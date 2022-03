สิ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับผลกำไรของ Bitcoin ในวันนี้คือมันมาแม้จะมีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน

Bitcoin (BTC) พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 41,680 ดอลลาร์ในวันจันทร์ ท่ามกลางแรงกดดันในการซื้อในตลาดคริปโต

การย้ายกลับหัวกลับหางจำลองใน altcoins โดย Ethereum (ETH) เพิ่มขึ้น 7% และซื้อขายเหนือ $2,800 ในขณะที่ Solana (SOL) และ Terra (LUNA) ทั้งคู่มีมากกว่า 14% ในสีเขียว

มูลค่าตลาดรวมของ crypto ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 7.4% เป็น 1.93 ล้านล้านโดยมูลค่าตลาดของ Bitcoin สูงถึง 793 พันล้านดอลลาร์

ปัจจุบัน BTC ไม่สัมพันธ์กับ Wall Street ในช่วงสั้นๆ และซื้อขายเหมือนทองคำมากกว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงตามที่เห็นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคที่ขัดขวาง BTC ยังคงอยู่ โดยมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสงครามในยูเครนและแผนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดมีแนวโน้มที่จะกำหนดความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะสั้นและระยะกลาง

อย่างไรก็ตาม Natalie Brunell โฮสต์ของ Coin Stories Bitcoin Podcast กล่าวว่าความขัดแย้งในยูเครนได้เน้นย้ำว่า Bitcoin เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสำหรับชุมชนทั่วโลก ตามที่เธอ:

“ระบบการเงินทั่วโลกกำลังพังทลายและ #Bitcoin ได้กลายเป็นเทคโนโลยีการออมและเสรีภาพที่ไร้ขอบเขต ไร้ขอบเขต ทนต่อการเซ็นเซอร์ และไม่สามารถแบ่งแยกได้ วิกฤตการณ์รัสเซีย-ยูเครนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ” เธอ บอกกับ Fox Business

ความคิดเห็นของ Brunell เกิดขึ้นในขณะที่การบริจาค bitcoin ให้กับยูเครนยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปริมาณการซื้อขาย crypto ในสกุลเงินรูเบิลก็เพิ่มขึ้นท่ามกลางความอ่อนแอของสกุลเงินรัสเซีย

Dylan LeClair นักวิเคราะห์อาวุโสจากกองทุนเพื่อการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ UXTO Management คิดว่า BTC สามารถรักษา upside ในปัจจุบันหรือรักษาระดับกำไรได้หรือไม่

นักวิเคราะห์กล่าวว่าการขึ้นล่าสุดของ BTC ขึ้นอยู่กับจำนวนที่เพิ่มขึ้นของ 'มือเพชร' เขาชี้ไปที่ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามากกว่า 80% ของอุปทานหมุนเวียนของ Bitcoin ได้ย้ายจากปีจนถึงปัจจุบัน

“มีเพียง 15.5% ของอุปทานหมุนเวียนของ #bitcoin ที่เคลื่อนไหวในปี 2022 แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคที่เพิ่มขึ้นก็ตาม HODLers ไม่สะทกสะท้านอย่างสมบูรณ์ ค่อนข้างน่าประหลาดใจเมื่อคุณนึกถึงมัน” LeClair ทวีต เมื่อวันจันทร์

ผู้ค้าและนักลงทุน Crypto Scott Melker ต้องการเห็น BTC ทะลุ $ 42 และรักษาโมเมนตัมให้อยู่เหนือระดับนั้นเพื่อมีโอกาสขาขึ้นใหม่เพื่อผลกำไรต่อไป

