ApeCoin ได้รับความนิยมและเพิ่มขึ้นมากกว่า 32% ในวันนี้ ราคาขึ้นเพราะอะไร

ราคาของเหรียญ ApeCoin (APE) เพิ่มขึ้น 34.03% ในวันนี้ และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $16.50 ในขณะที่เขียน

ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ทำให้ราคา ApeCoin พุ่งสูงขึ้น

ก่อนที่เราจะพิจารณาแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบัน เรามาอธิบายว่า ApeCoin คืออะไรก่อน

ApeCoin เป็นยูทิลิตี้และโทเค็นการกำกับดูแล ERC-20 ที่ใช้ในระบบนิเวศ APE ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการ Yuga Labs Bored Ape Yacht Club (BAYC) เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมชุมชนที่กระจายอำนาจ APE เป็นโทเค็นดั้งเดิม

ตอนนี้ มาเจาะลึกปัจจัยที่ก่อให้เกิดแนวโน้มขาขึ้น

สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้เหรียญพุ่งสูงขึ้นคือการคาดเดาเกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง Yuga Labs ประกาศเกี่ยวกับ metaverse ที่จะเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม Yuga Labs ได้เปิดตัวตัวอย่างทีเซอร์ชื่อ Otherside สำหรับ metaverse ที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม Yuga ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการ แต่มีเงื่อนงำว่ามันจะเป็น metaverse ที่จะรวม NFTs และ ApeCoin หลายตัวเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ Yuga กล่าวว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกเปิดเผยในเดือนเมษายน

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin

นอกจากนี้ Bored Ape Yacht Club จะครบรอบปีแรกในวันที่ 23 เมษายนนับตั้งแต่เปิดตัว

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาขึ้นคือหลังจากที่ @renegademasterr เจ้าของ Bored Ape กล่าวว่า Yuga กำลังวางแผนที่จะเปิดตัวการขายที่ดินสำหรับโครงการนี้ในไม่ช้าซึ่งจะกำหนดราคาเป็น APE

Was just sent some huge alpha re @yugalabs land drop. The sale will be a Dutch auction of some sort starting at 600 $APE.

BAYC / MAYC (Airdrop)

Punks, Meebits, Cool Cats, Nounz, WoW, Toadz (Auto WL)

Get your $APE ready. Looks like we’re gonna need it. #BAYC #OTHERSIDE

— renegademaster / guccibayc.eth (@renegademasterr) April 20, 2022