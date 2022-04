Top 3 projekty na Cardano, ktoré by ste mali zvážiť v apríli

Cardano (ADA) je jednou z najpopulárnejších alternatív Etherea na svete. V priebehu rokov prilákala množstvo nových a inovatívnych projektov. Existuje niekoľko dôvodov, prečo sú projekty Cardano veľmi populárne. Tu je dôvod:

Cardano ponúka lepšiu škálovateľnosť v porovnaní s Ethereom

Reťazec tiež zahŕňa diverzifikovaný ekosystém DAPP.

Cardano je známe nízkymi poplatkami, vyššou rýchlosťou a udržateľnosťou.

Ak teda plánujete investovať do sľubných projektov postavených na Cardane, 3 najlepšie zoznamy nižšie by mali byť perfektné.

Ardana (DANA)

Ardana (DANA) je stablecoin, ktorý je krytý radom aktív. Pôsobí aj ako poskytovateľ likvidity pre decentralizované burzy. DANA je zvyčajne nadmerne zaistená natívnymi aktívami v reťazci Cardano.

Vďaka tomu je obchodovanie s stablecoinmi v rámci ekosystému efektívne a menej nákladné. Dúfame, že sa z Ardany stane konečný MakerDAO pre platformu Cardano. Zatiaľ má minca trhovú kapitalizáciu okolo 30 miliónov dolárov. Potenciál vyššej hodnoty je preto veľmi vysoký.

Drunken Dragon Games (FT)

Drunken Dragon Games je novší herný projekt. Ako hovoríme, je to jeden z najsľubnejších aktív GameFi na Cardano. Ako je uvedené vyššie, Cardano si vo svojom ekosystéme osvojilo plnú rozmanitosť. Reťazec ako taký prináša všetky druhy aplikácií vrátane blockchainových hier. Drunken Dragon do svojej ponuky pridáva aj prvok NFT. Hoci projekt momentálne nie je veľký, má potenciál na veľký úspech.

Revuto (REVU)