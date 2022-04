Zdvojnásobenie vašej investície do kryptomien nie je vždy také ťažké, najmä ak hovoríte o meme coinoch ako Shiba Inu (SHIB) . Ale napriek všetkej svojej sláve v roku 2021 SHIB tento rok v skutočnosti prudko klesol, aj keď sme koncom marca zaznamenali určité oživenie. Ale minca má potenciál zdvojnásobiť vaše peniaze. Nižšie uvidíte prečo, ale najprv si pozrite tieto dôležité poznatky:

Zdá sa, že Shiba Inu sedí vo významnej zóne dopytu.

Minca by mohla začať rozhodujúci býčí beh so 100% ziskom.

SHIB tiež zostáva nad silnou podporou s veľmi nízkym rizikom poklesu

Zdroj údajov: Tradingview

Môže SHIB skutočne získať dvojnásobok v blízkej dobe?

Áno, zdá sa, že graf ukazuje, že existuje nastavenie pre 100% zisky. Práve teraz SHIB vstúpil do rozhodujúcej zóny dopytu medzi 0,0000235 do 0,0000263 USD. V skutočnosti sa to už stalo koncom februára, a keď sa SHIB zlomil, stúpol s obrovským náskokom.

Najkonzervatívnejší odhad bude tentoraz nárast o 38 %. Ale odkiaľ príde 100% nárast? No, vidíte, SHIB tiež sedí nad veľmi silnou podpornou zónou. To znamená, že riziko strmých korekcií je minimálne.

Z tohto dôvodu je pravdepodobné, že SHIB sa bude pohybovať okolo 40 %. Potom príde malá korekcia, pri ktorej sa SHIB mierne stiahne a potom opäť stúpne. Nakoniec je možné, že cena sa v blízkej dobe zdvojnásobí.

Je čas získať SHIB?

No, Shiba Inu skôr či neskôr vypukne. Preto má zmysel začať hromadiť tieto mince v rámci tejto zóny dopytu.

Z dlhodobého hľadiska zostáva SHIB trochu riskantnejší kvôli neistote ohľadom dlhodobého sentimentu investorov. Ale vzhľadom na to, že prudko klesol zo svojich 2021 ATH, mohol by byť skvelý čas kúpiť si meme coin so zľavou.