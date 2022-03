RAIN narástol o 5 % a stále rastie: tu môžete kúpiť RAIN

Aktuálna cena RAIN, tokenu Rainmaker Games, bola v čase písania 0,29 $. Nová nová kryptomena vygenerovala 24-hodinový objem obchodovania 765 000 USD.

Ak vás lákajú jedinečné funkcie a chcete sa dozvedieť, ako a kde kúpiť RAIN, tento sprievodca je určený práve vám.

Keďže RAIN je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť RAIN pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť RAIN práve teraz, postupujte takto:

Odporúčame eToro, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane RAIN.

Toto je pôvodný token Rainmaker Games, bezplatnej globálnej platformy na hranie stoviek P2E hier. Účtuje sa ako portál do sveta P2E a dávajú každému šancu hrať, zarábať, učiť sa a spájať sa ako nikdy predtým.

Hráči všetkých úrovní budú môcť bezproblémovo prepínať medzi hrami, trénovať, učiť sa, spravovať zárobky, chatovať a nechať sa overiť cechom, a to všetko v rámci jednej platformy založenej na údajoch.

Rainmaker buduje najväčšiu globálnu hráčsku platformu a zároveň najväčšiu dátovú veľmoc P2E. Ich cieľom je stať sa centrálnym centrom a spúšťacím panelom pre hry a navyše neoceniteľným zdrojom údajov pre cechy na budovanie lepších tímov založených na údajoch.

Vzhľadom na to, aké ťažké je prísť s presnou predpoveďou kryptomien, by ste nikdy nemali robiť žiadne rozhodnutia ovplyvňujúce vaše financie pred hĺbkovou analýzou trhu. Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť.

Price Prediction predpovedá, že cena Rainmaker Games dosiahne tento rok minimálne 0,36 $. Najvyššia hodnota je 0,43 USD.

Cena Rainmaker Games budúci rok dosiahne minimálne 0,55 dolára. Môže dosiahnuť maximálne 0,62 USD s priemernou cenou 0,57 USD počas celého roka.

V roku 2024 bude cena RAIN minimálne 0,79 $. Maximálna cena RAIN je projektovaná na 0,95 USD. Token prelomí 1 $ v roku 2025 a dosiahne minimálne 1,14 $.

Hey Rainmakers, Smart Chain staking is finally here!

ㅤhttps://t.co/FSEiOZ7j7G

ㅤ

Now you can enjoy significantly lower gas fees on single-sided $RAIN as well as RAIN-CAKE LP. Look at these absolutely juicy starting APYs 💧

ㅤ

☔️ $RAIN – 35,153%

🍰 RAIN-CAKE LP – 689,762% pic.twitter.com/thbOlxgxM2

— Rainmaker Games (@RainmakerGaming) February 23, 2022