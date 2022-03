Keď SushiSwap (SUSHI) prvýkrát vyšiel, bol považovaný za jeden z najlepších projektov v DeFi. Záujem investorov bol okamžitý a ako taká sa minca prudko zvýšila a v marci minulého roka dosiahla historické maximum okolo 23,3 USD. Odvtedy je to však pre SUSHI náročné obdobie. Dá sa naozaj zotaviť? Tu je to, čo potrebujete vedieť:

Od ATH 23,3 USD sa SUSHI teraz obchoduje za približne 3,56 USD.

SushiSwap čelí rastúcej konkurencii v priestore DeFi, najmä DEX.

Je veľmi nepravdepodobné, že by minca v dohľadnej dobe niekedy znovu získala ATH.

Zdroj údajov: Tradingview

SushiSwap (SUSHI) – Pochmúrny obraz pred nami

Ak je tam niekto, kto si hryzie prsty a čaká, kým sa SUSHI niekedy vráti na 23,3 dolára, možno bude musieť nejaký čas počkať. Vidíte, na rozdiel od mnohých coinov, ktoré padli kvôli širším trhovým vetrom na rozdiel od zmien základných fundamentov, SUSHI trpelo oboma.

Po prvé, projekt SUSHI sa musí vysporiadať s rastúcou konkurenciou zo strany lepších, efektívnejších účastníkov trhu, ktorí vysávajú pomerne veľa používateľov a TVL. SushiSwap sa tiež musel vysporiadať s preťažením a vysokými poplatkami za plyn v rámci Etherea, ktoré má obmedzenú škálovateľnosť.

Pokiaľ ide o krátkodobý cenový výhľad, videli sme, že minca klesla pod kľúčovú podporu 4,2 USD. Očakávame, že SUSHI dosiahne dno na úrovni 2,8 dolára predtým, než dôjde k výraznej rally.

Stojí SushiSwap (SUSHI) za riziko?

No, to bude závisieť od vašich očakávaní. Hoci minca vypadla z ATH a už sa tam tak skoro nevráti, stále je tu trochu pozitíva. Pri súčasnej cene 3,5 USD je SUSHI výrazne zľavnené.

Ak sa nálada na trhu zlepší, do konca roka pravdepodobne uvidíme nárast smerom k 7 USD. Stále by to bol 50% skok. Okrem toho prechod na Ethereum 2.0 by mohol pomôcť naštartovať projekt v budúcnosti.