tým, že ide o decentralizovaný protokol; čo znamená, že používatelia majú kontrolu nad prevádzkou platformy. Ktokoľvek sa môže pripojiť a poskytnúť likviditu pre stávkarov.

Stávky na LunaFi

Best sú naprogramované tak, aby hlásili výsledok každej udalosti pomocou inteligentných zmlúv a decentralizovaných veštcov. To poskytuje maximálnu transparentnosť všetkých stávok. Všetky zainteresované strany majú jasnú predstavu o podmienkach výplat, pričom stávkujúci aj poskytovatelia likvidity majú možnosť vybrať si medzi BTC, USDC, ETH a LFI.

LunaFi má tiež jedinečný systém ťažby a odmeňovania stávok, ktorý pomáha naštartovať počiatočnú likviditu a odmeňovať tých, ktorí sa podieľajú na stávkovaní, tým, že najprv odstráni výhodu odmeny LFI. Pokladničné oddelenie Lunafi inkasuje 1,5 % príjmov zo stávkovania a premieňa ich na LFI, pričom časť z nich je spálená.

Hra LunaFi Crash

LunaFi Crash je kryptografická hra, ktorá funguje na stávkovej platforme LunaFi a zahŕňa stávkovanie na to, kedy môže havarovať stále rastúca raketa, čo je určené skôr náhodnými inteligentnými zmluvami.

Podľa Georgea, bývalého profesionálneho gamblera a sériového podnikateľa a jedného zo zakladateľov LunaFi:

„S LunaFi chceme priniesť naše skúsenosti s tradičnými hazardnými platformami do kryptosveta a zároveň odstrániť problémy so stimulmi, ktorým čelíte v centralizovanom dome. Najdôležitejšie je, že hráči majú teraz šancu vlastniť časť ekosystému, do ktorého sú zapojení, podobne ako duch DeFi. To je dôvod, prečo umožňujeme komukoľvek stať sa domom a mať pasívny spôsob zárobku.“