Najlepšie kryptomeny na nákup do konca roka 2022

Rok 2021 bol považovaný za jeden z najlepších rokov pre kryptoaktívy. Mnoho coinov minulý rok urobil veľkými a existovala nádej, že tento trend bude pokračovať aj v roku 2022. Trh však trochu stagnoval a stratil časť momentu, ktorý sme videli na konci roka 2021. Rok 2022 však môže byť stále veľký rok pre investovanie do kryptomien. Tu je dôvod:

Celkové riziko v ostatných aktívach vrátane akcií je teraz veľmi vysoké.

Je pravdepodobné, že kryptomeny v roku 2022 výrazne prekonajú tradičné aktíva.

Kryptotrh mierne klesol a mal by byť ideálny pre hodnotné investovanie.

Ak teda uvažujete o pridaní niektorých krypto aktív do svojho portfólia v nadchádzajúcich mesiacoch, tu sú 3 mince, ktoré treba zvážiť.

Ethereum (ETH)

S reťazcom Ethereum (ETH) sa za posledných pár mesiacov udialo veľa pozitívnych vecí. Reťazec smeruje k preukázaniu konsenzu o vklade, ktorý pomôže zvýšiť škálovateľnosť a efektivitu.

Očakáva sa tiež, že Ethereum tento rok vykáže rekordné poplatky, keďže do jeho ekosystému prúdi stále viac a viac DAPP. Ak vezmeme do úvahy, že ETH zo svojich maxím z roku 2021 dosť výrazne kleslo, môže to byť veľmi slušná kúpa.

STEPN (GMT)

Nádeje o vzostupe metaverza boli v posledných mesiacoch dosť podstatné. Rok 2022 sa možno považuje za prelomový rok pre tokeny metaverse, a preto nebude prekvapením, ak sa mince ako STEPN (GMT) zvýšia . Aj keď existuje mnoho ďalších metaverzných tokenov, ktoré si môžete pozrieť, tento je veľmi sľubný.

Shiba Inu (SHIB)