Existuje mnoho stratégií, ktoré môže každý nasledovať vo svojom úsilí investovať do kryptomien. Zdá sa však, že jeden prístup, ktorý často funguje, je sledovanie veľkých peňazí. Keď veľkí investori do peňaženiek nakladajú určité aktívum, mali by ste to urobiť aj vy. Tu je dôvod:

Veľryby sa často nezapájajú do špekulatívneho krátkodobého obchodovania.

Veľké peňaženky nakupujú aj aktíva, ktoré majú veľmi dobrú dlhodobú hodnotu.

Veľryby môžu o danom aktíve vedieť aj niečo, čo vy neviete.

Pre ľudí, ktorí to so sledovaním veľrybích peňazí myslia vážne, by mali byť tieto 3 najlepšie mince skvelým miestom, kde začať:

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) je druhá najväčšia kryptomena a niet divu, že sa o ňu bude zaujímať množstvo veľkých peňaženiek. V skutočnosti, počas posledných niekoľkých týždňov, keď ETH výrazne klesol, sme videli, ako si ho kupovalo stále viac veľrýb.

Zdroj údajov: Tradingview

Dôvod je v skutočnosti veľmi jednoduchý. Ethereum má zostávajúcu silu. Je to aktívum, ktoré tu s nami bude ešte veľmi dlho. V rámci projektu Ethereum 2.0 došlo aj k niekoľkým novinkám. To by mohlo z dlhodobého hľadiska priniesť väčšiu hodnotu pre ekosystém Ethereum.

dogecoin (DOGE)

Meme mince sú tiež veľmi obľúbené u veľrýb. Ale na rozdiel od nových mincí, ktoré stále bojujú o legitimitu, DogeCoin (DOGE) je tu už roky. Má svoje vrcholy a pády, samozrejme. Ale napriek tomu sa DOGE stalo jedným z najdôležitejších krypto aktív. Preto nie je prekvapujúce, že tu vidíme veľa veľrýb.

Binance Coin (BNB)