Povedala to americká ministerka financií Janet Yellenová, keď v stredu vystúpila pred výborom Snemovne reprezentantov pre finančné služby.

Keďže sankcie tvrdo zasiahli Rusko od jeho invázie na Ukrajinu a zahraničné rezervy vysychali, niektorí ľudia sa domnievali, že krajina by sa mohla obrátiť na krypto, aby sa pokúsila vyhnúť sankciám.

Popredné burzy, vrátane Coinbase a Krakenu, už skôr uviedli, že je nepravdepodobné, že by Rusko zvolilo túto cestu.

Ale zatiaľ čo USA varovali burzy pred „pomocou“ Rusku uľahčovaním podozrivých transakcií, celkové hodnotenie odborníkov je, že kryptomeny sú nepravdepodobnou možnosťou .

Žiadne „významné“ použitie kryptomeny na obchádzanie sankcií sa neuskutoční

Ministerka financií USA Janet Yellenová pridala svoj hlas k tomuto stanovisku, pričom jej komentáre prišli v stredu na zasadnutí výboru Snemovne reprezentantov pre finančné služby.

„Sme si vedomí možnosti, že by kryptomeny mohli byť použité ako nástroj na obchádzanie sankcií, a pozorne sledujeme, aby sa to nestalo,“ poznamenala Yellen.

Zákonodarcom však povedala, že USA majú kapacitu povedať, či došlo k nejakým rozsiahlym transakciám súvisiacim s Ruskom. Dodala, že úrady sú toho na vrchole, pričom jej poznámky naznačujú, že neexistuje žiadny „významný“ ukazovateľ toho, že by Rusko používalo kryptomeny na obchádzanie sankcií.

"Zatiaľ sme nezaznamenali významné úniky prostredníctvom kryptomien, ale budeme pozorne sledovať a využívať naše úrady, aby sme sa uistili, že to nie je cesta na únik," povedala bývalalá šéfka americkej centrálnej banky.

Začiatkom marca Yellen povedala , že sa hovorilo o používaní kryptomien na obchádzanie sankcií. Zopakovala však, že federálne orgány tento sektor monitorujú a že väčšina krypto búrz, ktoré sa pravdepodobne použijú, podlieha usmerneniam AML (proti praniu špinavých peňazí).

Platformy tiež musia dodržiavať pravidlá sankcií a že nejde o sektor, cez ktorý by sa dalo „úplne“ pokročiť v únikoch, dodala.

Yellenovej poznámky odzrkadľujú závery, ku ktorým dospela analytická firma pre blockchain Chainalysis, ktorej svedectvo pred bankovým výborom amerického Senátu v marci tiež nepoukázalo na žiadne významné dôkazy o blockchaine.

Americkí zákonodarcovia v stredu predstavili návrh zákona, ktorého cieľom je, aby burzy so sídlom v USA zakázali transakcie pre používateľov so sídlom v Rusku. Nový zákon sa tiež snaží dať prezidentovi Joeovi Bidenovi právomoci sankcionovať zahraničné kryptoburzy, ktoré by sa považovali za pomoc Rusku.