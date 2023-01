Predpoveď ceny Ethereum vs Metacade: ktorá je lepšia dlhodobá kryptoinvestícia?

Predpoveď ceny Ethereum na rok 2023 vyzerá, že sa opäť začne zvyšovať, keďže investori očakávajú v dlhodobom horizonte nejakú veľkú cenovú akciu pre token ETH. Zatiaľ čo predpoveď ceny Ethereum na rok 2023 je býčia, pravdepodobne to nie je najlepšia kryptomena na investovanie práve teraz.

Na druhej strane, ak je jeho presale čímkoľvek, Metacade (MCADE) by mohol v nasledujúcich rokoch ľahko vykázať šialené zisky, čo z neho robí najlepšiu kryptomenu číslo jedna na investovanie do roku 2023 a neskôr.

Metacade je bezpochyby najlepšia kryptomena na investovanie

Predpoveď ceny Ethereum na rok 2023 vyzerá optimisticky, keďže sa očakáva, že token začne naberať na sile po zlúčení v septembri 2022. Zatiaľ čo sa očakáva, že súčasný medvedí trh bude nejaký čas pokračovať, predpoveď ceny Ethereum na rok 2023 predpovedá zvrat trendu .

Najlepšou kryptomenou na investovanie v roku 2023 je však Metacade . Presale MCADE bol nedávno spustený a za niečo vyše 3 týždňov od oznámenia sa vyzbieralo viac ako 1 milión dolárov. Projekt by sa mohol rýchlo stať kľúčovým hráčom v revolúcii GameFi a ukazuje veľký prísľub, pokiaľ ide o budúcu cenovú akciu.

Čo je Ethereum (ETH)?

Ethereum je blockchain vrstvy 1 a najväčší ekosystém decentralizovaných aplikácií (dApps) vo Web3. Blockchain bol pôvodne vytvorený pomocou mechanizmu konsenzu proof-of-work (PoW), ale nedávno bol aktualizovaný na protokol proof-of-stake (PoS) počas zlúčenia v roku 2022.

Nový protokol PoS spoločnosti Ethereum umožňuje hospodárnejší blockchain systém, ktorý vyžaduje menej výpočtového výkonu a v dôsledku toho menej zaťažuje životné prostredie. Kľúčový rozdiel je v tom, že proces ťažby deleguje dôveryhodných účastníkov, ktorí sú motivovaní správať sa dôveryhodne, namiesto použitia drahého systému, v ktorom uzly súťažia o ťažbu blokov pomocou výkonu GPU.

Ethereum je stále jednou z najlepších kryptomien, do ktorých sa dá investovať, keďže išlo o prvý Turingov kompletný blockchain. To viedlo k tomu, že Ethereum podporilo viac ako 2 000 nezávislých projektov, pretože vďaka inovatívnemu riešeniu Ethereum sa zistilo čoraz viac prípadov použitia technológie blockchain.

Predpoveď ceny Ethereum 2023: dosiahne ETH 2500 $?

Predpoveď ceny Ethereum na rok 2023 je optimistickejšia ako v roku 2022, kedy Ethereum utrpelo zníženie ceny o 80 %. Očakáva sa, že token ETH zvráti tento trend a mohol by sa začať šplhať späť k svojmu predchádzajúcemu historickému maximu 4865 USD.

ETH čelí silnému odporu na úrovni 1775 USD. Ak však token dokáže prelomiť túto cenovú hladinu, ďalším cieľom je 2 500 USD pre predpoveď ceny Ethereum na rok 2023.

Čo je Metacade (MCADE)?

Metacade, čo je najlepšia kryptomena na investovanie v súčasnosti. Je to komplexná herná platforma, ktorá prináša klasické arkádové tituly do blockchain. Všetky hry Metacade majú integrovanú mechaniku zárobku, ktorá umožňuje hráčom zarábať pri hraní niektorých z najhorúcejších titulov v sektore GameFi.

Platformu vytvorili hráči pre hráčov a jej cieľom je stať sa centrom komunity Web3. Metacade môže podporiť inováciu v blockchain hernom priestore prostredníctvom svojho programu Metagrants, a tiež poskytne používateľom príležitosť naštartovať kariéru vo Web3.

Ako funguje MCADE?

Arkáda pre zarábanie hraním ( Play2Earn ) od Metacade ponúkne pre svoju komunitu množstvo rôznych hier. Hra môže byť príležitostná alebo súťažná, pretože používatelia sa budú môcť zúčastniť aj platených vstupných turnajov, aby mohli vyhrať vzrušujúce ceny MCADE.

Mechanika pre zarábanie vytváraním (Create2Earn) odmení používateľov za zdieľanie cenných informácií a prispievanie do komunity Metacade . Príspevky môžu zahŕňať zdieľanie alfa verzie, uverejňovanie recenzií hier, alebo interakciu s ostatnými členmi, keďže cieľom Metacade je stimulovať rušnú platformu, ktorá prekypuje užitočnými informáciami o Web3.

Metacade v roku 2024 predstaví aj pracovnú inzerciu. Táto funkcia má za cieľ spojiť používateľov s pracovnými príležitosťami na plný úväzok v partnerských projektoch Metacade vo Web3. Používatelia budú mať tiež možnosť dokončiť úlohy, požiadať o krátkodobú prácu, alebo získať úlohy na voľnej nohe prostredníctvom platformy Metacade, pričom ich úsilie bude zaplatené v kryptomenách.

Metacade sa snaží zvýšiť celkovú úroveň inovácií v sektore GameFi prostredníctvom svojho programu Metagrants. Komunita tak bude mať možnosť hlasovať za najlepšie nové hry založené na blockchain a nasmeruje Metacade, aby poskytla financovanie v počiatočnej fáze na podporu vývoja a priniesla exkluzívne tituly na arkádovú platformu.

Dosiahne MCADE 5 $?

Metacade má extrémne vysoký potenciál, čo robí z presale vzácnu príležitosť. MCADE je teraz najlepšia kryptomena na investovanie, najmä preto, že presale spúšťa MCADE za nízku cenu.

Dlhodobá predpoveď ceny pre MCADE ho umiestňuje vedľa najväčších projektov GameFi vo vesmíre, pričom 5 dolárov je kľúčovým cieľom pre rok 2025. V roku 2023 by MCADE mohol dosiahnuť hranicu 1 dolára, pretože začne naberať na sile z dlhodobého hľadiska. Metacade je bezpochyby najlepšia kryptomena na investovanie pri súčasnej cenovej hladine.

Oplatí sa kúpiť MCADE?

Cieľ Metacade 5 USD je 250-násobný nárast ceny od konca presale, takže je to určite silný prírastok do akéhokoľvek investičného portfólia. Podľa mnohých účtov je to najlepšia kryptomena na investovanie počas roku 2023. Na druhej strane, predpoveď ceny Ethereum v roku 2023 by sa mohla zvýšiť 2-krát, pričom na ďalší krypto býčí trh sa predpovedajú až 10-násobné zisky.

Pre investorov, ktorí chcú kúpiť presale MCADE, stojí za to vedieť, že cena neustále rastie. MCADE bol pôvodne spustený za 0,008 USD, ale pred koncom podujatia sa vyšplhá na 0,02 USD, čo dáva investorom obmedzený čas na to, aby sa zapojili, než začne dosahovať vyššie cenové hladiny.