ในขณะที่เขียน ApeCoin ซื้อขายในราคาต่ำกว่า 16 ดอลลาร์โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่น่าประทับใจ 7.4 พันล้านดอลลาร์ เมื่อวานนี้ โทเค็นได้รับการจดทะเบียนบน eToro

หากคุณสนใจคุณสมบัติเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ ApeCoin คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

ซื้อ APE กับ eToro วันนี้

ApeCoin เป็นยูทิลิตี้ ERC-20 และโทเค็นการกำกับดูแลที่ใช้เพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชนที่กระจายอำนาจตามแนวทางของ web3 ApeCoin ถูกสร้างขึ้นโดย Yuga Labs ซึ่งอยู่เบื้องหลังโครงการ Bored Ape Yacht Club ซึ่งแทบไม่จำเป็นต้องมีการแนะนำเลย

ApeCoin ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการภายในระบบนิเวศ APE ที่กำลังเติบโต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ APE

ผู้ถือ ApeCoin โหวตเกี่ยวกับวิธีการใช้กองทุน ApeCoin DAO และควบคุมตนเองผ่านกรอบการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจที่ควบคุม ApeCoin DAO ผู้ถือเห็นด้วยกับข้อเสนอและมูลนิธิ APE จะจัดการสิ่งเหล่านี้

เป้าหมายของ ApeCoin DAO คือการพัฒนาและรักษาระบบนิเวศ APE ในลักษณะที่ยุติธรรมและครอบคลุม ทำให้ผู้ถือ ApeCoin มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะร่วมมือผ่านกระบวนการกำกับดูแลแบบเปิดที่ไม่ได้รับอนุญาต

ApeCoin ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมระบบนิเวศสามารถใช้สกุลเงินแบบเปิดและแบ่งปันได้โดยไม่ต้องใช้คนกลางจากส่วนกลาง กองทุนระบบนิเวศได้รับ 62% ของ ApeCoin ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการริเริ่มของชุมชน

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ApeCoin ให้การเข้าถึงส่วนประกอบบางอย่างที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น บริการและเกมพิเศษ เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาบุคคลที่สามเพื่อมีส่วนร่วมในระบบนิเวศโดยการรวมโทเค็นเข้ากับเกม บริการ และโครงการอื่นๆ

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

ตามที่ Wallet Investor กล่าว ApeCoin เป็นตัวเลือกการลงทุนระยะสั้นที่ไม่ดีและมีความเสี่ยงสูง พวกเขาเชื่อว่าการลงทุนใดๆ ที่ทำในเหรียญตอนนี้จะถูกลดค่าลงในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ราคาเหรียญดิจิทัลนั้นค่อนข้างรั้นสำหรับเหรียญ ด้านล่างนี้เป็นการคาดคะเนราคาของพวกเขาสำหรับห้าปีถัดไป:

