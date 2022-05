NYM token vyskočil o viac ako 32 % po uzavretí kola financovania v hodnote 300 miliónov dolárov na rozvoj mixnetov

Token NYM sa zvýšil o viac ako 30 % po tom, čo Harry Halpin, generálny riaditeľ NYM, a oznámenie o získaní fondu 300 miliónov dolárov na rozvoj svojich mixnetov. Stojí za zmienku, že NYM získal prostriedky po tom, čo bol jeho pôvodný token „NYM“ kótovaný na významnej krypto burze.

V čase písania tohto článku sa NYM obchoduje za 0,9366 USD, čo je nárast o 32,34 % za posledných 24 hodín.

Firma poznamenala, že sa jej podarilo získať dôveru investorov v čase, keď Venture Capitals upúšťajú od projektov, okrem toho sa na tom najnovšom zúčastnili aj Venture Capitalists, ktoré sa zúčastnili jej skoršieho kola.

Everyone is terrified of VCs "dumping" on projects – but in the case of NYM, the VCs from our previous rounds are doubling down on their support of privacy with a $300 million dev fund for developers to build on top of mixnets!

Details to apply soon!

https://t.co/Qr6UltAg5m pic.twitter.com/rScyHuzl6d

— Nym (@nymproject) May 2, 2022