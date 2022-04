ApeCoin, token od tvorcu BAYC Yuga Labs, pokračuje v raste. Coinbase o tom natáča film a pred niekoľkými dňami popredný prevádzkovateľ bitcoinových bankomatov Coin Cloud oznámil pridanie APE do siete Coin Cloud Network pre celú flotilu.

Ak vás lákajú jedinečné funkcie a chcete sa dozvedieť, ako a kde kúpiť ApeCoin, tento sprievodca je pre vás.

Keďže APE je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť APE pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť APE práve teraz, postupujte takto:

Odporúčame eToro, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane APE.

ApeCoin je token riadenia a užitočnosti ERC-20 používaný v rámci ekosystému APE na posilnenie a stimuláciu decentralizovaného budovania komunity v popredí web3.

Držitelia ApeCoin sa riadia prostredníctvom decentralizovaného riadiaceho rámca, ktorý kontroluje ApeCoin DAO, a hlasujú o tom, ako by sa mal používať Ekosystémový fond ApeCoin DAO. Nadácia APE spravuje návrhy odsúhlasené držiteľmi ApeCoin.

Držitelia tokenov sa môžu zúčastniť ApeCoin DAO. APE je zdieľaná a otvorená mena, ktorú možno používať bez centralizovaných sprostredkovateľov. 62 % všetkých ApeCoinov bolo pridelených do Ekosystémového fondu, ktorý bude podporovať komunitné iniciatívy, o ktorých hlasovali členovia ApeCoin DAO.

Vzhľadom na to, aké ťažké je prísť s presnou predpoveďou kryptomien, by ste nikdy nemali robiť žiadne rozhodnutia ovplyvňujúce vaše financie pred hĺbkovou analýzou trhu. Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť.

Podľa FX Street nedávny vzostupný trend pripravuje pôdu pre ďalší vzostup, ktorý by mohol posunúť APE na historické maximum 17,46 USD.

Na druhej strane, trojhodinová sviečka blízko pod 9,64 USD vytvorí nižšie minimum a zruší býčiu tézu.

MARKET USUALLY REPEATS ITSELF. WE ARE HERE RIGHT NOW. GET READY APES!! NOT FINANCIAL ADVICE! LETS MAKE CHANGE AND WRITE HISTORY THAT WILL BE EPIC! #AMC #APE #AMCSTOCK #AMCAPES #AMCTheatres AMC # 1 held stock by RETAIL INVESTORS TOO pic.twitter.com/i39voa98lH

— Jason APE FOR LIFE (@JasonJahede2442) April 13, 2022