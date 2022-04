Kryptomenový priestor zostáva vo viacerých krajinách do značnej miery neregulovaný, no úrady sa už zaoberajú reguláciou trhu.

Zakladateľ a generálny riaditeľ Future Perfect Ventures Jalak Jobanputra verí, že regulácia trhu s kryptomenami v konečnom dôsledku posilní legitimitu digitálnych mien ako vznikajúcej triedy aktív.

Uviedol to počas nedávneho rozhovoru pre Yahoo Finance . Jobanputra povedal;

„Vždy som teda veril, že dôjde k regulácii, keď tento sektor v tomto odvetví narastie do bodu, keď bude veľa používateľov. A tak verím, že je to čisté pozitívum. V tomto sektore sú ľudia, ktorí nechcú vidieť žiadnu reguláciu. Ale na to, aby sektor rástol, si myslím, že budeme musieť byť regulovaní a je dôležité, aby regulátori pochopili, o čom táto technológia je.“

Vláda Spojených štátov pokračuje v skúmaní kryptomien, aby zistila najlepší spôsob regulácie tejto vznikajúcej triedy aktív. V súčasnosti však neexistuje žiadny konkrétny predpis.

Napriek nedostatku jasnej regulácie kryptomien vo väčšine častí sveta vlády zdaňujú účastníkov kryptopriemyslu. Okrem toho sa kryptomenové burzy musia vo väčšine krajín pred fungovaním zaregistrovať u príslušných úradov.

Jobanputra hovoril aj o zvyšujúcej sa konkurencii medzi Bitcoinom a Ethereom. Verí, že Ethereum bude výzvou pre Bitcoin z dlhodobého hľadiska. Generálny riaditeľ VC povedal;

„Začíname však vidieť, že inovácie sa dejú späť na Bitcoine. Určite sme to videli ako uchovávateľ hodnoty, ako ochranu proti inflácii, ako sme za posledných pár rokov videli tieto expanzívne menové politiky po celom svete. Ale na konci dňa je bitcoin najbezpečnejším blockchainom, ktorý v súčasnosti existuje.“

Krypto trh má v posledných dňoch nedostatočnú výkonnosť, pričom Bitcoin sa momentálne obchoduje nad hranicou 40 000 dolárov.