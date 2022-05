Token spoločnosti Kyber Network získal 22% a dnes pridal včera ďalšiu tretinu k svojej hodnote, pričom opäť testoval maximum z minulého týždňa. Ako sa bude pohybovať jeho cena?

Nehľadajte ďalej ako tento krátky článok, kde nájdete všetky podrobnosti o KNC: čo to je, oplatí sa investovať a najlepšie miesta na kúpu KNC teraz.

Najlepšie miesta na nákupe KNC

Bitstamp Svetová najdlhšia stojaca výmena krypta. Od roku 2011 Bitstamps poskytuje bezpečné a spoľahlivé obchodné miesto na viac ako štyri milióny jednotlivcov a rad inštitucionálnych partnerov. Kúpte si KNC so značkou Bitstamp ešte dnes Binance Binance od svojho vzniku v roku 2017 enormne pokročila a teraz je jednou z najväčších kryptomenových búrz na trhu. Kúpte si KNC so značkou Binance ešte dnes

čo je KNC?

KNC je natívny token Kyber Network Crystal v2, ktorý sám seba opisuje ako najlepšie multichainové centrum likvidity DeFi. poskytnúť likvidáciu z rôznych zdrojov, aby poskytovala bezpečne a okamžite transakcie s decentralizovanou aplikáciou (DApp).

Jeho hlavným cieľom je odstrániť DEX, DeFi DApps a ďalším používateľom k fondu likvidity, ktoré ponúkajú najlepšie ceny. Všetky transakcie v tejto sieti prebiehajú v reťazci, čo znamená, že každý prieskumník blokov Ethereum ich môže ľahko overiť.

Projekty môžu stavať na Kybere a využívať jeho služby, ako je agregácia likvidity, okamžité vyrovnanie tokenov a prispôsobiteľný obchodný model.

Mám si dnes kúpiť KNC?

Do KNC sa rozhodne oplatí investovať, ak máte správne načasovanie. To sa, žiaľ, často nedá vopred vedieť. Akékoľvek akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy vašu toleranciu voči riziku. Neberte žiadne cenové predpovede za nominálnu hodnotu.

Predikcia ceny KNC

Digital Coin predpovedá, že KNC dosiahne 3,99 USD v roku 2023 a potom dosiahne 3,83 USD v roku 2024. V roku 2025 sa odrazí a dosiahne 5,28 USD. Predpovedajú ďalší pokles na 4,83 USD v roku 2026 a potom sa zotavia na 6 USD v roku 2027.

KNC na sociálnych sieťach