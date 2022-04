Špičkové krypto projekty s nízkou kapitalizáciou, ktoré majú toľko potenciálu

Jedným z najlepších spôsobov, ako zarobiť peniaze z kryptomien, by bolo zamerať sa na mince s nízkou kapitalizáciou. To však neznamená, že všetky projekty s nízkou kapitalizáciou budú pokračovať vo veľkom. Ale vo väčšine prípadov, ak chcete rásť svoj kapitál pomerne rýchlo, takéto low cap coiny by boli perfektné. Tu je dôvod:

Mince s nízkou kapitalizáciou majú často relatívne nízku hodnotu s priestorom na expanziu.

Väčšina mincí s nízkou kapitalizáciou má tendenciu mať nízke pokrytie zo strany médií a iných investorov.

Takmer všetky coiny, ktoré dodali 10-násobok alebo viac, boli často aktívami s nízkou kapitalizáciou.

S ohľadom na túto skutočnosť by malo byť zodpovednosťou každého investora nájsť sľubné mince s nízkou kapitalizáciou a uzamknúť ich. Tu sú 3 možnosti, ktoré môžete zvážiť teraz:

Base Protocol (BASE)

Base Protocol (BASE) je v podstate krypto aktívum, ktorého hodnota je viazaná na trhovú kapitalizáciu celého krypto priemyslu. V podstate je cenová akcia týchto mincí založená na tom, ako sa pohybuje celková trhová kapitalizácia odvetvia.

Zdroj údajov: Tradingview

BASE je navrhnutý tak, aby pomohol investorom staviť na celý kryptotrh bez toho, aby museli kupovať konkrétne mince. Je to veľmi zaujímavý projekt a keď zvážite, že trhová kapitalizácia je momentálne okolo 1,1 milióna dolárov, potenciál rastu je obrovský.

Fetch.AI (FET)

Fetch.AI (FET) je projekt inšpirovaný NFT, ktorý chce vytvoriť robustnú a spoločenskú kultúru zdieľania. Projekt je relatívne malý, s trhovou kapitalizáciou okolo 250 miliónov dolárov. Keďže sa NFT skutočne zahrievajú, je pravdepodobné, že FET zaznamená v strednodobom horizonte väčší rast.

Augur (REP)