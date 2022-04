Po poklese pod hranicu 100 USD za posledných pár dní sa Solana (SOL) dokázala odraziť. Minca prekonala túto dôležitú psychologickú značku a je pravdepodobné, že dynamika, ktorú sme videli, bude pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. Tu sú hlavné poznatky:

Solana (SOL) sa snaží dosiahnuť rozhodujúci vzostupný prepad.

Očakáva sa, že minca otestuje svoje 100-dňové SMA

V posledných dňoch vytvorila býčiu trendovú líniu, ktorá by mohla priniesť viac výnosov.

Zdroj údajov: Tradingview

Ako dlho môže SOL zostať nad 100 $

Hranica 100 dolárov bola často najdôležitejšou psychologickou známkou pre býkov SOL. V skutočnosti to bola obrovská úľava vidieť, ako sa okolo nej prevalila minca. Ale ako dlho môže SOL zostať nad touto hranicou? No bude to závisieť od niekoľkých dôležitých faktorov. Po prvé, nedávny nárast umožnil altcoinom prejsť za kľúčovú zónu odporu 105 USD.

Cieľom pre býkov bude teraz premeniť tento odpor na support. Ak SOL dokáže uzavrieť deň nad 105 USD, potom je pravdepodobné, že uvidíme trvalé obdobie nad 100 USD. V súčasnosti je SOL mierne nad touto cenou, pričom za posledných 24 hodín získal približne 7 %.

Napriek tomu stále pretrvávajú riziká poklesu. Ak SOL klesne pod 105 USD a nepodarí sa nájsť žiadnu nohu hore, mohli by sme vidieť ďalšie oslabenie. Nakoniec sa minca dostane na dno pri ďalšej podpore 95 USD, než sa pokúsi opäť stúpnuť.

Prečo je teraz SOL dobrá kúpa?

No aj s krátkodobým rizikom poklesu, ktorému SOL čelí, stále zostáva pomerne slušným altcoinom na nákup. Každý dlhodobý investor do kryptomien by mal zvážiť Solana vážne. Ale z krátkodobého hľadiska, ak nechcete riskovať, počkajte pár dní, aby ste videli, ako sa altcoin drží nad 105 $.