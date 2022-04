Near Protocol (NEAR) preskočil o 8 %: tu je dôvod, prečo

NEAR cena vzrástla o viac ako 8% a je stále zelená. V súčasnosti sa obchoduje za 17,46 USD po poklese z maxima 17,90 USD za posledných 24 hodín.

Prečo však cena NEAR raketovo stúpa? V tomto článku sa hlboko ponoríme do dôvodov, ktoré stoja za týmto rally.

Prečo cena NEAR stúpa?

Predtým, než sa ponoríme do aktuálneho uptrendu, je dôležité najprv vysvetliť, čo sú NEAR a Near Protocol.

Stručne povedané, Near Protocol je komunitou vytvorený blockchain s pokročilou sieťovou operatívnosťou a vyššou rýchlosťou transakcií a NEAR je jeho natívny token.

Teraz dôvody býčieho trendu.

Existuje niekoľko dôvodov, ktoré viedli k tomu, že súčasný prudký nárast cien postavil mincu do centra pozornosti. Dva hlavné dôvody sú nedávne kolo fondu v hodnote 4,5 milióna dolárov od Trisolaris a zvýšený záujem o altcoiny medzi krypto investormi.

4,5 milióna $ kolo fondu od Trisolaris

Jedným z hlavných dôvodov zvýšenia cien je nedávna správa, že Trisolaris, decentralizovaná burza Near Protocol, dokázala vo svojom poslednom kole fondov získať 4,5 milióna dolárov. Financovanie viedla spoločnosť Electric Capital v spolupráci s Dragonfly Capital, Ethereal venture, Leminscap a Jump Crypto.

Cieľom burzy je použiť nový kapitál s cieľom zvýšiť a rozšíriť celkovú likviditu na platforme a tiež najať viac ľudí na vytvorenie cross-chain swapov s tokenom.

Okrem toho je token široko uložený na burze. Zdá sa však, že správy uprednostňujú Wrapped Near (WNEAR), šifrovanú formu tokenu, ktorý sa používa na obchodovanie na Trisolaris, viac ako NEAR.

NEAR dosiahol historické maximum po financovaní 150 miliónov dolárov v minulom kole financovania, ktoré viedli Three-Arrow Capital a ďalšie veľké kryptofondy ako Alameda, Dragonfly a a16z v januári.

Zvýšený záujem investorov o altcoiny

NEAR tiež veľmi ťažil z rastúceho záujmu o altcoiny, najmä počas altcoinovej sezóny, kedy väčšina altcoinov zaznamenala výrazné pohyby cien smerom nahor.