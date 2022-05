ธนาคารกลาง 33 แห่งและหน่วยงานทางการเงิน 12 แห่งเพื่อพบกับ Nayib Bukele เพื่อหารือเกี่ยวกับ BTC

Nayib Bukele ประธานาธิบดีแห่งเอลซัลวาดอร์ ทวีตว่าเขาจะประชุมกับธนาคารกลาง 33 แห่งและหน่วยงานด้านการเงิน 12 แห่งในวันนี้วันจันทร์เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดตัว Bitcoin รวมถึงเรื่องอื่น ๆ

ตามหัวข้อ Twitter ที่ติดตามทวีตเกี่ยวกับการประชุมเพื่อ “หารือเกี่ยวกับบริการทางการเงินที่ทั่วถึง เศรษฐกิจดิจิทัล การธนาคารที่ไม่มีบัญชีธนาคาร การเปิดตัว #Bitcoin และผลประโยชน์ในประเทศของเรา” ธนาคารบางแห่งคาดว่าจะพบกับ Bukele รวมถึงธนาคารรวันดา, Sacco Societies Regulatory Authority (SASRA) เคนยา, Central Bank of Egypt, Central Bank of Nigeria และ Maldives Monetary Authority เป็นต้น

Tomorrow, 32 central banks and 12 financial authorities (44 countries) will meet in El Salvador to discuss financial inclusion, digital economy, banking the unbanked, the #Bitcoin rollout and its benefits in our country.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 16, 2022