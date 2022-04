Prečo dnes cena Monera (XMR) vyskočila o viac ako 3 %?

Mince Monero boli v centre pozornosti väčšiu časť tohto roka, keďže kryptotrh pokračoval v obchodovaní bokom.

V čase písania tohto článku sa XRM obchodovalo za 282,49 USD, čo je nárast o 3,36 % po dosiahnutí maxima 288,82 USD za posledných 24 hodín, kým sa stiahol späť.

Prečo sa však mince zhromažďujú? V tomto článku budeme diskutovať o tom, prečo cena Monero rastie.

Predtým, ako sa hlbšie ponoríme do toho, čo ovplyvňuje súčasné zvýšenie cien Monero, je dôležité, aby sme najprv vysvetlili, čo je Monero (XRM).

Stručne povedané, Monero (XRM) je natívny token blockchainu Monero, ktorý umožňuje súkromné transakcie pomocou pokročilej kryptografie. Monero bolo uvedené na trh v roku 2014.

Teraz sa pozrime na dôvody rally.

Jedným z hlavných dôvodov prudkého nárastu je oznámenie jedného zo správcov prostredníctvom príspevku, že budú aktualizovať sieť (Fluorine Fermi), ktorá príde s novými funkciami 16. júla vo výške 2,6 milióna.

Okrem toho Monero tiež zväčší svoju veľkosť prstenca (celkový počet podpisujúcich počas transakcie XRM) z 11 na 16 a zároveň poskytne používateľom základné súkromie.

Okrem toho sieť spustí aj aktualizovanú verziu svojho nepriestrelného algoritmu na zníženie veľkosti transakcie o 7 %, aby sa zlepšila jej škálovateľnosť vďaka rýchlejšej a jednoduchšej transakcii.

Podľa príspevku sieť tiež skráti čas synchronizácie peňaženky približne o 40%.

Okolo 16. júna bude oznámené nové vydanie o aktualizáciách pred aktualizáciou siete. Používatelia budú musieť aktualizovať svoj softvér pred aktualizáciou siete 16. júla.

#Monero will undergo a network upgrade on July 16th, 2022:https://t.co/9NKlGtqXAn

All users will need to do is keep their favorite wallet up to date, update their nodes once v0.18 is released (~June 16th), and enjoy even better digital cash afterwards 😎

— Monero (XMR) (@monero) April 20, 2022