TrueFi Interview: Nezabezpečené pôžičky v post-Terra svete

Nenatierajme to: posledných šesť mesiacov bolo v kryptomenách krvavým kúpeľom.

Makroklíma prestala spolupracovať, trhy sa prepadli a investori posunuli riziko do extrému. Avšak, zatiaľ čo kryptomena pustila loptičku sama osebe, je potrebné urobiť dôležitý rozdiel.

Hráči s nadmerným zadlžením, ako sú Three Arrows Capital a Celsius, ktorých pád bol súčasťou špirálovej vlny nákazy, ktorá sa prehnala celým odvetvím, sú do veľkej miery CeFi alebo centralizované finančné spoločnosti.

Celsius sa predávala ako banka, no v skutočnosti bola skôr ako vysokorizikový hedžový fond. V konečnom dôsledku boli ich investície neuvážené a primäli ich k platobnej neschopnosti. Bohužiaľ, veľa ich zákazníkov si neuvedomovalo, ako sa používajú ich peniaze a odkiaľ pochádzajú ich výnosy. Alebo, jednoduchšie, chýbala transparentnosť.

DeFi

DeFi, na druhej strane, v skutočnosti tikal presne tak, ako to bolo plánované. Vďaka búrlivej technológii, ktorú nazývame blockchain, sa všetko stalo presne tak, ako to bolo zakódované. Margin-call a likvidácie prebiehali v reťazci, kde oči sveta mohli vidieť, čo sa deje v reálnom čase.

Na druhej strane, Celsius v jednu nedeľu večer poslal e-mail, v ktorom uviedol, že náhle pozastavili výbery, a zvyšok je história (alebo konkrétnejšie súčasť veľmi dlhého a zdĺhavého súdneho procesu, ktorý sa uskutoční v priebehu nasledujúceho niekoľko rokov. Viac informácií získate od investorov z Mt. Gox).

Sadol som si so spoluzakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti TrustToken, ktorí stoja za protokolom požičiavania DeFi TrueFi, aby sme prediskutovali toto a ďalšie. TrueFi prináša pôžičky bez kolaterálu v reťazci, pričom sa snaží maximalizovať kapitálovú efektívnosť pre dlžníkov a mieru zárobkov pre veriteľov.

Áno – pravdepodobne ste si všimli frázu „bez kolaterálu“. Overcollaterization môže byť v súčasnosti v kryptomenách samozrejmosťou, ale realita je taká, že tento model je neefektívny, pokiaľ ide o využitie kapitálu.

Je zrejmé, že existuje kompromis, pokiaľ ide o úverové riziko – ale malo by sa s každým dlžníkom zaobchádzať rovnako, ako to v súčasnosti robí model DeFi? Je to jemná debata, do ktorej sme sa s Rafaelom dostali na podcaste – a stojí za zmienku, že len za prvý rok TrueFi dosiahol pôžičky vo výške jednej miliardy dolárov bez akéhokoľvek zlyhania. Dnes ešte stále nezaznamenala zlyhanie.

Hovorili sme aj o medvedom trhu (ako ťažko nie, však?), rozprávali sme sa o stablecoinoch – TrustToken má tiež sadu stablecoinov vrátane 5. najväčšieho na dnešnom trhu podľa trhovej kapitalizácie TrueUSD. ako rezervná situácia Tethera a oveľa viac.

Odkaz na Spotify: tu

YouTube: tu

Začnite s TrueFi: https://TrueFi.io

Prečítajte si Litepaper: https://bit.ly/truefiblog

Získajte najnovšie informácie na Twitteri: https://Twitter.com/TrueFiDAO

Pripojte sa ku komunite na Discord: http://bit.ly/truefichat