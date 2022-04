Prečo by CRO mohlo v krátkodobom horizonte prekonať XRP

Sponzorstvo CRO svetového pohára pravdepodobne v roku 2022 zvýši jeho cenu

Kľúčové body:

Vzhľadom na množstvo špekulácií, že by Ripple mohol vyhrať nad SEC, vyhliadky XRP vyzerajú dobre.

CRO stále rastie na hodnote, pretože sieť Crypto.com rastie v adopcii.

Zatiaľ čo XRP aj CRO sú dobré investície, CRO má lepšie šance vďaka sponzorstvu nadchádzajúcich majstrovstiev sveta vo futbale.

Ripple XRP/USD si dlhodobo drží pozíciu top 10 kryptomien. Napriek mnohým problémom týkajúcim sa súdneho sporu SEC proti Ripple a jeho zakladateľom. S vysokými špekuláciami, že súdny spor by sa mohol čoskoro skončiť, a v prospech Ripple zostáva optimizmus okolo XRP vysoký. Teraz, keď sa širší trh opäť mení na vzostupnú úroveň, zmena bohatstva v prípade proti Ripple by mohla viesť k tomu, že XRP sa z krátkodobého až strednodobého hľadiska ukáže ako najvýkonnejšia kryptomena.

Okrem špekulatívneho aspektu má XRP dosť silný prípad použitia v platbách. Už ho prijalo viacero bánk v Ázii a naďalej rastie ako rýchly, efektívny a nízkonákladový spôsob posielania peňažnej hodnoty do celého sveta. Tento prípad použitia do značnej miery posilňuje potenciál XRP získať na hodnote.

Cronos CRO/USD je súčasťou siete Crypto.com, blockchainového platobného systému, ktorý ľuďom uľahčuje obchodovanie s kryptomenami a používanie kryptomien na platby bez toho, aby došlo k ohrozeniu súkromia alebo bezpečnosti. Rovnako ako XRP, aj Cronos (CRO), natívny token siete Crypto.com, sa čoraz viac využíva, čo signalizuje základnú hodnotu siete. Keď sa trh opäť zmení na býčí, CRO má všetko, čo je potrebné na to, aby fungoval dobre.

Prečo by mohlo CRO prekonať XRP

Zatiaľ čo CRO a XRP majú potenciál rastu, CRO je v jedinečnej pozícii z hľadiska krátkodobých ziskov. To všetko súvisí s blížiacim sa svetovým pohárom v Katare. Cronos bude medzi oficiálnymi sponzormi majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutočnia v novembri 2022. Vzhľadom na to, že majstrovstvá sveta sledujú milióny ľudí na celom svete, publicita tohto sponzorstva by mohla vyvolať prijatie vo veľkom rozsahu a v konečnom dôsledku aj FOMO okolo tokenu CRO .

Zhrnutie

XRP a CRO získavajú na rýchlo rastúcom platobnom trhu. Zatiaľ čo obe majú vysoký potenciál rastu, CRO má z krátkodobého hľadiska lepšie šance vďaka blížiacemu sa svetovému poháru v Katare, kde je jedným z oficiálnych sponzorov.